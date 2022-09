Ihr möchtet mit der Tastatur ein durchgestrichenes o (ø, Ø) schreiben? Das klappt über einen kleinen Umweg schnell und einfach unter Windows-, Mac- und Linux-Computern: Noch schneller schreibt ihr das o mit dem Strich am Handy.

Beim „ø“ handelt es sich um einen Buchstaben, der in skandinavischen Sprachen wie Dänisch und Norwegisch vorkommt. Die Aussprache entspricht dem Deutschen „Ö“. Es gibt in kleiner (ø) und großer Form (Ø). Ihr wollt den Buchstaben nur einmalig verwenden? Dann könnt ihr ihn euch hier kopieren und in euren Text einfügen: Ø | ø.

Durchgestrichenes o – Tastenkombinationen verwenden

Der Buchstabe existiert im Dänischen, Norwegischen, Färöischen und Altisländischen. Auch wenn sich der Großbuchstabe und das mathematische Durchmesserzeichen sehr ähnlich sehen, handelt es sich um zwei verschiedene Zeichen. Auf deutschen QWERTZ-Tastaturen ist ein durchgestrichenes „o“ nicht vorhanden. Mit Tastenkombinationen könnt ihr den Buchstaben jedoch sowohl im Groß- als auch im Kleinformat erstellen:

Windows

Für die Nutzung der Tastenkürzel mit einem Desktopcomputer muss der Ziffernblock rechts aktiviert sein. Mit den folgenden Tastenkombinationen schreibt ihr das ø, Ø:

Großbuchstabe Ø: Alt + 157 .

. Kleinbuchstabe ø: Alt + 155.

Achtet darauf, die linke Alt-Taste gedrückt zu halten, während ihr nacheinander die entsprechenden Ziffern drückt. Lasst die Alt-Taste nach der letzten Zahl los, damit das durchgestrichene „O“ erscheint.

Ihr könnt euch auch eine Tastatur mit den skandinavischen Buchstaben zulegen:

Mac

Am Apple-Rechner müsst ihr etwas anders vorgehen. Folgende Tasten werden auf der Mac-Tastatur gleichzeitig gedrückt:

Großbuchstabe: Alt + ⇧Shift + o

+ + Kleinbuchstabe: Alt + o

Linux

Drückt diese Tasten zeitgleich:

Großbuchstabe: Alt Gr + ⇧Shift + o

+ + o Kleinbuchstabe: Alt Gr + o

Auf diesem Weg fügt ihr den Buchstaben an Stellen wie Word und in Chat- sowie allen Textfenstern ein.

Durchgestrichenes o (ø) am Handy schreiben

Am Smartphone drückt ihr auf der Tastatur zunächst auf den Buchstaben „o“. Es öffnet sich ein neues Menü, in dem ihr verschiedene „o“-Laute auswählen kann. Zieht den Finger über das „ø“, damit es im Textfeld erscheint.

Ihr könnt den Buchstaben auch über die Word-Zeichentabelle schreiben. Das funktioniert so:

Klickt unten links auf das Windows-Symbol. Wählt „Zubehör“ > „Systemprogramme“ > „Zeichentabelle“. Kopiert den gewünschten Buchstaben. Diesen könnt ihr nun ins gewünschte Ziel einsetzen. Hierfür haltet ihr die Strg-Taste gedrückt und tippt auf die V-Taste. Oder ihr klickt auf die rechte Maustaste und wählt „Einfügen“.

