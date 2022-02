Bekommt ihr ein Paket, werdet ihr per E-Mail oder über die Sendungsnummer darüber informiert, wann die Sendung eintrifft. Habt ihr die „Post & DHL-App“, könnt ihr auch die Briefankündigung aktivieren.

So könnt ihr bereits vorab sehen, welche Briefe schon bald in eurem Briefkasten liegen. Die Briefankündigung muss in der „Post & DHL“-App einmalig eingerichtet werden. Danach bekommt ihr vor der Lieferung ein Foto des Briefumschlags zugeschickt. So erfahrt ihr noch bevor der Brief im Briefkasten eintrifft, was euch erwartet.

So richtet man die Briefankündigung in der DHL-App ein

Für den Service entstehen keine Kosten. Die Briefankündigung war bereits in den vergangenen Monaten für Nutzer eines E-Mail-Postfachs bei Web.de und GMX verfügbar. Ab sofort steht der Dienst für alle bereit. So richtet ihr die Briefankündigung ein:

Ihr benötigt die aktuelle Version der „Post & DHL“-App. Die Funktion steht ab Version 8.0 bereit. Updatet die App gegebenenfalls oder wartet, bis die Aktualisierung euer Gerät automatisch erreicht. Ruft dann den Reiter „Verfolgen“ auf. Oben seht ihr neben der bereits bekannten „Sendungsverfolgung“ für Pakete das Menü „Briefankündigung“. Tippt auf die Schaltfläche. Loggt euch mit euren DHL-Daten in euer Konto ein. Überprüft, ob eure Daten korrekt eingetragen sind. Die Briefankündigung gibt es nur bei Briefen mit exakt denselben Informationen. Bestätigt die Eingabe mit dem Button „Anschrift übermitteln“. Die Funktion ist noch nicht sofort aktiv. Ihr erhaltet in wenigen Tagen ein Schreiben von der Deutschen Post. Hierüber müsst ihr die oben angegebenen Daten bestätigen. Die Validierung entfällt, wenn die eigene Anschrift bereits in den vergangenen sechs Monaten bei der Deutschen Post bestätigt wurde.

„Post & DHL“-App kündigt Briefe an

Die Ankündigung funktioniert nur für Briefe, die von der Deutschen Post geliefert werden und nicht für andere Anbieter wie PIN. Die Deutsche Post gibt an, dass die Fotos der Briefe „automatisiert und unter Einhaltung der deutschen Datenschutz- und Sicherheitsstandards in den Sortierzentren der Deutschen Post“ erstellt werden.

Die „Post & DHL“-App bietet neben der Briefankündigung einige weitere nützliche Features. So bekommt ihr inzwischen nur noch hier den Code für die Abholung von Sendungen aus der Packstation. Daneben könnt ihr Brief- und Paketmarken direkt über die App bestellen und Sendungen frankieren.

