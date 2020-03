Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX – Alle Shinys und wo ihr sie findet

Genau wie im Hauptspiel, gehören Shinys zu den begehrtesten Pokémon in Mystery Dungeon: Retterteam DX. Zum Glück ist das System nicht ganz so komplex und es gibt einige Kniffe schillernde Pokémon schneller zu rekrutieren. Welche das sind und in welchen Dungeons jedes Shiny zu finden ist, verraten wir euch in unserem Guide.

Wo ihr alle Shinys findet

In Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX gibt es nicht jedes kleine Monster als Shiny, sondern nur 27. Das liegt daran, dass nur Supergegner als schillernde Version auftauchen können. Im Vergleich zu den Hauptspielen ist die Wahrscheinlichkeit auf ein Shiny zu treffen, allerdings sehr hoch. Habt ihr schon ein paar Stunden ins Dungeon Crawling gesteckt, werdet ihr sicherlich dem ein oder anderen Shiny begegnet sein. Wo ihr welches schillernde Pokémon antreffen könnt, haben wir in der nächsten Tabelle für euch zusammengefasst.

Supergegner (Shiny) Dungeon Smettbo Heulwald Vulnona Nordkette Galloppa Stahlberg Lektrobal Weitweitberg Owei Drachenhöhe Kokowei Grubental Starmie Weites Meer Karpador Fabelhaftes Meer Garados Kaskadenteich Ditto Tiefenruine Dragoran Donnerberg Hoothoot Düsterhöhle Noctuh Lapishöhle Ampharos Finsterforst Azumarill Feuerberg Mogelbaum Wüstenregion Griffel Solarhöhle Psiana Verlassene Insel Woingenau Nachtlichtruine Pottrott Südhöhle Corasonn Fernes Meer Pandir Frostwald Altaria Fantasiepass Sengo Westhöhle Metagross Stillklamm Ambidiffel Riesenschlucht Schlurplek Klirrberg

Besiegt ihr einen Supergegner mit eurem Anführer-Pokémon, bekommt ihr eine geringe Chance ihn zu rekrutieren. Neben dieser Voraussetzung, gibt es weitere Methoden, die die Rekrutierungs-Wahrscheinlichkeit erhöhen, die wir hier für euch verlinkt haben.

Ihr habt ein paar Shinys getroffen, konntet sie aber trotz allem nicht rekrutieren? Kein Problem, uns ging es genauso, bis wir ein besonderes Item ausgerüstet hatten. Mit folgendem Item wollen sich selbst Shinys euch anschließen.

Mit dem Sympathieband erhöht sich die Chance, dass sich euch Pokémon euch anschließen wollen, um 10%. Der Gegenstandsbeschreibung nach gilt das ebenfalls für Shinys, wenn das Anführer-Pokémon das Band ausgerüstet hat.

Wo ihr das Sympathieband findet

Um das Sympathieband zu erhalten, müsst ihr die Story bereits beendet haben. Daraufhin müsst ihr sowohl mit Meditalis, Lombrero und Welsar sprechen, um einen weiteren Dungeon freizuschalten. In der „Solarhöhle“ werdet ihr das Sympathieband auf der letzten Ebene finden. Kommt ihr zurück in die Solarhöhle werdet ihr das Item ein weiteres Mal vorfinden, es ist also nicht einmalig.

Beweise dein Wissen als echter Pokémon-Kenner! Handelt es sich bei den folgenden Namen um echte Legendäre Pokémon oder haben wir sie uns bloß ausgedacht?

