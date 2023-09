Was heißt „Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen“?

In der DHL-Sendungsverfolgung kann man den Weg und aktuellen Status eines Pakets überprüfen. Einige Mitteilungen sind selbsterklärend, andere versteht man möglicherweise nicht sofort. Was bedeutet es, wenn dort der Status „Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen“ steht?

Dieser Status hat die gleiche Bedeutung wie „Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen“. Diese Form wird jedoch mittlerweile nicht mehr von DHL genutzt. Wie lange muss man noch warten, bis der DHL-Bote vor der Tür steht und das Paket abliefert?

„Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen“: Wie lange dauert das noch?

Beim Versand über DHL nimmt das Paket mehrere Stationen. Nach der Einlieferung in eine Filiale oder Packstation für den Versand geht das Paket zunächst in das Start-Paketzentrum. Danach wird die Sendung zum „Ziel-Paketzentrum“ weitergeleitet. Ist das der Fall, ist die Sendung also „in der Region des Empfängers angekommen“.

Hierbei handelt es sich um das Paketlager, welches sich bereits in der Nähe des Empfängers befindet.

befindet. In dem Paketzentrum werden die Sendungen entsprechend der Zustellbezirke für das Ziel sortiert .

. Zudem findet hier die Verladung in das DHL-Fahrzeug für die endgültige Abgabe statt.

für die endgültige Abgabe statt. Die längste Strecke hat die Sendung also bereits hinter sich .

. In der Regel ist demnach zeitnah mit der Lieferung zu rechnen.

Seit 3 Tagen „Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen“: Was tun?

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass die Meldung „Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen“ 3 oder mehr Tage in der Sendungsverfolgung angezeigt wird. Dies kann mehrere Ursachen haben:

Unter Umständen kommt es zur Verzögerung bei der Auslieferung, weil das Paket manuell bearbeitet werden muss. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Paket beschädigt wurde oder die Adresse nicht korrekt zugeordnet werden kann.

Die Bearbeitung im Ziel-Paketzentrum bedeutet noch nicht, dass das Paket auch bereits auf dem Weg zu euch ist.

Zunächst muss die Sendung noch den Weg zur Zustellbasis finden.

Der nächstfolgende Status gibt an, dass das Paket den Weg in das Zustellfahrzeug gefunden hat.

Als Empfänger könnt ihr nur wenig Einfluss auf die Zustellung nehmen, auch wenn der Status über mehrere Tage hinweg angezeigt wird.

Bei der DHL ist es nicht möglich, persönlich beim Paketzentrum zu erscheinen, um die Sendung selbst abzuholen.

Sollte das Paket nicht ankommen, kontaktiert die DHL-Hotline oder stellt einen Nachforschungsauftrag.

