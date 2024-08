GTA Vice City: Komplettlösung für alle Missionen

In unserer Komplettlösung für GTA Vice City geben wir euch Walkthroughs für alle Missionen, damit ihr mit Tommy Vercetti den Olymp der Verbrecher erreicht. Diese Lösung hilft euch bei allen Haupt- und Nebenmissionen in Vice City.

Anzeige

Die ersten Missionen 1-5

Mission 1: Ein alter Freund

Nach der Intro-Sequenz könnt ihr euch etwas in der Stadt umschauen. Dann geht’s zum Hotel, und nach dem Gespräch mit Sonny zu eurem Anwalt, Ken Rosenberg.

Anzeige

Mission 2: Die Party

Belohnung: $ 100

Sprecht mit Rosenberg, und besorgt euch neue Klamotten bei Rafael’s. Nun besucht ihr die Jacht des Colonels. Nach der Zwischensequenz chauffiert ihr die Tochter des Colonels zum

Anzeige

Pole-Position-Club.

Mission 3: Dunkle Gassen

Belohnung: $ 200

Macht Station beim Malibu Club. Danach trefft ihr den Koch in einer dunklen Gasse und schlagt ihn zusammen. Schnappt euch sein Handy und rennt nach der Zwischensequenz hinter Lance her. Nachdem ihr in Lance’ Flitzer gesprungen seid, macht ihr einen kurzen Abstecher zu Ammu Nation und fahrt dann zurück zum Hotel, um die Mission zu beenden.

Mission 4: Die Geschworenen

Belohnung: $ 400

Nach eurem Gespräch mit dem Anwalt schnappt ihr euch den Hammer vor seinem Büro. Steuert das gelbe Dreieck an. Am Ziel angekommen, zerstört ihr das Auto mit dem Hammer – der Zeuge flieht entsetzt. Zeuge 2 beim zweiten Punkt wird mit einigen gezielten Boxhieben in sein Auto getrieben. Nach der missglückten Flucht wird das Auto so lange bearbeitet, bis euer Opfer das Fahrzeug verlässt und selbst noch einige Schläge abbekommt.

Mission 5: Aufruhr

Belohnung: $ 1.000

Für Rosenbergs letzten Auftrag schlüpft ihr bei Rafael’s in einen Overall. Am Ziel angekommen, prügelt ihr kurz auf die vier verschiedenen Arbeiter ein, um einen Aufstand zu provozieren. Flieht, schnappt euch der Reihe nach die Transporter und fahrt sie über die Sprungschanze südlich des Tool-Shops ins Wasser. Rechtzeitig rausspringen nicht vergessen! Alternativ könnt ihr euch auch eine Waffe besorgen und auf die Fässer bei den Transportern schießen.