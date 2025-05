WhatsApp macht bald Millionen von Apple-Nutzern glücklich

WhatsApp sorgt mit nur einem Emoji für riesige Erwartungen – was steckt dahinter?

WhatsApp macht mit Augen-Emoji iPad-Nutzern große Hoffnung

Was lange währt, wird endlich gut – oder besser gesagt: wird vielleicht bald gut. Denn WhatsApp hat erstmals ganz offiziell angedeutet, dass eine native iPad-App auf dem Weg ist. Millionen Apple-Nutzer dürften jetzt aufatmen – nach jahrelangem Warten.

Auslöser für die Aufregung: Ein scheinbar harmloser Post auf X (ehemals Twitter), in dem jemand schreibt, dass WhatsApp dringend eine iPad-Version brauche. Die Antwort des offiziellen WhatsApp-Accounts? Ein einziges Augen-Emoji. Und das reicht bekanntlich, um im Netz eine Lawine loszutreten.

Zugegeben, WhatsApp für iPad ist für einige Nutzerinnen und Nutzer schon länger kein Fremdwort: Die App geistert bekanntlich seit fast zwei Jahren durch die Beta-Welt von TestFlight. Doch ein offizieller Release? Fehlanzeige – bisher zumindest.

Was hier auffällt: Nicht nur WhatsApp scheint in Bewegung zu kommen. Auch von Instagram gibt es Gerüchte, dass eine iPad-Version in Arbeit ist. Und das ausgerechnet von Meta, einem Konzern, der das Apple-Tablet jahrelang ignoriert hat.

Zum Vergleich: Facebook gibt es schon lange auf dem iPad, aber Threads – Metas neuestes Baby – läuft bis heute nur auf dem iPhone. Nutzerinnen und Nutzer von Apples großem Bildschirm wurden bisher konsequent ausgesperrt.

Umwege für iPad-Nutzer könnten bald entfallen

Sollte WhatsApp tatsächlich bald auf dem iPad landen, wäre das ein echter Grund zur Freude – und ein längst überfälliger Schritt. Immerhin nutzen Millionen iPad-Besitzer die App bislang nur über Umwege, zum Beispiel per Web.

Mit einem nativen WhatsApp-Erlebnis auf dem iPad würde Meta endlich eine Lücke schließen, die gefühlt seit einem Jahrzehnt klafft. Bleibt nur zu hoffen, dass auf das Augen-Emoji auch Taten folgen – und zwar bald.