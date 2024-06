Anruf von 015217248891: Deshalb sollte man nicht abheben

Wieder einmal eine Nummer mit der 01521-Vorwahl: Die Anrufe der Lycamobile-Handynummer 015217248891 sollte man nicht annehmen. Das gilt eigentlich für den ganzen Vorwahlbereich. Wir erklären euch, was dahintersteckt und wie ihr alle zukünftigen Betrugsversuche dieser Vorwahl blockieren könnt.

Wir warnen schon seit einiger Zeit vor Rufnummern mit dieser Vorwahl. Die Nummer 015217248891 fängt – wie unzählige andere Betrugsnummern – mit den Ziffern 01521 an, was sie als SIM von Lycamobile identifiziert. Die werden in letzter Zeit anscheinend besonders gern für diese Masche genutzt.

Was sollen die Anrufe von 015217248891 bezwecken?

Die Anrufe zeigen zwar die Nummer 015217248891 an, aber tatsächlich kommen sie aus einem Callcenter. Diese Technik nennt sich Call-ID-Spoofing. Dabei fälschen Computer in einem Callcenter die ausgehende Nummer, weil Handynummern privater erscheinen.

Rückrufversuche landen bei einer abgeschalteten Mailbox.

Das Callcenter nutzt eine clevere Methode, um nur leichtgläubige Opfer mit Mitarbeitern zu verbinden: Eine Bandansage behauptet, dass man zu viel an Krankenkassengebühren bezahlt und bietet an, beim Sparen zu helfen. Dazu soll man die Taste „1“ drücken.

Ist das angerufene Opfer misstrauisch, dann legt es auf und das Callcenter verschwendet keine Zeit mit ergebnislosen Gesprächen.

In persönlichen Gesprächen versuchen die Telefonverkäufer dann, ihre Opfer zu einem Krankenkassenwechsel zu bewegen.

Dazu fragen sie die persönlichen Daten ab, die sie offensichtlich schon haben. Solche Datensammlungen stammen oft aus Diebstählen.

Eure Kontodaten haben sie aber in der Regel nicht und die solltet ihr ihnen auch keinesfalls am Telefon nennen.

Solltet ihr bei so einem Gespräch genauer nachfragen oder die Angaben bezweifeln, kommt es häufig zu Beleidigungen.

Alle Lycamobile-Anrufe mit der Vorwahl 01521 blockieren

Ihr könnt Telefonvorwahlen im Festnetz, in Fritzboxen und Android-Handys einfach sperren. Lediglich in iPhones müsst ihr weiterhin jede Nummer einzeln von Hand blockieren.

So sperrt ihr eine Telefonnummer in Handys:

Im Festnetz der Telekom könnt ihr den Vorwahlbereich blocken, indem ihr ihn im „Telefoniecenter“ in die Sperrliste eintragt.

Ähnlich einfach ist es, wenn ihr die Vorwahl in der Fritzbox blockieren möchtet: Öffnet die Router-Einstellungen, ruft die schwarze Liste auf und tragt die Vorwahl ein, um künftig alle weitere Anrufe dieser Art abzuwimmeln.

