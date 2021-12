Pünktlich zum Last-Minute-Weihnachtsshopping hat Amazon die hauseigenen Streaming-Sticks mit ordentlich Rabatt im Angebot. Wer noch keinen Fire TV Stick hat, kann jetzt getrost zuschlagen. GIGA hat die Details.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: Neuer Streaming-Stick stark reduziert

Wer seinem Fernseher dieses Jahr auch ein Weihnachtspräsent überreichen und ihn etwas smarter machen möchte, kann aktuell bei Amazon zuschlagen. Sowohl der neue Fire TV Stick 4K Max als auch weitere Varianten sind zu Tiefstpreisen erhältlich. Alle Versionen beinhalten eine Alexa-Sprachfernbedienung, unterscheiden sich allerdings hinsichtlich Ausstattung, technischer Performance, Bildqualität und Übertragungsqualität. Das sind die Angebote im Überblick:

Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick 4K Max für 36,99 Euro (statt 64,99 Euro): 4K Ultra HD mit Unterstützung für Dolby Vision, Heimkinoklang Dolby Atmos Audio, TV Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung. Das neue „Max“-Modell bietet laut Aussage von Amazon 40 Prozent mehr Leistung gegenüber dem normalen 4K-Modell. Es verfügt über 2 GB RAM statt 1,5 GB, einen besseren Prozessor und unterstützt WiFi 6.

Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick 4K für 26,99 Euro (statt 59,99 Euro): 4K Ultra HD mit Unterstützung für Dolby Vision, Heimkinoklang Dolby Atmos Audio, TV Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung.

Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick für 21,99 Euro (statt 39,99 Euro): HD-Streaming, Dolby Atmos, TV-Steuerungstasten, Alexa-Sprachfernbedienung.

Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung

Fire TV Stick lite für 16,99 Euro (statt 29,99 Euro): Full HD-Streaming, Dolby Atmos, Alexa-Sprachfernbedienung.

Fire TV Cube│Hands-free mit Alexa, 4K Ultra HD-Streaming-Mediaplayer

Fire TV Cube für 59,99 Euro (statt 119,99 Euro): Steuert den Fernseher und Apps per Sprachsteuerung, 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby Vision, Heimkinoklang Dolby Atmos Audio.

Hinweis: Die Angebote sind befristet. Achtet auch auf die angegebene Lieferzeit, damit die Geräte noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommen.

Amazon Fire TV Sticks: Für wen lohnt sich die Anschaffung?

Besonders interessant sind die Geräte natürlich für Leute, die keinen Smart TV zu Hause haben, aber dennoch unkompliziert Streamingdienste wie Prime, Netflix, Disney+ und Co. wahrnehmen wollen. Einfach den Fernseher mit einem Fire TV Stick per HDMI verbinden, ins WLAN einwählen und schon kann gestreamt werden. Für alle, die einen Smart TV zuhause haben, aber mit den Smart-TV-Funktionen unzufrieden sind, könnte die Alexa-Sprachsteuerung überzeugend sein. Und auch die höhere Auflösung und verbesserte WLAN-Verbindung können ein großes Plus gegenüber TV-integrierten Lösungen darstellen.