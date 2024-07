WhatsApp-Community verlassen (Schritt-für-Schritt-Anleitung)

Mit den WhatsApp-Communitys gibt es jetzt ein Feature, was über die traditionellen Gruppen hinausgeht. So können mehrere Gruppen an Personen unter ein gemeinsames Dach gebracht werden. Aber wie verlässt man eine WhatsApp-Community, wenn man kein Teil mehr davon ist oder sein möchte? Hier erfahrt ihr, wie es funktioniert.

So verlasst ihr eine WhatsApp-Community

Besonders für größere Projekte, Vereine, Organisationen oder Firmen sind die WhatsApp-Communitys sinnvoll. Wenn ihr der jeweiligen Gruppe aber nicht mehr angehört und euch kein Admin aus der Community entfernt, könnt ihr sie auch ganz einfach selbst verlassen. Geht dafür wie folgt vor:

Öffnet WhatsApp auf eurem Mobilgerät und stellt sicher, dass ihr mit dem richtigen Konto eingeloggt seid. Im Auswahlmenü unten findet ihr die Option „Communitys“. Tippt darauf, um zu den Gemeinschaften zu gelangen, in denen ihr Mitglied seid. Wählt hier nun die Community aus, die ihr verlassen möchtet, indem ihr darauf tippt. Drückt oben rechts auf das Menü-Symbol (⫶) mit den drei vertikalen Punkten. Im Dropdown-Menü wählt ihr „Community-Info“ an. Wischt auf der Community-Info-Seite ganz nach unten. Dort findet ihr die Option „Community verlassen“. Tippt darauf, um die Community zu verlassen. Abschließend werdet ihr gebeten, eure Entscheidung zu bestätigen. Tippt auf „Verlassen“, um aus der Community endgültig auszutreten.

So verlasst ihr die unerwünschte WhatsApp-Community in wenigen Schritten (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Falls der Austritt trotzdem nicht funktioniert oder ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr euch an den WhatsApp-Support wenden.

WhatsApp-Gruppen und -Communitys können manchmal zum Verzweifeln und andere Male zum Totlachen sein:

Weitere Infos & Hilfen zu den WhatsApp-Communitys

Die WhatsApp-Communitys sind eine praktische Erweiterung der traditionellen Gruppen. Sie ermöglichen es, mehrere Gruppen zu organisieren und zu verwalten. Wie ihr das Feature selbst für eure Zwecke nutzen könnt und was es euch bringt, lest ihr hier:

Wenn ihr selbst eine Community für zum Beispiel ein Gruppen-Projekt erstellt habt und diese nun wieder löschen möchtet, könnt ihr hier lesen, wie das genau funktioniert:

