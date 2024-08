Hitman 3: Komplettlösung für alle Missionen

Ein letztes Abenteuer steht an, um die ICA und Providence ein für alle Mal zu zerstören. Begleitet Agent 47 in Hitman 3 durch neue Landschaften und geht eurem Killerinstinkt nach. Denn es erwarten euch nicht nur neue Ziele, sondern auch neue Spielkonzepte, die euer Können auf die Probe stellen. Damit ihr stets den Überblick behalten und euren Job makellos durchziehen könnt, verraten wir euch in unserer Komplettlösung ausführlich, wo ihr die wichtigsten Gegenstände finden und wie ihr die Zielpersonen am Besten ausschalten könnt. In diesem Sinne: Waidmannsheil!

Zielorte im Überblick

In Hitman 3 gibt es sechs neue Schauplätze, die ihr bereisen könnt. Um zur jeweiligen Komplettlösung zu gelangen, könnt ihr direkt auf den Namen und die blaue Verlinkung klicken:

Die Schauplätze sind dieses Mal sehr übersichtlich gestaltet und bieten euch trotz eher kleinem Schauort genügend Komplexität an. Dies liegt vor allem daran, dass einige Missionen von Agent 47 vom üblichen Schema abweichen. Während ihr in Dartmoor als Privatdetektiv einen mysteriösen Todesfall lösen könnt, müsst ihr in Berlin ein Statement setzen und habt dabei allerdings keine üblichen Zielmarkierungen zur Hilfe.

Falls Abwechslung nicht so ganz euer Ding ist, gibt es beispielsweise in Dubai genügend Möglichkeiten den klassischen Auftragskiller zu mimen. Natürlich gibt es auch wieder die allseitsbekannten Story-Missionen, denen ihr folgen könnt oder ihr erkundet zuerst die Karte und durchstöbert die Herausforderungen, die ihr meistern könnt.

Neuer Gegenstand: Foto-Handy

Eure neueste Errungenschaft verschafft euch in einigen Missionen einen großen Vorteil. Sobald ihr in Dubai startet, müsst ihr euer neues Gerät bereits einsetzen. Mit Hilfe des Foto-Handys könnt ihr bestimmte Daten-Terminals hacken und damit Fenster oder Türen öffnen.

Hin und wieder könnt ihr dadurch auch Sicherheitssysteme manipulieren, wobei hier eine mehrstufige Authentifizierung in Form von Dongles notwendig ist. Also haltet stets den Blick offen und rauscht nicht an Schreibtischen vorbei, auf denen eventuell etwas Wertvolles liegen könnte.

Und natürlich könnt ihr damit auch Fotos machen und somit nicht nur wunderschöne Bilder für eure Galerie schießen, sondern auch die ein oder andere Herausforderung damit abschließen. Nur eine Selfie-Funktion gibt es leider nicht, aber das würde wohl auch Agent 47s Naturell eher weniger entsprechen.

Bereits in der Vergangenheit hat Agent 47 für großes Aufsehen in der Welt gesorgt. Solltet ihr mit der Geschichte unseres Agenten nicht ganz so vertraut sein, empfehlen wir euch das folgende Video, in welchem wir euch kurz und knapp die wichtigsten Eckdaten von Hitman vorstellen.

Hitman | To Go - Die Karriere des besten Assassinen

Hitman 2-Spielfortschritt übernehmen

In Hitman 3 habt ihr die Möglichkeit euren Spielstand von Hitman 2 zu übertragen und ihn im neuen Spiel zu übernehmen. Dies ist insofern praktisch, da euch dadurch alle Gegenstände, die ihr bis dato gesammelt habt, zur Verfügung stehen.

Achtung: Solltet ihr den Schritt überspringen und euch erst später dazu entscheiden, den Spielstand von Hitman 2 doch zu übernehmen, wird jeglicher Fortschritt in Hitman 3 überschrieben!

Beim erstmaligen Starten des Spiels werdet ihr direkt danach gefragt. Solltet ihr dem Zustimmen, werdet ihr zu einer Website weitergeleitet. Füllt die notwendigen Daten aus und euer Spielfortschritt wird übernommen. Ansonsten könnt ihr dies auch manuell im Hauptmenü auslösen.