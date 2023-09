WhatsApp-Gruppe heimlich verlassen: Geht das?

Manchmal wird man in WhatsApp-Gruppen eingeladen, in denen nichts Spannendes geschrieben wird und in denen man nicht unbedingt dabei sein möchte. Um den Teilnehmern aber emotional nicht zu nahe zu kommen, stellt man sich vielleicht die Frage, ob man eine WhatsApp-Gruppe heimlich verlassen kann.

WhatsApp Facts

Aus einer Gruppe kann man ganz einfach austreten, indem man oben auf die Bezeichnung drückt. Dann findet man ganz unten die entsprechende Option. Dabei macht man sich aber vielleicht Sorgen, dass eine entsprechende Mitteilung für die restlichen Teilnehmer im Gruppen-Chat angezeigt wird. Wie kann man das umgehen?

Wie kann man eine WhatsApp-Gruppe heimlich verlassen?

Lange Zeit wurde allen Teilnehmern mit der Meldung „XY hat die Gruppe verlassen“ angezeigt, wenn ein Mitglied sich verabschiedet hat. Das hat manchmal für Verwunderung gesorgt, wenn sich der entsprechende Teilnehmer zum Beispiel nicht verabschiedet hat. Seit einem Update vor einigen Monaten ist das aber nicht mehr der Fall. Geht man aus einer Gruppe, werden andere Gruppenmitglieder nicht darüber informiert. Eine Ausnahme gibt es: Der oder die Gruppen-Administratoren werden weiterhin darüber benachrichtigt. Man kann das nicht unmittelbar umgehen, es gibt also keine einfache Option, mit der man den Hinweis ausschalten kann.

WhatsApp: Videobotschaften verschicken Abonniere uns

auf YouTube

Kann man heimlich mitlesen?

Falls ihr verhindern wollt, dass der Administrator über euren Abschied benachrichtigt wird oder ihr weiterhin heimlich in der Gruppe mitlesen wollt, ohne dass ihr über neue nervige Mitteilungen benachrichtigt werdet, könnt ihr die Gruppe einfach stumm schalten. Dann bleibt ihr weiterhin Teil des Chats, könnt alle Nachrichten lesen und bemerkt nur noch in der Chat-Übersicht direkt in WhatsApp, dass neue Mitteilungen vorliegen. Geht so vor, um heimlich in der WhatsApp-Gruppe mitzulesen:

Öffnet den Gruppen-Chat. Tippt rechts oben auf die drei Punkte. Wählt die Option „Benachrichtigungen stummschalten“. Mit der Auswahl „Immer“ bekommt ihr keine Push-Nachrichten mehr, wenn neue Nachrichten vorliegen. Es wird auch kein WhatsApp-Symbol in der Statusleiste außerhalb des Messengers angezeigt. Nur, wenn ihr die App öffnet, seht ihr in der Chat-Übersicht anhand der weißen Zahl im grünen Punkt, dass neue Nachrichten von anderen Mitgliedern geschrieben wurden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.