Subwoofer brummt plötzlich – was tun?

Manchmal kommt es vor, dass der Subwoofer plötzlich brummt. Der HiFi-Audiogenuss und Film- oder Musikabend ist somit schnell beendet. Was kann man tun, wenn das Audio-Zubehör anstelle eines ordentliches Basses nur störende Geräusche von sich gibt?

Der Subwoofer brummt leise? Keine Panik – in 95% aller Fälle liegt die Ursache an externen Einflüssen und nicht am Tieftöner selbst. Dafür kann es verschiedene Ursachen geben, etwa defekte Kabel, Schwankungen im Stromnetz, aber auch durch andere Elektrogeräte. Mit den folgenden Tipps lassen sich Subwoofer-Probleme oft schnell beheben.

Brummen beim Subwoofer beseitigen

Wenn der Tieftöner nur noch brummt, geht diese Schritte durch:

Bei einem Aktiv-Subwoofer ist die Abschirmung bei langen Cinch-Kabeln wichtig. Deshalb sollten nur solche hochwertigen Subwoofer-Kabel für Tieftöner wie einen Teufel-Subwoofer oder Ground-Zero-Subwoofer genutzt werden (bei Amazon ansehen).

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, testet den Subwoofer mit anderen Kabeln bei einem Freund oder Verwandten. So kann man ausschließen, dass der Sub defekt ist.

Möglicherweise ist auch das Netzteil Schuld. Versucht also, das Audio-Zubehör mit einem anderen Netzteil an den Strom anzuschließen.

3 Arten von Brummen:

Schwaches, leises Brummen

Ist das leise Brummen nur direkt am Bassreflex-Kanal wahrnehmbar und wird nicht proportional zur Lautstärke lauter, kann es bauartbedingt sein. Das kann bei einem Magnat-Subwoofer genauso vorkommen wie bei einem teuren Teufel-Gerät. Das bedeutet, dass es durch das elektromagnetische Feld des Endstufen-Transformators entsteht und leider im Subwoofer-Gehäuse nicht zu vermeiden ist. Deutliches Brummen abhängig von der Lautstärke

Ändert sich das nicht überhörbare Geräusch je nach eingestellter Sub-Lautstärke, ist sehr wahrscheinlich das Subwoofer-Kabel der Übeltäter. Hier kann ein Austausch des mitgelieferten Kabels durch ein hochwertiges, gut abgeschirmtes Subwoofer-Kabel helfen. Oft hilft es, das Kabel etwas anders – abseits von eventuellen elektromagnetischen Störquellen – zu verlegen oder möglichst kurze Kabelwege zu verwenden. Deutliches Brummen unabhängig von der Lautstärke

Plagt euch dagegen unabhängig von der Subwoofer-Lautstärke ein sehr lautes Brummen, handelt es sich vermutlich um eine sogenannte Brummschleife oder Masseschleife: Sie entsteht durch Störsignale, die mithilfe eines Mantelstromfilters verhindert werden können. Dabei handelt es sich um ein Zwischenkabel, das ins Cinch-Kabel eingebaut wird oder einen kleinen Kasten, der als Zwischenstück für das Cinch-Kabel verbunden wird. So unterbindet es unerwünschte Signale auf Koaxialkabeln.

Alternativ gibt es auch Antennenkabel, in denen der Mantelstromfilter bereits integriert ist. Als Alternative könnt ihr euch eine spezielle Netzleiste mit Netzfilter und Überspannungsschutz/Blitzschutz zulegen und alle Kabel des Audiosystems in diese Leiste stecken.

Das Problem mit den Schutzleitern

Da der Tieftöner häufig das einzige Gerät mit Erde-Kabel (Schutzleiter) im Audio-System ist und mit den anderen Geräten verbunden wird, gibt es Probleme mit der Erdung. Verbindet man diese Komponenten per Niederfrequenz-Kabel, können so die Brumm-Störungen entstehen. Hier kann euch beim Aufbau ein Fachunternehmen weiterhelfen. Zumeist verbindet dieses den gelb-grünen Schutzleiter des Netzkabels mit dem masseführenden Teil der Cinch-Buchse. Da der Vorgang aber eher etwas für Techniker ist, solltet ihr von eigenhändigen Basteleien absehen.

Einige Subwoofer-Nutzer haben Erfolg gehabt, indem sie den Schutzkontakt am Stromstecker einfach mit Isolierband abgeklebt haben. Beim Mehrfachstecker des Stromkabels haben sie das Erde-Kabel abgeklebt. Einfacher ist es, beim Stromstecker-Kopf den Mittelteil zwischen beiden „Stiften“ zu überkleben. Hier sollte man als Laie aufgrund der Stromspannung und den damit verbundenen Gefahren aber ebenfalls lieber die Finger von lassen.

Im schlechten Fall ist auch der Subwoofer defekt. Überlegt ihr einen Austausch, zeigen wir euch die Top-Geräte im Vergleich.

Einfache Alternativen gegen das Brummen

Der Subwoofer brummt nur noch und ihr möchtet erst einmal einfache Lösungen ausprobieren? Einige Vorschläge für schnelle Hilfe beim Sub sind:

An der Rückseite vom Subwoofer-Gehäuse die Schraube am Kühlkörpe r festziehen.

r festziehen. Das Stromkabel um 180° Grad drehen und andersherum in die Steckdose stecken.

und andersherum in die Steckdose stecken. Wenn mehrere Geräte wie DVD-Player, PC oder TV-Receiver am AVR angeschlossen sind, kann man einzelne Elemente entfernen und auch so schon ein Übeltäter gefunden werden.

Wenn ihr technik-affin seid, könnt ihr auch einen Lautsprecher selber bauen.

