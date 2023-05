Auf das Smartphone verzichten? Für viele unvorstellbar – auch für mich. Dennoch habe ich in der diesjährigen Fastenzeit für 6 Wochen auf mein Smartphone verzichtet und nur ein Seniorenhandy genutzt. In unserem neuen Video erfahrt ihr mehr zu meinem Experiment.

Mein Smartphone: Hilfreicher Begleiter oder Nervensäge?

Für viele von uns ist das Smartphone ein ständiger Begleiter. Bei mir war es bisher auch so: Ich regele meine Finanzen über mein Google Pixel 6 und verfolge unterwegs meinen Weg mit Google Maps. Schöne Momente halte ich mit der Kamera fest, um sie später mit (oder vielmehr für) andere auf Instagram zu teilen. Hinzukommt die ständige Erreichbarkeit: WhatsApp, Signal und Telegram rund um die Uhr checken, um nichts zu verpassen.

Mein Smartphone ist also in fast allen meiner Lebensbereiche integriert. Dadurch überrascht es kaum, dass ich oft mit meinem Kopf bei meinem Handy bin und am liebsten immer und überall alles im Blick behalten möchte: „Wie spät ist es eigentlich? Habe ich schon meiner besten Freundin geantwortet? Ist etwas Wichtiges auf Instagram passiert? Wer hat eigentlich schon mein neues Bild geliket? Oh, ein neues Match bei Hinge! Wie spät ist es eigentlich? Ah, ich muss schnell nochmal mein Online Banking checken. Wann kommt eigentlich die nächste Bahn? – Ich schau mal nach. Verdammt, wie spät war es jetzt nochmal?“

Statt WhatsApp wieder SMS schreiben: Das Doro 6880 ist sowohl für Senioren als auch für Digital-Detox-Fans geeignet (Bildquelle: GIGA)

Digital Detox: 6 Wochen mit einem Seniorenhandy

So gern ich mein Google Pixel 6 auch nutze – es wurde für mich immer mehr zum Stressfaktor. Deswegen habe ich mich in der diesjährigen Fastenzeit dazu entschieden, von Ende Februar bis Anfang April auf das Handy zu verzichten. Obwohl: Nicht ganz auf ein Handy – vielmehr auf die smarten Funktionen. Ich habe für die 6 Wochen das Seniorenhandy Doro 6880 (bei Amazon ansehen) genutzt und erlebte einen Flashback in die frühen 2000er-Jahre: Statt WhatsApp schrieb ich nun wieder SMS. Google Maps für unterwegs fiel komplett weg, genauso wie eine (gute) Kamera.

Meine Erfahrungen aus der Fastenzeit will ich euch natürlich nicht vorenthalten. In unserem obigen Video erfahrt ihr, wie der Digital Detox für mich funktioniert hat, welche Erfahrungen ich gesammelt habe und ob mir mein Smartphone gefehlt hat.

Ihr seid auf der Suche nach einem passenden Dumbphone? Hier haben wir einige Empfehlungen für euch:

Lesetipp Die besten Dumbphones des Jahres

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.