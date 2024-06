Chappell Roan auf Tour 2024: Gibt es Termine in Deutschland?

Chappell Roan hat 2024 einen rasanten Aufstieg in der Musikszene erlebt. Mit ihren Songs und schrillen Bühnenkostümen wird sie bereits als die nächste Lady Gaga betitelt. Wann also kommt die Sängerin nach Deutschland?

Gute Nachrichten für die Fans von Chappell Roan: Die Sängerin kommt für zwei Termine 2024 nach Deutschland – allerdings nur auf Festivals. Wer dennoch in den Genuss von ihren Hit-Songs wie „Good Luck, Babe“ oder „HOT TO GO!“ kommen will, kann noch Tickets für eben diese Festivals ergattern.

Am 7. September 2024 spielt Chappell Roan auf der Bühne des Lollapalooza-Festivals in Berlin und direkt am nächsten Tag auf dem Superbloom-Festival in München:

Lollapalooza am 7. September in Berlin

Superbloom am 8. September in München

Alle weiteren Konzerte von Chappell Roan 2024

Wer es nicht zu den beiden Festivals schafft, hat innerhalb Europas noch andere Möglichkeiten, die amerikanische Künstlerin live zu erleben. Dabei müsst ihr nur über die Grenze nach Frankreich oder in die Niederlande fahren oder rüber nach Großbritannien und Dublin gucken.

Wer sein Ticket für ihr Konzert am 3. September 2024 im Bataclan bereits ergattert hat, kann sich freuen, denn das Event in Paris ist bereits ausverkauft. Einen Tag später habt ihr jedoch die Chance Chappell Roan live in Amsterdam zu erleben.

Weitere Konzerttermine in Europa, von denen auch einige ausverkauft sind, finden bis zum 21. September statt:

13. September, Manchester Academy – AUSVERKAUFT

15. September, O2 Academy Glasgow – AUSVERKAUFT

17. September, 3Olympia Theatre Dublin – AUSVERKAUFT

19. September, O2 Academy Brixton – AUSVERKAUFT

20. September, O2 Academy Brixton – Tickets ab Freitag, den 21. Juni um 10 Uhr.

21. September, O2 Academy Brixton – Tickets ab Freitag, den 21. Juni um 10 Uhr.

Solltet ihr euch in den USA aufhalten, habt ihr deutlich mehr Möglichkeiten, Chapell Roan zu sehen. Auf ihrer offiziellen Website findet ihr alle weiteren Tourdaten.

