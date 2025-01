Z in Google Maps: Was bedeutet das neue Symbol?

Bei der Streckenplanung in Google Maps wird manchmal ein „Z“-Symbol angezeigt. Was bedeutet es, wenn das Zeichen auf der Karte angezeigt wird?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Z in Google Maps: Das steckt dahinter

Das Z-Symbol wird bei der Navigation mit einem Auto neben der Zeitangabe für eine bestimmte Route angezeigt. Das neue Zeichen weist auf eine Umweltzone hin. Es ist also nicht nur eine reine Information, sondern soll Fahrer vor Bußgeldern schützen.

Eine nähere Beschreibung zum Z-Symbol gibt es, wenn man auf der Routenansicht von unten nach oben über den Bildschirm wischt.

über den Bildschirm wischt. Dort findet man Details zur Strecke. Unter der Gesamtlänge und der Fahrzeit steht das „Z“ mit der Beschreibung „ Route geht durch Umweltzone “.

“. Euer Fahrzeug muss also in dem Fall bestimmte Bedingungen erfüllen. In Deutschland benötigt ihr zudem die entsprechende Plakette.

erfüllen. In Deutschland benötigt ihr zudem die entsprechende Plakette. Tippt ihr das Zeichen an, wird der komplette Umweltbereich auf der Karte blau markiert.

auf der Karte blau markiert. Es ist zudem ein Link zur Seite „Urban Access Regulations in Europe“ hinterlegt (Seite hier ansehen).

Dort findet ihr detaillierte Vorgaben für den Bereich, den ihr passieren wollt. Hier erfahrt ihr zum Beispiel, dass man eine grüne Plakette braucht, wenn man die Strecke fahren möchte. Auch Ausnahmen und weitere Regulierungen lasen sich hier nachlesen.

Anzeige

Stressfrei parken mit elektronischer Parkscheibe Abonniere uns

auf YouTube

Elektronische Parkscheibe Statt 29,95 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.01.2025 10:31 Uhr

Wofür gibt es diese Umweltzonen?

Die Angabe in Google Maps solltet ihr ernst nehmen. Befährt man eine Umweltzone ohne die entsprechende Plakette, kostet das ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro. Bis 2014 stieg das Punktekonto in Flensburg durch diesen Verstoß um einen Punkt, inzwischen ist das aber nicht mehr der Fall.

Anzeige

Umweltzonen in deutschen Städten gibt es, um die Luftqualität zu verbessern und die Belastung durch Schadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide zu reduzieren. Sie sollen insbesondere die Gesundheit der Bevölkerung schützen und helfen, die von der EU festgelegten Grenzwerte für Luftverschmutzung einzuhalten.

In Umweltzonen dürfen nur Fahrzeuge mit einer bestimmten Schadstoffklasse fahren. Dies wird durch die farbigen Umweltplaketten (grün, gelb, rot) geregelt, die auf der Windschutzscheibe angebracht werden müssen. In den meisten Umweltzonen sind mittlerweile nur noch Fahrzeuge mit der grünen Plakette erlaubt.

Die Einführung dieser Zonen zielt vor allem darauf ab, ältere und stärker umweltbelastende Fahrzeuge aus den Innenstädten fernzuhalten, um so die Luftverschmutzung zu verringern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.