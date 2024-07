Ariana Grande Tour: Sängerin pausiert alle Projekte – bis auf eines

Das Popsternchen will sich auf nur ein einziges Projekt konzentrieren und packt deswegen alle anderen vorerst zur Seite. Ob damit eine Ariana Grande Tour gemeint ist, erfahrt ihr hier.

Die letzte Welttournee von Ariana Grande liegt mehrere Jahre zurück – 2019 war die amerikanische Sängerin das letzte Mal mit ihrer „Sweetener World Tour“ unterwegs. Innerhalb der 97 Konzerte, die sie auf der Tour spielte, war sie viermal in Deutschland.

Mit dem Release von ihrem siebten Studioalbum „Eternal Sunshine“ im März 2024 hat die Musikerin sich das erste Mal nach vier Jahren musikalischer Pause wieder gemeldet.

Auch wenn es nicht unüblich ist, dass nach einem neuen Album auch eine Tour folgt, muss das bei Ariana Grande nicht unbedingt der Fall sein. Stand Juni 2024 wurde auch keine „Eternal Sunshine“-Tour von Ariana Grande angekündigt. Wie auch schon mit „Positions“, könnte es darauf hinauslaufen, dass es zu dem Album keine Tour geben wird. Doch in einem Interview mit Zach Sang verriet die Sängerin, dass es sie in den Fingern juckt, wieder auf Tour zu gehen:

But I definitely do have the itch. I’m not ready to announce any sort of thing or get people too excited because I don’t want to disappoint. (Quelle: Billboard)