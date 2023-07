Traditionell wird die neue iPhone-Reihe jedes Jahr im September veröffentlicht. 2023 könnte sich der Release des iPhone 15 jedoch verzögern. Warum und mit wie viel Verspätung müssen Apple-Fans rechnen?

Apple Facts

Offiziell kündigt Apple seit Jahren vorab kein festes Release-Datum für seine Smartphones an, so auch beim iPhone 15. Analysten gehen aber davon aus, dass Apple-Anhänger 2023 mehr Geduld als üblich aufbringen müssen, bis sie die neue iPhone-Generation in den Händen halten können.

Wann kommt das iPhone 15?

Bislang wurde mit einer Vorstellung der neuen iPhone-Generation mit einem Termin um den 12. September 2023 gerechnet. Geht es nach einigen Experten, wird das iPhone 15 aber erst im Oktober erscheinen (Quelle: 9to5mac). Das behauptet Wamsi Mohan in einer Nachricht an Investoren. Wamsi ist Analyst bei der „Bank of America“. Mohan hat bereits im Pandemie-Jahr 2020 einen verspäteten Release des damaligen iPhone 12 korrekt vorhergesagt. Einen konkreten Termin nennt er aber nicht, stellt aber eine Verzögerung von „mehreren Wochen“ in den Raum. Möglicherweise gibt es die iPhone-15-Geräte also erst ab Oktober.

iPhone 15: Release später?

Neben dem Standard-iPhone wird auch für 2024 wieder mit einem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und iPhone 15 Plus gerechnet. Ein Mini-Modell wird hingegen auch für dieses Jahr nicht erwartet. Möglicherweise folgt anstelle des iPhone 15 Pro Max auch ein neues Gerät mit der Bezeichnung „Ultra“ im Namen.

Ursache für die Verspätung könnten Probleme bei der Herstellung der neue Bildschirme sein. Die möglichen iPhone-15-Pro-Modelle sollen einen kleineren Rahmen erhalten, der Herstellungsprozess dauern womöglich länger als gedacht. Bis es offizielle Informationen zu einem Release-Termin der iPhone-15-Reihe gibt, müssen sich Apple-Fans vermutlich noch bis September oder Oktober gedulden, wenn ein offizielles Apple-Event angekündigt wird.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.