Der erste Monat mit dem Deutschland-Ticket ist vorbei. Wer sein Abonnement nicht gekündigt hat, kann auch im Juni wieder für 49 Euro mit dem öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland fahren. Muss man beim Monatswechsel etwas beachten oder das digitale Deutschland-Ticket aktualisieren?

Wer eine Chipkarte hat, muss nichts weiter tun. Das Abonnement sollte bei der nächsten Kontrolle weiterhin als „aktiv“ angezeigt werden. Auch beim digitalen Deutschland-Ticket in der App sollte die Umstellung auf den kommenden Monat automatisch durchgeführt werden.

Deutschland-Ticket auf neuen Monat umstellen: Muss man etwas machen?

Möglicherweise stellt ihr beim Abrufen des 49-Euro-Tickets in eurer App oder im Browser zum Monatsbeginn fest, dass der Fahrausweis weiterhin nur bis zum 31.05.2023 gültig ist. Was kann man in solchen Fällen tun? Je nach Anbieter und App unterscheiden sich die Wege möglicherweise, um das Deutschland-Ticket auf den aktuellen Monat umzustellen. Das könnt ihr versuchen:

Zieht den Smartphone-Bildschirm in der Ticketansicht von oben nach unten . Normalerweise wird die Ansicht in Apps dadurch aktualisiert. Das Deutschland-Ticket könnte so neu geladen und auf den aktuellen Monat umgestellt werden.

Nutzt ihr eine App, um das Ticket digitale anzuzeigen, schließt die Anwendung . Dabei solltet ihr nicht lediglich zum Home-Screen des Smartphones zurückkehren, sondern die App ganz schließen. Wie das geht, erfahrt ihr hier: Android-App schließen | iPhone-App schließen. Startet die App danach erneut und überprüft, ob jetzt das aktuelle Ticket angezeigt wird.

Nach der Buchung des Abonnements solltet ihr eine E-Mail mit der Bestätigung erhalten haben. Bei den meisten Anbietern ist dort auch ein Link direkt zum Ticket enthalten. Ruft euer Deutschland-Ticket über den Link auf.

Neuer Monat: Deutschland-Ticket aktualisieren

Um das Deutschland-Ticket auf dem Android-Smartphone immer griffbereit zu haben, könnt ihr es zur „Google Wallet“ hinzufügen. Apple-Nutzer haben nur bei ausgewählten Anbietern die Option, das 49-Euro-Ticket zur „Apple Wallet“ hinzuzufügen. Falls das Ticket in der Wallet-App nicht automatisch auf den nächsten Monat umgestellt wird, schaltet das Smartphone oder iPhone kurz in den Flugmodus und stellt erneut eine Verbindung mit einem WLAN oder mobilen Datennetz her. Für die Anzeige des Tickets selbst benötigt ihr keine mobilen Daten.

Ihr habt zwar ein gültiges Ticket, könnt es aber bei einer Kontrolle nicht vorzeigen? Das passiert in solchen Fällen:

Falls sich das Ticket gar nicht auf dem Smartphone aktualisieren will, öffnet es im Web-Browser. Wird dort die Version für den aktuellen Monat richtig dargestellt, erstellt einen Screenshot und schickt ihn an euer Smartphone. Bei Kontrollen könnt ihr dann auch den Screenshot vorzeigen. Klappt auch das nicht, kontaktiert den Anbieter, bei dem ihr das Deutschland-Ticket abonniert habt.

Tipp: Generell kann es zu Beginn des Deutschland-Ticket-Angebots noch zu Problemen kommen. Manchmal wird der Fahrausweis etwa nicht von allen Kontrollgeräten erkannt (Quelle: t-online). Zur Sicherheit könnt ihr neben dem Ticket eine Bestellbestätigung mitführen, mit der ihr eure gültige Bestellung nachweist. Grundsätzlich ist das Ticket nur in Kombination mit einem Lichtbildausweis gültig, da es personalisiert ist und nicht an andere Personen weitergegeben werden kann.

