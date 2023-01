Die nordamerikanische American-Football-Profiliga NFL geht langsam in die heiße Phase und die Playoffs stehen an. Auch in dieser Saison könnt ihr in Deutschland wieder alle Spiele der NFL live im Stream verfolgen. Möglich macht dies der NFL-Gamepass. Kosten, Angebot und alle Inhalte findet ihr hier im Überblick.

Mit dem Gamepass haben Football-Fans Zugang zu allen Spielen der Saison live und in voller Länge. Wer nicht die Nächte wachbleiben will, kann alle Partien auch zeitversetzt ansehen. Im Gamepass sind zudem die Zusammenfassungen sowie alle Übertragungen der Play-offs und des „Super Bowls“ 2023 enthalten.

GIGA erklärt, wie ihr den „NFL Gamepass“ buchen könnt, was ihr dafür benötigt und welche Kosten beim American-Football-Angebot anfallen. Zudem gibt es ein dauerhaft kostenloses Angebot, das euch verschiedene Highlights aus der NFL bietet. Einen Gratis-Testzugang gibt es anders als früher nicht mehr.

NFL Gamepass 2022/23: Kosten und Inhalte im Überblick

Den „Football“-Pass gibt es in verschiedenen Optionen. Je nach gebuchtem Tarif hat man Zugang zu unterschiedlichen Inhalten. In allen Tarifen sind unter anderem die Zusammenfassungen und Highlight-Clips im Preis enthalten. Ähnlich wie bei der Fußball-Bundesliga können Fans entscheiden, ob sie einen Zugang nur mit Zusammenfassungen oder aber mit kompletten Live-Spielen buchen möchten. Die NFL-Gamepass-Angebote mit ihren Kosten im Überblick:

PRO Mobile Only Free Preis (pro Jahr) 39,99 Euro oder 17,99 Euro für 1 Woche 19,99 € Kostenlos Laufzeit Bis 31.07.2023 oder 7 Tage ab Buchung Bis 31.07.2023 Bis 31.07.2023 Alle 270+ Spiele live x x Alle Spiele in der Wiederholung x x Alle Play-off-Spiele live x x Super Bowl live x x x NFL RedZone x x NFL Network 24/7 x x x Alle Spielzüge in 40 Minuten zusammengefasst x x Alle Spielzüge in 60 Minuten zusammengefasst (sonntags) x x x 5 Minuten lange Highlights x x x Vorberichte x x x NFL Originals x x Mediathek x x x PRO-Account gratis testen Zum Angebot Zum Angebot

NFL Gamepass 2022/23: Das ist im Preis enthalten

Wer also keine Minute Football-Action in der laufenden „Regular Season“, den anstehenden Play-offs und vom „Super Bowl“ verpassen will, muss den „PRO“-Zugang buchen. Dieser kostet Anfang 2023 39,99 Euro für die restliche Saison. Alternativ gibt es die „Mobile Only“-Variante für 19,99 Euro. Diese Option bietet die gleichen Inhalte wie der Pro-Zugang, ist aber nur für Geräte verfügbar, deren Bildschirm kleiner als 7 Zoll ist (Quelle: NFL Gamepass.com). Wer sich nicht für die ganze Season binden will, kann den PRO-Zugang auch wochenweise buchen. Hier liegen die Kosten für den „NFL Gamepass“ bei 17,99 Euro für jeweils sieben Tage.

Daneben gibt es ein abgespecktes Abo, mit dem man zwar keine Einzelspiele live sehen kann, dafür aber unter anderem Zugriff auf die „NFL RedZone“ mit Live-Konferenzen am Sonntag sowie das „NFL Network 24/7“ mit American-Football-Szenen rund um die Uhr hat. Football-Fans, die nicht in die Tasche greifen wollen, können den dauerhaft kostenlosen „FREE“-Zugang buchen und hier zahlreiche Highlight-Clips gratis streamen. Wer erst zur „heißen“ Phase einsteigen will, kann nach Ablauf auch einen günstigeren „Play off“-Pass mit allen Live-Übertragungen der K.o.-Phase buchen.

NFL Gamepass 2022/23 per App: Wie viele Geräte streamen gleichzeitig?

Als Bezahlmethoden stehen für den „NFL Gamepass“ die Kreditkarte (VISA, MasterCard, American Express) oder PayPal zur Auswahl. Die Übertragungen kann man mit seinem Account in jedem Browser ansehen. Dazu gibt es für Smartphones und Tablets (Android & iOS) sowie für Amazon Fire TV (Stick), Chromecast, PlayStation 4, die Xbox One und verschiedene Smart-TV-Geräte von LG und Samsung eine App für den Gamepass.

American-Football-Fans mit einem technisch gut ausgestatteten Haushalt sehen die Übertragungen auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig. Es ist aber nicht vorgesehen, seinen NFL-Gamepass-Account mit Freunden zu teilen, da ein paralleler Stream nur im gleichen Netzwerk möglich ist. In allen Abo-Optionen ist eine „Download“-Funktion inbegriffen, sodass man bestimmte Inhalte auch ohne Internetverbindung offline und unterwegs auf einem Smartphone oder Tablet anschauen kann.

American-Football-Fans in Deutschland werden auch in der Saison 2021/22 mit vielen Live-Übertragungen verwöhnt. Wer den „NFL Gamepass“ nicht buchen will, kann auch bei DAZN viele Spiele live sehen. Im Free-TV zeigt zudem Pro7MAXX wie gewohnt jede Woche Spiele live. Zum Saison-Auftakt gibt es die Live-Übertragung der NFL im Free-TV beim Hauptsender ProSieben. Dort geht es um 19 Uhr mit dem Spiel zwischen den Indianapolis Colts und Seattle Seahawks los. Ohne Fernseher könnt ihr ProSieben im Live-Stream über Joyn verfolgen.

