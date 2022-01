Mit PayPal könnt ihr nicht nur schnell Einkäufe in Online-Shops bezahlen, sondern auch eine Überweisung ins Ausland durchführen. Hierfür arbeitet der Anbieter mit „Xoom“ zusammen. Bei der Überweisung ins Ausland fallen bei PayPal Gebühren an.

Bei PayPal-Zahlungen ins Ausland fallen unter Umständen Gebühren an. GIGA gibt einen Überblick darüber, wie hoch die Kosten für Zahlungen ins Ausland sein können und wie man eine Auslandsüberweisung durchführt.

PayPal-Gebühren bei Zahlungen ins Ausland?

Kauft ihr bei einem Online-Shop ein, der im Ausland sitzt, fallen für euch keine Gebühren an. Das gilt aber ähnlich wie beim Geldabheben im Ausland aber nur, wenn keine Währungsumrechnung durchgeführt wird.

Bestellt ihr etwas aus dem Ausland, solltet ihr im PayPal-Währungsrechner den Betrag also immer in der Fremdwährung und nicht in Euro bezahlen. Das könnt ihr beim Bezahlvorgang auswählen. Lasst euch von der roten Warnung nicht abschrecken. Dabei handelt es sich um einen normalen Hinweis. Wählt ihr hingegen die Option mit Umrechnung, fallen dafür Gebühren an, die ihr als Käufer bezahlt.

PayPal-Gebühren für Auslandszahlungen

So hoch sind die PayPal-Gebühren bei Zahlungen ins Ausland:

Zahlungen in Online-Shops im EU-Ausland Keine zusätzlichen Gebühren Zahlungen in Online-Shops mit Währungsumrechnung 3% über dem Basis-Wechselkurs, wenn Währungsumrechnung aktiviert ist, andernfalls ohne Gebühr Persönliche internationale Zahlung 5% des Betrags Mindestens 0,99 Euro Höchstens 3,99 Euro Gegebenenfalls weitere 3%, wenn Währungsumrechnung aktiviert ist

Die Gebühren kommen zu den normalen Transaktionskosten hinzu. Je nach Art der Zahlung können weitere Gebühren für Zahlungen mit PayPal ins Ausland anfallen. Eine eindeutige Übersicht, der man alle Kosten entnehmen kann, gibt es bei PayPal nicht.

Auch einen Gebührenrechner bietet man nicht. Ihr seht höchstens vor Abschluss der Zahlung, was berechnet wird, auch hier ist aber nicht direkt alles ersichtlich, zum Beispiel, welcher Wechselkurs angewandt wird.

PayPal: Geld ins Ausland überweisen – so gehts

Falls ihr nicht in einem Online-Shop bezahlt, könnt ihr auch direkt über euer PayPal-Konto Geld ins Ausland überweisen: