Fallout Staffel 2: Wie steht es um neue Folgen?

Die Fallout-Serie ist eingeschlagen wie eine … Atombombe. Wie es um Fallout Staffel 2 steht und wie ihr die Zeit bis zu den neuen Folgen überbrücken könnt, erfahrt ihr hier.

Amazon Prime Facts

Anzeige

Wie steht es um Staffel 2?

Eine offizielle Ankündigung seitens der „Amazon MGM Studios“ oder Bethesda gibt es zu Fallout Staffel 2 aktuell noch nicht. Die Serie ist aber bei Kritikern, Zuschauern und Fans der Videospielreihe überwiegend gut angekommen und kann aktuell eine sehr gute IMDb-Bewertung von 8,7 vorweisen (Stand: 16.4.24). Wie Amazon über ihre Social-Media-Kanäle mitteilte, schaffte es die Serie weltweit auf Platz 1 der Prime-Video-Charts. Eine zweite Staffel ist somit mehr als wahrscheinlich.

Und auch schon bevor die erste Folge erschienen ist, gab es große Unterstützer für eine zweite Staffel. So soll die „California Film Commission“ mit einer Steuergutschrift von über 25 Millionen US-Dollar versucht haben, die Dreharbeiten mit der zweiten Staffel nach Hollywood zu holen (Variety berichtet). Mittlerweile ist die kalifornische Filmförderung wieder in den allgemeinen Topf zurückgeflossen, was aber wohl eher bedeutet, dass Amazon wahrscheinlich auch Staffel 2 wieder größtenteils in Utah und New York drehen wird.

Anzeige

Mehr Fallout gefällig?

Auch wenn Staffel 2 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei Amazon Prime Video erscheinen wird, werden wir vor 2025 wahrscheinlich keine neuen Folgen der Serie sehen dürfen. Auch wenn die Serie ihre ganz eigene Geschichte erzählt – wer jetzt Lust auf mehr Fallout hat, kann zum Glück auf eine über 25 Jahre lange Videospielgeschichte zurückblicken.

Anzeige

Da Fallout-Rechteinhaber Bethesda seit 2020 zu Microsoft gehört, findet ihr einen Großteil der Spiele auch im Game Pass. So habt ihr auf PC Zugriff auf alle 4 Hauptteile sowie die Spin-Offs „Fallout: New Vegas“, „Fallout Tactics“ und das MMO „Fallout 76“. Auf Konsole könnt ihr im GamePass „Fallout 3“, „Fallout 4“, „Fallout: New Vegas“ und „Fallout 76“ spielen. Alternativ könnt ihr aber auch das Fallout-Bundle oder eben jeden Titel einzeln bei Steam erwerben.

Xbox Game Pass Ultimate 3 Monate Xbox/PC - Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.04.2024 16:14 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.