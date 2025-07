Was ist COM Surrogate? Wie kann man es schließen?

Beim Versuch, eine Datei zu verschieben oder zu löschen, erscheint manchmal der Fehler, dass die Datei „in COM Surrogate“ geöffnet sei. Der Vorgang wird dann abgebrochen. Was kann man in solchen Fällen tun und was bedeutet dieses „COM Surrogate“?

Datei kann nicht gelöscht werden wegen COM Surrogate?

Meistens tritt das Problem auf, wenn man ein Bild in einen anderen Ordner oder auf eine externe Festplatte verschieben will. In dem Fall wird das Bild im Hintergrund noch von Windows „in Beschlag“ genommen. Der Fehler lässt sich schnell beheben:

Öffnet den Windows-Task-Manager, um euch alle laufenden Prozesse anzeigen zu lassen. Sucht nach dem Eintrag für „COM Surrogate“. Schließt den laufenden Prozess. Manchmal werden auch mehrere Prozesse mit der Bezeichnung ausgeführt. Schließt dann einfach alle Einträge.

Das Berechnen der Vorschaubilder im Windows-Explorer geschieht durch einen COM-Surrogate-Prozess (© GIGA)

Sicherheitshalber schaut ihr auch nach einem Prozess mit dem Namen „dllhost.exe“, den ihr ebenfalls beendet. Das ist normalerweise ungefährlich und es gehen keine Daten verloren, schließt aber möglicherweise einen aktiven Vorgang oder ein Vorschaufenster. Falls das nicht hilft, könnt ihr den Explorer neu starten. Achtet aber darauf, dass gerade kein Kopiervorgang oder Ähnliches unter Windows läuft, das dadurch unterbrochen wird:

Öffnet den Task-Manager. Im Reiter „Prozesse“ wählt ihr bei „Windows Explorer“ die Option „Neu starten“. Versucht dann erneut, das Bild oder die Datei zu verschieben beziehungsweise zu löschen.

Falls auch das nicht geht, startet den Computer neu.

COM Surrogate: Fehler verhindern

Um zukünftig zu verhindern, dass der „COM Surrogate“-Fehler auftaucht, solltet ihr darauf achten, dass Bilder und andere Dateien nicht in einer Vorschau geöffnet sind. Ihr könnt den Fehler aber auch so vermeiden:

Im Explorer → Reiter Ansicht → Optionen → Ordner- und Suchoptionen auswählen.

auswählen. Im Reiter Ansicht das Häkchen bei „Vorschauhandler im Vorschaufenster anzeigen“ entfernen und „Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen“ aktivieren

Dadurch wird die Vorschaufunktion deaktiviert, die COM Surrogate oft auslöst.

Was ist COM Surrogate (dllhost.exe)?

COM Surrogate ist ein Prozess mit dem Dateinamen „dllhost.exe“.

Ihr findet den Eintrag im Windows-Task-Manager.

COM steht für Component Object Model und ist ein Interface, das Microsoft im Jahr 1993 eingeführt hat.

und ist ein Interface, das Microsoft im Jahr 1993 eingeführt hat. Entwickler erstellen damit COM-Objekte, die andere Anwendungen erweitern können.

Damit man versteht, wozu der Prozess genau da ist, ist hier ein kleines Beispiel:

Der Windows-Explorer benutzt COM-Objekte, um kleine Vorschaubilder (Thumbnails) von Bildern zu erstellen und anzuzeigen. Über das COM-Objekt werden die Vorschaubilder und -videos dann erstellt. Auf diese Weise kann der Windows-Explorer mit neuen Funktionen wie Codec-Unterstützung ergänzt werden.

Problem: Falls ein COM-Objekt aber abstürzt, stürzt der Hauptprozess genauso ab. So kann es also passieren, dass der gesamte Windows-Explorer nicht mehr reagiert, wenn es zu einem Fehler bei der Berechnung des Vorschaubildes kommt.

Das macht der Prozess COM Surrogate

Damit das Problem im obigen Beispiel nicht auftritt, hat Microsoft den Prozess COM Surrogate entwickelt. Dieser startet ein COM-Objekt außerhalb des eigentlichen Prozesses, der ihn angefordert hat.

Ergebnis: Wenn nun ein COM-Objekt abstürzt, stürzt nur der COM-Surrogate-Prozess mit ab. Der Hauptprozess funktioniert aber weiterhin.

Im Grunde ist COM Surrogate also ein vorgeschalteter Prozess – als Sicherheitsmaßnahme, falls etwas schiefläuft.

Wie weiß ich, welchen Prozess COM Surrogate hostet?

Der Task-Manager führt den Prozess zwar, gibt aber keine weiteren Informationen darüber.

Ihr könnt euch Microsofts Process Explorer dafür installieren.

In den Eigenschaften von dllhost.exe findet ihr dann unter COM CLASS das gehostete Objekt. Im Screenshot ist es das Objekt CortanaMapiHelper.dll.

Hier seht ihr welches Objekt der Prozess COM Surrogate hostet. (© howtogeek.com)

Soll man COM Surrogate deaktivieren?

Wie ihr anhand obiger Beschreibung seht, solltet ihr den Prozess nicht standardmäßig deaktivieren. Er ist ein wichtiger Systemprozess, der bestimmte Aufgaben ausführt. Wenn ihr ihn beendet oder deaktiviert, kann es zu Systemfehlern kommen. Schließt „COM Surrogate“ also nur, wenn es Probleme dadurch gibt.