WoW Classic: Schneiderei Leveling-Guide (1-375)

In World of Warcraft: Classic könnt ihr aus vielen unterschiedlichen Berufen wählen. So habt ihr entweder die Möglichkeit, Objekte zu sammeln oder Gegenstände herzustellen. Die Schneiderei gehört zu den herstellenden Berufen – den Handwerksberufen. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr möglichst effektiv den Skill-Level von 300 (für Burning Crusade sogar 375) erreicht.

Allgemeine Infos zur Schneiderei

Als Schneider stellt ihr Stoffrüstungen für Magier, Hexenmeister und Priester her, sowie für alle Klassen nützliche Umhänge und allseits beliebte Taschen. In diesem Sinne gehört die Ingenieurskunst in eine Riege mit der Schmiedekunst, Verzauberungskunst, Alchemie, Ingenieurskunst und der Lederverarbeitung.

Als Schneider benötigt ihr für eure Produkte eine Menge an Stoffen. Diese werden in der Regel von humanoiden NPCs fallen gelassen. In diesem Sinne bietet es sich an regelmäßig Instanzen abzufarmen. Solltet ihr alleine unterwegs sein, dann überprüft am besten euren Quest-Log, um nachzuschauen, wann ihr es mit humanoiden NPCs zu tun habt. So könnt ihr gleichzeitg Stoffe farmen und effektiv Quests verfolgen.

Den Handwerksberufen stehen die Sammelberufe gegenüber. Diese sind der Bergbau, die Kräuterkunde und die Kürschnerei. Im Gegensatz zu den Sammelberufen, kosten euch die Handwerksberufe durchaus viel Zeit und Gold, da ihr darauf angewiesen seid, euch Materialien anzueignen, welche ihr dann in eurem Beruf verwerten könnt. Dies könnte euch dabei ausbremsen, auf euer Reittier zu sparen.

Haltet in den Hauptstädten immer nach den Schneiderei-Händlern Ausschau. Sie führen mehrere Güter, die ihr als Schneider benötigt.

Ideale Kombinationen mit Klassen und anderen Berufen

In den Handwerksberufen braucht ihr viele Materialien, welche durch die Sammelberufe erlangt werden können. Von daher bietet es sich auch an, einen solchen als zweiten Hauptberuf zu erlernen.

In der Schneiderei seid ihr in erster Linie auf Stoffe und Farben angewiesen. Einige von ihnen könnt ihr sammeln, indem ihr als Sammel-Beruf die Kürschnerei erlernt, dies jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt. Von daher ist es eigentlich relativ egal, welchen ihr als zweiten Beruf erlernt.

Am besten harmonieren tut der Beruf der Schneiderei jedoch mit der Verzauberungskunst. Als Schneider könnt ihr nämlich recht leicht seltene Objekte herstellen, welche ihr dann entzaubern könnt. So profitiert zumindest euer zweiter Hauptberuf von der Schneiderei.

Wie oben schon angedeutet profitieren am ehesten die „Stoffie-Klassen“, also der Magier, der Hexenmeister und der Priester von dem Beruf des Schneiders. Jedoch könnt ihr dank der Taschen und den Umhängen auch dann durchaus von diesem Beruf profitieren, wenn ihr keine Stoffies seid.

Schneiderei-Skills durch Lehrer verbessern

In allen Hauptstädten könnt ihr Schneiderei-Lehrer finden, die euch zumindest im Lehrling- und im Gesellen-Rang unterweisen können. Daneben kommen sie an einigen anderen gesonderten Orten vor, auf welche nicht zuletzt durch Questreihen hingewiesen werden. Wie auch in den anderen Berufen, gibt es bei der Schneiderei vier verschiedene Skill-Kategorien. Um diese zu erlernen müsst ihr nach einem bestimmten Level- und Skill-Fortschritt erneut zum Schneiderei-Lehrer gehen und diese Skills käuflich erwerben.

Lehrling: Skill-Level 1-75 und erlernbar ab Level 5.

Skill-Level 1-75 und erlernbar ab Level 5. Geselle: Skill-Level 75-150 und erlernbar ab Level 10 und Skillstufe 50.

Skill-Level 75-150 und erlernbar ab Level 10 und Skillstufe 50. Experte: Skill-Level 150-225 und erlernbar ab Level 20 und Skillstufe 125.

Skill-Level 150-225 und erlernbar ab Level 20 und Skillstufe 125. Fachmann: Skill-Level 225-300 und erlernbar ab Level 35 und Skillstufe 200.

Den „Experten-Rang“ könnt ihr auf Allianz-Seiten nur bei Georgio Bolero in Stormwind erlernen. Auf Seiten der Horde geht dies nur bei Josef Gregorian in Undercity. Den „Fachmann-Rang“ können Angehörige der Allianz bei Timothy Worthington in den Marschen von Dustwallow erlernen, während dies auf Seiten der Horde bei Daryl Stack im Vorgebirge von Hillsbrad tun könnt.

Um die Schneiderei-Lehrer in den Hauptstädten zu finden (zuweilen gibt es gleich mehrere von ihnen), solltet ihr einen immer nützlichen Tipp beherzigen und die städtischen Wachen nach dem Standort des entsprechenden Lehrers befragen. Tut ihr das, dann wird dessen Standort sowohl auf eurer Karte als auch auf eurer Minimap markiert.

Die Effektivität eurer Rezepte

Um die jeweiligen Items herstellen zu können, braucht ihr einen bestimmten Skill-Level. Durch Farben wird hierbei hervorgehoben, wie sehr diese jeweiligen Rezepte euren Skill verbessern können.

Rot: Wenn der Text eines herstellbaren Items rot angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr noch nicht den benötigten Skill-Level erreicht habt. Ihr könnt dieses Item also noch nicht herstellen.

Wenn der Text eines herstellbaren Items rot angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr noch erreicht habt. Ihr könnt dieses Item also noch nicht herstellen. Orange: Wenn der Text eines herstellbaren Items orangefarben angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr, wenn ihr diesen Gegenstand herstellt, jedes Mal einen weiteren Skillpunkt erlangt.

Wenn der Text eines herstellbaren Items orangefarben angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr, wenn ihr diesen Gegenstand herstellt, erlangt. Gelb: Wenn der Text eines herstellbaren Items gelb angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr, wenn ihr diesen Gegenstand herstellt, häufig einen weiteren Skillpunkt erlangt.

Wenn der Text eines herstellbaren Items gelb angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr, wenn ihr diesen Gegenstand herstellt, erlangt. Grün: Wenn der Text eines herstellbaren Items grün angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr, wenn ihr diesen Gegenstand herstellt, nur noch selten einen weiteren Skillpunkt erlangt.

Wenn der Text eines herstellbaren Items grün angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr, wenn ihr diesen Gegenstand herstellt, erlangt. Grau: Wenn der Text eines herstellbaren Items grau angezeigt wird, dann bedeutet das, dass ihr, wenn ihr diesen Gegenstand herstellt, keinen weiteren Skillpunkt erlangen könnt.

Dies ist nur ein Leveling-Guide. Wollt ihr hingegen eine allgemeine Übersicht bezüglich des Berufs des Schneiders in World of Warcraft: Classic erhalten, dann solltet ihr euch dieses Video des YouTubers Frostadamus anschauen.

Benötigte Materialien

Damit ihr euren Schneiderei-Skill auf 300 hochtreiben könnt, braucht ihr eine Mindestanzahl an Materialien, welche ihr dann in euren Produkten verwertet. Diese Angaben sind allerdings nicht zu 100 Prozent verbindlich, da es verschiedene Wege gibt, um einen Skill von 300 zu erreichen. Dies ist dementsprechend nur eine Richtlinie.

Item Anzahl Leinenstoff 100 Wollstoff 165 Seidenstoff 780 Magiestoff 450 Runenstoff 750 Unverwüstliches Leder 90 Grober Faden 45 Roter Farbstoff 65 Feiner Faden 115 Seidenfaden 35 Schwerer Seidenfaden 60 Runenfaden 40 Grauer Farbstoff 5 Blauer Farbstoff 30 Bleiche 10

Die verschiedenen Fäden und die Farbstoffe könnt ihr bei den jeweiligen Schneiderei-Händlern kaufen, welche ihr in allen Hauptstädten und bei vielen Gasthäusern finden könnt.

So kommt ihr an Stoffe

Es gibt verschiedene Arten, die benötigten Stoffe zu erlangen. Ihr könnt natürlich immer welche von anderen Mitspielern kaufen, indem ihr im Handelschannel nach den Stoffen fragt oder indem ihr im Auktionshaus sucht. Ihr könnt die Stoffe allerdings auch selbstständig farmen.

Wie oben schon erwähnt, könnt ihr die verschiedenen Stoffe in der Regel von humanoiden Gegnern erbeuten. Dabei bieten sich vor allem folgende Instanzen als Orte zum Farmen an:

Stoff Instanzen Leinenstoff Ragefire Chasm (Flammenschlund) / Todesminen Wollstoff Todesminen / Burg Schattenfang / Das Verließ Seidenstoff Das Scharlachrote Kloster / Gnomeregan Magiestoff Das Scharlachrote Kloster / Uldaman / Zul'Farak Runenstoff Schwarzfelstiefen / Maraudon / Scholomance / Stratholme

Empfohlene hergestellte Items

Ausgehend von den oben aufgelisteten Materialien, die wir euch empfehlen zu sammeln, solltet ihr folgende Items durch die Ingenieurskunst herstellen, um möglichst effektiv euren Skill-Level hochzutreiben:

Skill-Level Hergestelltes Item Materialien (Mindestens) 1-50 Leinenstoffballen Leinenstoff (2x) 50-60 Schwere Leinenhandschuhe Leinenstoffballen (2x) / Grober Faden (1x) 60-65 Rotes Leinenhemd Leinenstoffballen (2x) / Grober Faden (1x) / Roter Farbstoff (1x) / Hemd (1x) 65-75 Verstärktes Leinenhemd Leinenstoffballen (2x) / Grober Faden (3x) 75-105 Wollstoffballen Wollstoff (3x) 105-110 Graues Wollhemd Wollstoffballen (2x) / Feiner Faden (1x) / Grauer Farbstoff (1x) 110-125 Doppeltgenähte Wollschultern Wollstoffballen (3x) / Feiner Faden (2x) 125-145 Seidenstoffballen Seidenstoff (4x) 145-160 Azorblaue Seidenkapuze Seidenstoffballen (2x) / Blauer Farbstoff (2x) / Feiner Faden (1x) 160-170 Seidenes Stirnband Seidenstoffballen (3x) / Feiner Faden (2x) / Stirnband (2x) 170-175 Formelles weißes Hemd Seidenstoffballen (3x) / Bleiche (2x) / Feiner Faden (1x) / Hemd (1x) 175-185 Magiestoffballen Magiestoff (5x) 185-205 Purpurrote Seidenweste Seidenstoffballen (4x) / Roter Farbstoff (2x) / Feiner Faden (2x) 205-215 Purpurrote Seidenpantalons Seidenstoffballen (x) / Roter Farbstoff (2x) / Seidenfaden (2x) 215-220 Schwarze Magiestoffgarmaschen Magiestoffballen (2x) / Seidenfaden (3x) 220-230 Schwarze Magiestoffhandschuhe Magiestoffballen (2x) / Schwerer Seidenfaden (2x) 230-250 Schwarzes Magiestoffstirnband Magiestoffballen (3x) / Schwerer Seidenfaden (2x) 250-260 Runenstoffballen Runenstoff (5x) 260-275 Runenstoffgürtel Runenstoffballen (3x) / Runenfaden (1x) 275-280 Runenstofftasche Runenstoffballen (5x) / Unverwüstliches Leder (2x) / Runenfaden (1x) 280-300 Runenstoffhandschuhe Runenstoffballen (4x) / Unverwüstliches Leder (4x) / Runenfaden (1x)

Denkt immer daran, rechtzeitig zum Schneiderei-Lehrer eures Vertrauens zu gehen, um bei diesem den jeweils nächsten Rang zu erlernen. Ansonsten stagnieren eure Entwicklungen und das Verarbeiten der aufgelisteten Materialien wird obsolet.

In WoW: Burning Crusade Classic könnt ihr eure Schneiderei-Fähigkeiten noch einmal ausweiten.

Schneiderei in WoW: Burning Crusade Classic (300-375)

In WoW: Burning Crusade Classic geht die Schneiderei als Beruf logischerweise weiter. Ihr Könnt eure Skills erweitern, um neue Materialien zu verarbeiten und noch bessere Gegenstände und Ausrüstungsteile für euch oder zum Verkauf herzustellen.

Benötigte Schneiderei-Materialien für WoW: Burning Crusade Classic

Damit ihr bei euren Skillungen Erfolg habt empfehlen wir euch, dass ihr euch folgende Materialien beschafft. Diese Liste ist keine definitive Angabe, sondern zeigt euch lediglich einen möglichen Weg auf, den ihr einschlagen könnt, um effizient beim Skillwert 375 anzugelangen.

Skill-Level 300-360

Item Anzahl Netherstoff 3210 Arkaner Staub 180 Knotenhautleder 10 Runenfaden 45

Skill-Level 360-375

Möglichkeit 1:

Item Anzahl Netherstoff 960 Arkaner Staub 320 Runenfaden 40

Möglichkeit 2:

Item Anzahl Netherstoff 2880 Netherweberseide 30 Runenfaden 15

Empfohlene hergestellte Items für WoW: Burning Crusade Classic

Skill-Level Hergestelltes Item Materialien (Mindestens) 300-325 Netherstoffballen (75x) Netherstoff (450x) 325-340 Magieerfüllter Netherstoffballen (90x) Netherstoffballen (270x) / Arkaner Staub (180x) 340-345 Netherstoffstiefel (5x) Netherstoffballen (30x) / Knotenhautleder (10x) / Runenfaden (5x) 345-360 Netherstoffrobe (20x) Netherstoffballen (160x) / Runenfaden (40x) 360-375 (Möglichkeit 1) Arkanostoffstiefel Netherstoffballen (160x) / Arkaner Staub (320x) / Runenfaden (40x) 360-375 (Möglichkeit 2) Magieerfüllte Netherstofftunika (15x) Magieerfüllter Netherstoffballen (160x) / Netherweberseide (20x) / Runenfaden (10x)

Wichtig: Ab Skillstufe 360 voranzukommen ist knifflig. Idealerweise ergattert ihr euch das „Muster: Arkanostoffstiefel“. Dies ist ein seltener Drop von „Astromagiern der Sonnensucher“ in der Instanz Mechanar. / Bekommt ihr das Muster nicht, dann könnt ihr alternativ auch Magieerfüllte Netherstofftuniken herstellen. Das „Muster: Magieerfüllte Netherstofftunika“ könnt ihr bei Arrond im Schattenmondtal erstehen, allerdings nur wenn ihr den Sehern gegenüber Neutral eingestuft seid. Alternativ könnt ihr auch mit diesem Muster bis Stufe 375 skillen, was allerdings sehr teuer ist.

Letzten Endes ist es unserer Meinung nach nicht allzu empfehlenswert, den Beruf des Schneiders aktiv zu verfolgen, solange ihr euch noch in der Level-Phase befindet. Auch wenn ihr euch an diesen Guide haltet und so versucht sehr effektiv dabei zu sein, so kostet euch das Verfolgen dieses Berufs sehr viel Geld, Zeit und Mühen.

Ihr solltet all dies lieber investieren, um möglichst schnell den Endgame-Content zu erreichen. Seid ihr Level 60 (oder gar Level 70), dann solltet ihr diesen Beruf aktiv verfolgen, um möglichst schnell den maximalen Skill-Level zu erreichen.

Solltet ihr den beruf des Schneiders nur deshalb ergreifen, da ihr einfach dringend mehr Taschen braucht, dann mag das so einiges über eure Persönlichkeit auszusagen. Aber welches Volk von World of Warcraft passt eigentlich zu eurer Persönlichkeit? Nehmt an unserem Quiz teil und findet es heraus!

War der Leveling-Guide zur Lederverarbeitung in WoW CLassic hilfreich?