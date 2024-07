Chappell Roan Tour: Tickets und Termine für das Berlin-Konzert

Chappell Roans Tour findet ihren Weg nach Europa und ist fast komplett ausverkauft. Doch die deutschen Fans der „Good Luck, Babe“-Sängerin können sich auf ein exklusives Konzert freuen – als Wiedergutmachung für zwei abgesagte Festivalauftritte. Wann und wo ihr Tickets für Chappell Roans Berlin-Konzert bekommt, erfahrt ihr hier.

Gute Nachrichten für die Fans von Chappell Roan: Die Sängerin hat ihre erste Europa-Tour angekündigt. Dafür musste sie jedoch zwei Festivals in Deutschland absagen. Fans der „HOT TO GO“-Sängerin kommen aber trotzdem hierzulande auf ihre Kosten, denn auch Deutschland steht auf der Tour-Liste.

Am 31. August 2024 spielt Chappell Roan in Berlin in der Columbiahalle. Allerdings ist das, das einzige Konzert der US-Sängerin in Deutschland. Wer also vorhatte, sie auf dem Superbloom Festival in München zu sehen, muss Richtung Norden reisen.

Der allgemeine Ticketverkauf für das Berlin-Konzert startet am 2. August um 10 Uhr. Wer etwas schneller sein will, kann sich die Tickets mit seinem RTL+-Abo noch vor allen andern sichern. Der Verkauf der RTL+-Priotickets startet am Mittwoch, dem 31. Juli, um 10 Uhr. Das Gleiche gilt auch für Kunden der Telekom.

Der offizielle Ticketmaster-Presale startet einen Tag später, am 1. August, um 10 Uhr. Wer ein Lollapalooza-Ticket besitzt, hat einen deutlichen Vorteil: Der Vorverkauf startet für Festivalgänger bereits am 29. Juli um 10 Uhr.

Chappell Roan Europa-Tour 2024: Alle Konzerttermine

Wer es nicht nach Berlin schafft, hat innerhalb Europas noch andere Möglichkeiten, die amerikanische Künstlerin live zu erleben. Dabei müsst ihr nur über die Grenze nach Frankreich oder in die Niederlande fahren oder rüber nach Großbritannien und Dublin gucken – vorausgesetzt ihr habt bereits Tickets ergattert.

Mittlerweile sind so gut wie alle Shows innerhalb Europas ausverkauft. Solltet ihr euch in den USA aufhalten, habt ihr deutlich mehr Möglichkeiten, Chapell Roan zu sehen. Auf ihrer offiziellen Website findet ihr alle weiteren Tourdaten.

