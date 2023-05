In WhatsApp könnt ihr Nachrichten nachträglich ändern, falls ihr euch verschrieben oder geirrt habt. Das geht aber nur innerhalb von 15 Minuten, nachdem ihr euren Text verschickt habt. Wie ihr euren Text bearbeitet, zeigen wir euch hier.

WhatsApp Facts

WhatsApp: So bearbeitet ihr Nachrichten nachträglich

Eine Editier-Funktion in WhatsApp ist sehr praktisch, wenn man Schreibfehler (Autocorrect-Fails) korrigieren oder seinen Text anders formulieren will. Die Funktion gibt es in Telegram schon länger und nun auch endlich für WhatsApp. Allerdings könnt ihr eure Nachricht nur innerhalb von 15 Minuten nach dem Abschicken ändern. Danach geht das nicht mehr:

Haltet länger auf euren Text gedrückt, den ihr nachträglich ändern möchtet. Tippt auf „Bearbeiten“ und editiert euren Text, wie ihr wollt. Danach wird euer Text als „bearbeitet“ angezeigt, damit der Kontakt oder die Gruppe sieht, dass die Nachricht nachträglich geändert wurde.

So bearbeitet ihr Nachrichten in WhatsApp nachträglich. (Bildquelle: blog.whatsApp,com / Edit: GIGA)

WhatsApp: Nach 6,5 Jahren endlich Nachrichten ändern!

Die Editier-Funktion wurde schon im Dezember 2016 von der Webseite WABetaInfo vorausgesagt. Erst knapp 6,5 Jahre später wurde sie dann auch endlich in WhatsApp implementiert. Es ist faszinierend wie lange es gedauert hat, bis die Entwickler diese praktische Funktion endlich eingebaut haben.

Warum das so lange gedauert hat, wissen wir nicht. Vermutlich wird eine Editier-Funktion als problematisch angesehen, wenn jeder im Nachhinein seinen Text so ändern kann, wie er will, weil dann die Texte, die sich auf die ursprüngliche Nachricht beziehen, keinen Sinn mehr ergeben. Besonders in WhatsApp-Gruppen kann das stark verwirren. Deswegen wurde vermutlich auch die Zeitschranke von 15 Minuten eingeführt, sodass man die Funktion nicht zweckentfremden kann.

Robert Schanze , GIGA-Redakteur für Windows, Android, Linux, Software, Hardware und Netzwerke. Ich selbst hatte damals geschätzt, dass man eine zeitliche Begrenzung einbauen würde – falls WhatsApp es jemals zulässt, Nachrichten nachträglich zu ändern. Ich hatte 5 Minuten angenommen. Das war schon ganz gut geschätzt. Ich bin stolz auf mich :)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.