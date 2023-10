Für diese Sendung wurde ein Ablageort oder Nachbar als Empfangsoption vorgemerkt: Bedeutung

In der Sendungsverfolgung lässt sich der Transportweg eines DHL-Pakets verfolgen. Die meisten Status-Einträge erklären sich von selbst, manche versteht man aber vielleicht nicht sofort. Was bedeutet es, wenn im Tracking die Meldung „Für diese Sendung wurde ein Ablageort oder Nachbar als Empfangsoption vorgemerkt“ steht?

Wird ein Paket mit DHL verschickt, kann nicht nur eine Hausadresse als Lieferort angegeben werden, sondern zum Beispiel auch eine Abholstation, ein fester Ablageplatz oder ein bestimmter Nachbar. Taucht der genannte Status auf, wurde aller Voraussicht nach eine der beiden letzten Optionen als Lieferadresse ausgewählt.

„Ablageort oder Nachbar als Empfangsoption vorgemerkt“: Was heißt der DHL-Status?

Ein abweichender Adressat lässt sich nicht nur in den Adressangaben in einem Online-Shop eintragen. Auch im DHL-Kundenkonto kann man solche Änderungen für die Lieferadresse vornehmen. Diese wirken sich dann je nach Einstellung dauerhaft aus und überlagern die Angabe für ein einzelnes Paket. Taucht also der Status „Für diese Sendung wurde ein Ablageort oder Nachbar als Empfangsoption vorgemerkt“ in der Sendungsverfolgung auf, wurde vermutlich im DHL-Kundenbereich für den Empfänger mit der angegebenen Anschrift oder E-Mail-Adresse eine abweichende Angabe gemacht:

Im DHL-Kundenkonto kann man einen festen Ablageort auswählen. Der DHL-Bote kann Sendungen dann dort ablegen, ohne bei euch klingeln zu müssen. Das kann zum Beispiel eine Garage oder ein fester Platz im Garten sein, nicht jedoch ein für Fremde zugänglicher Ort wie ein Treppenhaus in einem mehrstöckigen Wohnhaus.

sein, nicht jedoch ein für Fremde zugänglicher Ort wie ein Treppenhaus in einem mehrstöckigen Wohnhaus. Daneben kann man auch im DHL-Account angeben, dass alle Sendungen an die Hausadresse automatisch an eine DHL-Packstation umgeleitet werden.

Ablageort oder Nachbar als Empfangsoption vorgemerkt: Wohin wird geliefert?

Taucht also der Status auf, wird die entsprechende Sendung nicht an eure Wohnadresse, sondern an den abweichenden Ort geliefert. Falls ihr nicht wisst, wo genau das sein soll und ihr euch nicht erinnern könnt, eine andere Angabe als eure Wohnadresse für die Lieferung anzugeben, überprüft die Bestell- oder Versandbestätigung. Meist findet sich hier die Zieladresse. Manchmal kommt es vor, dass eigene Adresseingaben im Browser überschrieben werden, weil Felder im Adressformular zum Beispiel automatisch mit gespeicherten Angaben ausgefüllt werden.

Seid ihr Absender des Pakets, habt ihr nicht nichts Falsch gemacht. Dann greift die vom Empfänger hinterlegte Einstellung für den Lieferort anstelle der von euch angegebenen Adresse. Hat der Empfänger für den Ablageort zugestimmt, trägt er das Diebstahlrisiko, auch wenn ein unsicherer Platz ausgewählt wurde. Wurde hingegen vom Empfänger keinerlei Einstellung vorgenommen und das Paket vom Paketboten unerlaubt an einem Ort ohne Unterschrift abgestellt, liegt die Verantwortung bei DHL.

