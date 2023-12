WoW Classic: Alle Reittiere im Überblick

Reittiere sind in World of Warcraft: Classic ein wichtiges Thema: Nicht nur sorgen eure lieben Mounts dafür, dass ihr schneller von A nach B kommt, sie sind auch genau wie teure Autos im echten Leben durchaus ein Statussymbol. Im Folgenden listen wir euch alle Reittiere im Spiel auf.

Allgemeines zu den Reittieren (Mounts)

Grundsätzlich gibt es erst einmal verschiedene Arten von Mounts, wobei jede Rasse im Spiel seine ganz eigene Mountgattung vorweisen kann. Es wird an sich primär in „regulären / seltenen Mounts“ und „Epic Mounts“ unterschieden. Beide Kategorien sind unterschiedlich teuer.

Reguläre Mounts erhöhen euer Bewegungstempo um 60 Prozent, wohingegen Epic Mounts euere Reisegeschwindigkeit um 100 Prozent erhöhen. Das mutet jetzt bei beiden nicht allzu viel an, speziell beim regulären Mount, jedoch summiert sich die gesparte Zeit, die ihr auf einem Mount verbringt nachher erheblich, weshalb es spätestens ab Level 60 gar nicht anders geht als ein Reittier zu nutzen. Mounts können so eine Alternative zu Flugpunkten darstellen.

Im Spiel gibt es insgesamt 71 nutzbare Reittiere. Im ursprünglichen World of Warcraft waren es noch insgesamt 85 Mounts, allerdings wurden die nichtgepanzerten Epic Mounts zumindest bislang nicht in WoW: Classic integriert. Die Verteilung der Anzahl an Reittieren, ist zwischen Allianz und Horde allerdings nicht ausgeglichen:

Allianz: 34 Mounts

Horde: 27 Mounts

Neutral: 10 Mounts

Diese Liste beinhaltet ebenfalls die Reittiere des Paladins und des Hexenmeisters, die an sich eher klassenexklusive Zauber sind und von daher nicht von allen als Mounts gesehen werden. Allerdings sind es nichtsdestotrotz Tiere, auf denen geritten wird und welche dieselben Geschwindigkeiten aufweisen, wie die üblichen Mounts, weshalb wir uns entschieden haben auch diese mit in diese Liste aufzunehmen.

Reittiere der Allianz

Entsprechend der vier Rassen, die sich zur Allianz zählen, gibt es grundsätzlich auch vier verschiedene Spezeis an Reittieren, auf welche die Mitglieder der Allianz aufsitzen können:

Menschen: Pferde

Pferde Zwerge: Widder

Widder Nachtelfen: Frostsäbler

Frostsäbler Gnome: Roboschreiter

Die jeweiligen Rassen haben zwar eigene Reittiere, jedoch könnt ihr auch das Reiten auf den Mounts der anderen Rassen der Allianz erlernen, wenn ihr bei deren Hauptstädten einen ehrfürchtigen Ruf genießt. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Menschen spielt und bei der Fraktion „Darnassus“ ehrfürchtig seid, ihr auch das Reiten auf einem Frostsäbler erlernen könnt.

Mounts der Menschen

Name Kategorie Preis Rappenzaumzeug gewöhnlich 80 Gold Schecke selten 80 Gold Braunes Pferd selten 80 Gold Kastanienbraune Stute selten 80 Gold Schneller Brauner episch 1000 Gold Schnelles Palomino episch 1000 Gold Schnelles weißes Ross episch 1000 Gold

Erwerben könnt ihr diese Pferde bei Katie Hunter im Holzfällerlager des Osttals im Osten des Waldes von Elwynn. Die seltenen beziehungsweise die regulären Pferde könnt ihr ebenfalls bei Unger Statforth im Hafen von Menethil im Sumpfland erstehen. Bei Randal Hunter im Holzfällerlager es Osttals könnt ihr gegen 20 Gold den Skill Pferdereiten erlernen.

Exklusives Questmount der Allianz

Neben den bereits aufgelisteten Reittieren, gibt es zudem noch einen Mount, welches es nur für die Allianz gibt: Indem ihr viele Quests abschließt, könnt ihr bei der Fraktion der Wintersäblerausbilder den ehrfürchtigen Ruf erringen, wodurch ihr bei Rivern Frostwind beim Frostsäbler-Felsen in Winterspring für 900 Gold die Zügel des Winterspringfrostsäblers erwerben könnt.

Um diesen exklusiven Frostsäbler reiten zu können, müsst ihr ebenfalls den bereits oben aufgeführten Reit-Skill für Frostsäbler erwerben. Um dies zu tun, müsst ihr entweder ein Nachtelf sein, oder bei der Fraktion Darnassus einen ehrfürchtigen Ruf genießen. Dies bedeutet im Zweifelsfall also doppelte Arbeit.

Klassen-Reittiere

Es gibt in WoW: Classic zwei Klassen, die jeweils ein exklusives Mount ihr eigen nennen können: Den Paladin und den Hexenmeister. Hier könnt ihr die Mounts allerdings nicht wie die anderen bei entsprechenden Händlern kaufen. Sie sind stattdessen durch einen klasseneigenen Zauber verfügbar, welchen ihr ab Level 40 / Level 60 beim Paladin- beziehungsweise beim Hexenmeister-Lehrer erlernen könnt. Da die Klasse des Hexenmeisters sowohl bei der Horde als auch bei der Allianz verfügbar ist, werden deren Klassenmounts auch als Neutral eingestuft. Diesen gehen allerdings noch Questreihen voraus.

Während der Hexenmeister eine Klasse darstellt, welche sowohl auf Horden- als auch auf Allianz-Seiten gespielt werden kann, ist der Paladin eine Klasse, die ihr nur spielen könnt, wenn ihr der Allianz angehört. Sie ist exklusiv für Menschen und Zwerge vorbehalten. Dies sind die entsprechenden klasseneigenen Zauber:

Klasse Name Geschwindigkeit Phase benötigte Stufe Paladin Schlachtross beschwören + 60 Prozent Phase 1 Level 40 Paladin Streitross beschwören + 100 Prozent Phase 2 Level 60 Hexenmeister Teufelsross beschwören + 60 Prozent Phase 1 Level 40 Hexenmeister Schreckensross beschwören + 100 Prozent Phase 2 Level 60

Mounts der Horde

Genau wie auch bei der Allianz, gibt es entsprechend der vier Rassen der Horde grundsätzlich vier verschiedene Spezies an Reittieren, welche von den Angehörigen der Horde genutzt werden können:

Orcs: Wölfe

Wölfe Untote: Skelettpferde

Skelettpferde Tauren: Kodo

Kodo Trolle: Raptoren

Die jeweiligen Rassen haben zwar eigene Reittiere, jedoch könnt ihr auch das Reiten auf den Mounts der anderen Rassen der Horde erlernen, wenn ihr bei gewissen Fraktionen einen ehrfürchtigen Ruf genießt. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einen Troll spielt und bei der Fraktion „Orgrimmar“ ehrfürchtig seid, ihr auch das Reiten auf einem Wolf erlernen könnt.

Reittiere der Orcs

Name Kategorie Preis Horn des braunenen Wolfs selten 80 Gold Horn des Terrorwolfs selten 80 Gold Horn des Waldwolfs selten 80 Gold Horn des schnellen braunenen Wolfs episch 1000 Gold Horn des schnellen Grauwolfs episch 1000 Gold Horn des schnellen Waldwolfs episch 1000 Gold

Ihr könnt diese Wölfe bei Ogunaro Wolfrunner im Tal der Ehre von Orgrimmar erwerben. Für 20 Gold könnt ihr den dazu benötigten Wolfreiten-Skill beim NPC Kildar erstehen, der ebenfalls im Tal der Ehre anzutreffen ist.

Der Mount-Händler der Orcs in Orgrimmar bietet sowohl seltene als auch epische Reittiere an.

Reittiere der Untoten

Name Kategorie Preis Blaues Skelettpferd selten 80 Gold Braunes Skelettpferd selten 80 Gold Rotes Skelettpferd selten 80 Gold Grünes Skelettschlachtross episch 1000 Gold Purpurnes Skelettschlachtross episch 1000 Gold

Die Skelettpferde könnt ihr bei Zachariah Post im Dorf Brill in der Region Tirisfal erstehen. Die dazugehörige Untoten-Reitkunst könnt ihr ebenfalls in Brill bei Velma Warnam für 20 Gold erwerben.

Mounts der Tauren

Name Kategorie Preis Brauner Kodo selten 80 Gold Grauer Kodo selten 80 Gold Großer brauner Kodo episch 1000 Gold Großer grauer Kodo episch 1000 Gold Großer weißer Kodo episch 1000 Gold

Erstehen könnt ihr diese freundlichen Dickhäuter bei Harb Clawhoof im Bloodhoof-Dorf in Mulgore. Den dafür benötigten Skill zum Kodoreiten könnt ihr für 20 Gold bei Kar Stormsinger erwerben, welcher ebenfalls im Bloodoohf-Dorf in Mulgore anzutreffen ist.

Reittiere der Trolle

Name Kategorie Preis Pfeife des smaragdfarbenen Raptors selten 80 Gold Pfeife des türkisfarbenen Raptors selten 80 Gold Pfeife des violetten Raptors selten 80 Gold Schneller blauer Raptor episch 1000 Gold Schneller olivfarbener Raptor episch 1000 Gold Schneller orangener Raptor episch 1000 Gold

Bei Zjolnir im Sen'jin-Dorf in Durotar könnt ihr die zweibeinigen Urzeitechsen erstehen und direkt neben ihm beim NPC Xar'Ti könnt ihr für 20 Gold den benötigten Raptorreiten-Skill erwerben.

PvP-Mounts der Horde

Ab Phase 2 kommt das PvP-Ranking ins Spiel. Für die jeweiligen Rassen gibt es ab PvP-Rang 11 ein zusätzliches Reittier, welches erworben werden kann.

Rasse Name Kategorie Preis Orcs Horn des schwarzen Kriegswolf episch 100 Gold Untote Rotes Skelettschlachtross episch 100 Gold Tauren Schwarzer Kriegskodo episch 100 Gold Trolle Pfeife des schwarzen Kriegsraptors episch 100 Gold

Diese Mounts könnt ihr, sobald ihr den PvP-Rang 11 inne habt, bei Räuber Bork in der Halle der Legenden in Orgrimmar erwerben.

Wie auch für die Allianz, kommt ab Phase 3 noch ein weiteres zusätzliches Mount für die Horde ins Spiel. Wenn ihr beim Frostwolfklan einen ehrfürchtigen Ruf erlangt, dann könnt ihr bei Jekyll Flandring am Horden-Eingang des Alteractals für 800 Gold das Horn des Frostwolfheulers erwerben. Zusätzlich könnt ihr diesen Wolf bei Grunnda Wolfheart im inneren des Alteractal-Schlachtfeldes kaufen.

Neutrale Reittiere

Es gibt einige Reittiere, die sowohl von der Allianz als auch von der Horde genutzt werden können. Einige dieser Mounts sind seltene Drops, die in verschiedenen Instanzen gefunden werden können.

Name Kategorie Fundort Phase Zügel des Todesstreitrosses selten Drop des Baron Rivendare in Stratholme Phase 1 Schneller Razzashiraptor episch Drop des Blutfürsten Mandokir in Zul'Gurub Phase 4 Schneller zulianischer Tiger episch Drop des Hohepriesters Thekal in Zul'Gurub Phase 4

Im Inneren des Schlachtzuges von Ahn'Qiraj (ab Phase 5) könnt ihr folgende spinnenartige Mounts finden. Sie werden hier von Trashmobs fallen gelassen, weshalb sie recht häufig sind. Diese könnt ihr nur im Inneren der Instanz genutzt werden, in der offenen Spielwelt von Azeroth allerdings nicht.

Blauer Qirajiresonanzkristall

Grüner Qirajiresonanzkristall

Gelber Qirajiresonanzkristall

Roter Qirajiresonanzkristall

Im Zusammenhang mit des Ahn'Qiraj-Raids gibt es noch ein legendäres Reittier. Der Schwarze Qirajiresonanzkristall ist Teil des der Questreihe zur Öffnung des Eingangtores zu Ahn'Qiraj. Obwohl es ein „legendäres“ Reittier ist, ist dieser Krabbler so schnell, wie ein Epic Mount, es gewährt euch also einen Geschwindigkietsbonus von + 100 Prozent. Im Gegensatz zu den anderen Qiraji-Krabblern, könnt ihr dieses Reittier auch außerhalb des Schlachtzuges nutzen.

Wie ihr sehen könnt, gibt es in World of Warcraft: Classic ein breites Sortiment an Reittieren, aus denen ihr auswählen könnt. Für jeden ist etwas dabei. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass es viel Zeit und Mühen kosten wird, bis ihr nicht nur ein reguläres Mount euer eigen könnt, sondern vor allem, bis euer Traum-Mount dabei ist. Lasst euch also nicht entmutigen.