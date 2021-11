Happy Birthday, Alexa! Amazon feiert den Geburtstag seiner Sprachassistentin und haut den brandneuen Fire TV Stick 4K Max sowie weitere Amazon-Geräte zu absoluten Tiefstpreisen raus. GIGA hat die Details.

Amazon Fire TV Stick 4K 2018 Facts

Alexa-Geburtstag: Neuer Amazon Fire TV Stick 4K Max mit 43% Ersparnis

„Ich wurde am 6. November 2014 in Seattle geboren. Deutsch spreche ich noch nicht ganz so lang. Diesen Herbst feiere ich fünf Jahre im deutschsprachigen Raum.“ Das bekommt man zu hören, wenn man Alexa nach ihrem Geburtstag fragt. Für Amazon Grund genug, den jüngsten sowie leistungsstärksten Spross der Fire-TV-Stick-Familie, den Fire TV Stick 4K Max für nur 36,99 Euro (statt 64,99 Euro ) UVP anzubieten. Aber auch andere Amazon-Devices sind zu Geburtstagspreisen erhältlich, sehr hier die Angebote im Überblick:

Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung

Im Vergleich zum normalen Fire TV Stick 4K bietet das neue „Max“-Modell laut Aussage von Amazon 40 Prozent mehr Leistung. Er verfügt über 2 GB RAM statt 1,5 GB, einen besseren Prozessor und unterstützt WiFi 6. Wem das die 10 Euro Aufpreis nicht wert sind, der greift zum Standard-4K-Stick, welcher aktuell von 59,99 Euro auf nur noch 26,99 Euro reduziert ist.

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung

Ihr könnt auf 4K-Auflösung getrost verzichten? Dann lassen sich weitere 5 Euro sparen, denn der normale Fire TV Stick ist von 39,99 Euro auf 21,99 Euro heruntergesetzt.

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung

Und wer darüber hinaus keine TV-Steuerungstasten benötigt, greift zur Lite-Version mit Alexa-Sprachfernbedienung für aktuell 16,99 Euro (statt 29,99 Euro):

Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten)

Hinweis: Die Angebote sind befristet und gelten nur wenige Tage.

Die technischen Spezifikationen des Fire TV Stick 4K Ultra HD in der Übersicht:

Modell Fire TV Stick 4K Ultra HD Auflösung bis zu 3.840 x 2.160 (4K) @ 60 Hz HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG ja Dolby Atmos Audio ja Sprachsteuerung via Alexa ja Bluetooth-Fernbedienung ja HDMI-Anschluss für TV ja WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; 2x2 MIMO

(2,4 und 5,0 GHz Dual Band) ja Bluetooth 5.0 ja

Eine Liste aller unterstützten Audio- und Video-Codecs findet ihr hier bei Amazon. Außerdem zeigen wir euch im folgenden Video die besten Tipps und Tricks zu Amazon Prime:

Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD: Für wen lohnt sich das Angebot?

Für alle, die einen 4K-Fernseher zuhause haben, aber mit den Smart-TV-Funktionen unzufrieden sind. Dank der Sprachfernbedienung könnt ihr den Stick über Alexa außerdem bequem per Sprachbefehl bedienen.

Auch Netflix lässt sich über den Fire TV Stick 4K Ultra HD problemlos starten. Diese Serien sind in Deutschland gerade besonders gefragt:

Aber auch Full-HD-Geräte können von der verbesserten Version profitieren. Denn der 4K-Stick unterstützt neben einer höheren Auflösung auch die WLAN-Verbindung verbessert. Außerdem werden HDR-Dolby-Atmos-Inhalte unterstützt. Wie oben erwähnt ist die Leistung auch besser, also: Zugreifen lohnt sich!