Seit dem Marktstart der Nintendo Switch Anfang 2017 sind viele Hundert Spiele für die Konsole erschienen. Welche lohnen sich wirklich? Wir listen nicht nur die besten Spiele für die Switch, sondern zeigen euch ebenso einige Geheimtipps der GIGA-Redaktion.

Die besten Spiele für die Nintendo Switch: So haben wir ausgewählt

Im folgenden zeigen wir euch zunächst Tipps für Switch-Games, die aus der Sicht der GIGA-Redaktion nicht fehlen dürfen. Direkt im Anschluss listen wir die Top 10 der bestbewerteten Spiele für die Nintendo Switch auf. Die Platzierungen orientieren sich dabei an der Bewertung auf Metacritic, einer Webseite, die Wertungen von Fachmedien und Nutzern aggregiert. Wir beschränken uns auf die Wertungen der Fachmedien. Informationen und Einschätzungen zum Spiel basieren ausschließlich auf unseren eigenen Tests und Erfahrungen.

GIGA-Tipp #1 – Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Vorteile

Liebevolle Insel-Aufbau-Simulation

Wochen Monatelanger Spielspaß

Monatelanger Spielspaß Regelmäßig neue kostenlose Inhalte

Auch für Kinder geeignet

Nachteile

Nur eine Insel pro Konsole

Koop-Modus an einer Konsole macht nur wenig Spaß

Diese Liste kann nicht ohne Animal Crossing: New Horizons existieren, denn das Spiel ist ein kulturelles Phänomen. Anfang 2020 praktisch zum Start der Corona-Krise erschienen, mauserte sich der Titel in kürzester Zeit zum Millionen-Seller und perfekten virtuellen Zufluchtsort für Fans in aller Welt. In Animal Crossing: New Horizons macht ihr Endlos-Urlaub auf einer (nicht ganz) einsamen Insel, freundet euch mit anthropomorphen Bewohnern an, sammelt Ressourcen, erweitert und verschönert euer Zuhause. Dank Koop-Feature und Online-Modus könnt ihr ganz einfach Freunde besuchen, ihr profitiert dadurch von neuen Ressourcen und Gegenständen.

Auf der Insel gibt es jeden Tag etwas zu tun, Langeweile kommt auch nach Wochen nicht auf. Achievements versüßen jede noch so kleine Aufgabe, es winken wertvolle Nook-Meilen, die wiederum für neue Frisuren oder Möbel ausgegeben werden können. Bei der Eule Eugen könnt ihr gekaufte Gemälde, gefangene Fische und Insekten, ausgebuddelte Fossilien oder aus dem Wasser gefischte Meeresbewohner abgeben und so ein beeindruckendes Museum aufbauen. Oder ihr bastelt euch einfach eine Liege und entspannt bei einem Cocktail am Strand.

Animal Crossing: New Horizons ist komplett gewaltfrei, entschleunigt, kreativ und einfach vor vorn bis hinten liebevoll gestaltet. Es eignet sich für Kinder (ab ca. 8 Jahre) und Erwachsene gleichermaßen. Bei Metacritic erreicht das Switch-Spiel eine Durchschnittswertung von 90 Punkten, unsere Kollegen von Spieletipps haben im Test zu Animal Crossing New Horizons ebenfalls die Traumwertung von 90 % vergeben.

GIGA-Tipp #2 – Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

Vorteile

Spielen und dabei Sport treiben

Breit gefächerte Fitness-Übungen

Geniales Ring-Konzept

Motivierende Begleitung im Spiel

Nachteile

Irrelevante Story

Nicht für Kinder geeignet

Zocken und dabei fit werden? Das geht. Einen Joy-Con legt man in einen Beingurt, den anderen lässt man in einen minimal-elastischen Ring einrasten, der etwa so groß ist wie ein Pizzateller. Gurt und Ring sind im Lieferumfang von Ring Fit Adventure enthalten, Preis und Packung des Spiels sind deswegen etwas höher als der normaler Titel. Aus der Verfolgerperspektive lässt man im Spiel eine Heldin oder Helden durch die Gegend flitzen, indem man auf der Stelle rennt. Je schneller „in echt“, desto schneller im Spiel: Der Beingurt registriert die Bewegungen des Spielers und setzt sie erstaunlich zuverlässig am Bildschirm um. Items einsammeln, Hindernisse überwinden und Gegner besiegen funktioniert wiederum mit dem namensgebenden Ring, den man flexibel drücken und ziehen muss.

Das Spiel hat diverse Übungen einprogrammiert, die im Kampf eingesetzt werden müssen und unterschiedlich effektiv gegen die zahlreichen Monster sind – von klassischen Squats bis hin zu Yoga-Übungen, deren Durchführungen mit Beingurt und Ring überwacht werden. Wer möchte, kann sich auch ein eigenes Trainingsprogramm zusammenstellen. Für die Übungen ist ein gewisses Maß Kraft und Ausdauer notwendig, deswegen richtet sich das Spiel nur an Jugendliche und Erwachsene.

Das Konzept geht auf. Schnell und schweißtreibend ein paar Lockdown-Pfunde loszuwerden, geht kaum besser und einfacher als mit Ring Fit Adventure. Schon erstaunlich, wie viele Übungen mit diesem Konzept und dem Ring möglich sind – fast jede Körperpartie kann trainiert werden. Informationen zu Muskeln, Gesundheit und Ernährung sowie Begleitung fürs Aufwärmen und Stretching und ein paar Minispiele ergänzen das Spiel. Dass die Story beliebig und etwas albern ist, sei dahin gestellt – darum geht's nicht. Denn wer Ring Fit Adventure spielt, gerät ins Schwitzen und bekommt auch mal einen Muskelkater. Das ist ein großes Verdienst für ein Videospiel.

Im GIGA-Test hat Ring Fit Adventure eine Wertung von 8,5 von 10 möglichen Punkten erreicht. Die Durchschnittswertung bei Metacritic liegt „nur“ bei 83% – wegen des außergewöhnlichen Konzepts gehört das Spiel aus unserer Sicht aber trotzdem in diese Liste.

GIGA-Tipp #3 – Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising (Nintendo Switch)

Vorteile

Intuitives Kampfsystem

Liebevoll gestaltete Spielwelt

Gelungener Mix aus Erkunden, Kämpfen und Rätseln

Vielversprechende DLCs in Aussicht

Crossplay zwischen PC und Nintendo Switch

Nachteile

Gewöhnungsbedürftiger Humor

Eher seichte Story

Ubisoft Account zwingend erforderlich

Was würde dabei herauskommen wenn man Assassin's Creed: Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einen Topf werfen würde? Die richtige Antwort lautet Immortals Fenyx Rising. Ganz so einfach ist die Sache dann aber doch nicht. Die Inspiration durch andere bekannte Vertreter des Genres zeichnet sich zwar deutlich ab, dennoch macht Immortals Fenyx Rising, ehemals Gods & Monsters, einiges anders und sogar besser.

Das in der griechischen Mythologie angesiedelte Open-World-Abenteuer punktet nämlich vor allem durch sein intuitives Kampfsystem. Der namensgebenden Heldin Fenyx stehen insgesamt drei Waffentypen zur Verfügung: Schwert, Axt und Bogen. Diese können mittels gesammelter Ressourcen nach und nach aufgewertet werden. Selbiges gilt auch für die göttlichen Fähigkeiten, die ihr im Verlauf des Spiels freischaltet. Schließlich werdet ihr fürs geschickte Spielen belohnt, indem ihr mehr Schaden anrichtet je mehr Treffer ihr in Folge ohne Unterbrechung landen könnt. All das in Kombination sorgt für reichlich Spielspaß!

Als Ausgleich dazu steht euch eine wunderschön gestalte Welt zur Verfügung, die in jedem Winkel spaßige Rätsel, Bosskämpfe und andere Geheimnisse bereit hält. Lediglich von der Story und dem teils eher flachen Humor sollte man sich vermutlich nicht zu viel erhoffen. Für alle die sich bereits jetzt nach einem Nachfolger zu Breath of the Wild sehnen, ist Immortals Fenyx Rising der ideale Zeitvertreib bis es irgendwann soweit ist. Insbesondere die geplanten DLCs hören sich bislang wirklich vielversprechend an, da sie entweder einen komplett neuen Helden einführen oder sogar von der Ego- in die isometrische Perspektive wechseln. Es bleibt also spannend abzuwarten, was das Spiel zukünftig noch bereithalten wird. Doch auch ohne die Erweiterungen ist das Spiel allemal einen Blick wert.

GIGA-Tipp #4 – Dead Cells

Dead Cells (Nintendo Switch)

Vorteile

Wunderschöne Pixel-Grafik

Gelungenes Kampfsystem

Unzählige Fertigkeiten und Waffen

Hoher Wiederspielwert

Nachteile

Story nur Nebensache

Steile Lernkurve

Dead Cells ist neben Hades aktuell wohl einer der besten Vertreter des Roguelike-Genres. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 hat der Action-Platformer regelmäßig Updates erhalten, wodurch ein bereits großartiges Spiel nahezu perfektioniert wurde. Spätestens jetzt solltet ihr diesen Titel also auf eurem Radar haben. Was macht Dead Cells nun so besonders?

Im damaligen Test bei GIGA hat uns vor allem die wunderbare Pixel-Grafik unmittelbar in ihren Bann gezogen. Gepaart mit dem gelungenen Kampfsystem und den unzähligen Waffen sowie Fertigkeiten, die ihr nach und nach freischaltet, kommt so schnell definitiv keine Langeweile auf. Bei jedem Durchlauf werden die Level außerdem zufällig generiert und ihr könnt euch ebenso für unterschiedliche Pfade entscheiden – insgesamt stehen euch über 25 liebevoll gestaltete Biome zur Verfügung. Das sorgt einerseits für die notwendige Abwechslung und ebenso entdeckt ihr so fast jedes Mal neue Hinweise zur Story und oft auch lustige Easter-Eggs.

Da es sich um ein Roguelike-Spiel handelt, bedeutet der Tod eures Charakaters allerdings, dass ihr leider wieder von vorne anfangen müsst. Glücklicherweise verliert ihr aber nur einen Teil des Fortschritts, denn bereits freigeschaltete Upgrades oder Waffen bleiben euch dauerhaft erhalten. Der Schwierigkeitsgrad kann aber gerade zu Beginn schnell für Frust sorgen. Wer allerdings am Ball bleibt, wird merken, dass die Steuerung schnell in Fleisch und Blut übergeht und möchte die Konsole dann vermutlich gar nicht mehr aus der Hand geben.

Die Top 10 der besten Switch-Spiele laut Metacritic

Nachdem wir die Empfehlungen der Redaktion vorgestellt haben, folgen nun die Top 10 der am besten bewerteten Spiele für die Nintendo Switch. Wie bereits eingangs erwähnt, orientiert sich die Liste an den aggregierten Wertungen seitens der Fachmedien – die aktuellen Platzierungen findet ihr bei Metacritic.

Platz 1 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

Vorteile

Stimmiges Action-Adventure

Offene Welt mit viel Freiheiten

Lange Spielzeit

Nachteile

Kann am Anfang überfordern

Weitläufige Welt oft leer

Kein Multiplayer

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist nicht nur das beste Spiel für die Nintendo Switch, sondern auch eines der besten Spiele insgesamt. Bei Metacritic führt das Abenteuerspiel die Liste mit 97 Punkten an, GIGA hat Zelda: Breath of the Wild im Test mit 9 von 10 möglichen Punkten bewertet. Kein Wunder, gilt das Spiel doch als gelungene moderne Neuinterpretation des bekannten Nintendo-Franchises. Eine offene Welt kann darin mehr oder weniger frei erkundet werden. Anders als in früheren Teilen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen, außerdem werdet ihr nicht für jeden Schritt an die Hand genommen, sondern könnt euch selbst ausprobieren.

Auch die Spieldauer weiß zu überzeugen: Alleine im Hauptspiel könnt ihr 50 Stunden verbringen – und dann habt ihr gerade mal die Hauptgeschichte durchgespielt. Wollt ihr jeden noch so kleinen Winkel der Welt erkunden, habt ihr sogar knapp 200 Stunden zu tun. Mit den beiden bislang erschienenen DLCs kommen nochmal mehr als 20 Stunden obendrauf.

Die Atmosphäre ist für ein Zelda-Spiel unübertroffen, der Grafikstil einzigartig, die Charaktere haben ein neues Design und erinnern trotzdem noch ans Original. Mit etwas Hingabe können sich aber sogar Neueinsteiger, die noch kein vorheriges Zelda gespielt haben, einarbeiten. Zelda: Breath of the Wild hat allerdings serientypisch keinen Mehrspielermodus.

Platz 2 – Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey (Nintendo Switch)

Vorteile

3D-Jump'n'Run mit Abwechslung und Spielwitz

Neue spielerische Möglichkeiten dank „Cappy“

Einsteigerfreundlich

Nachteile

Koop nicht fordernd für Spieler 2

Knapp dahinter mit ebenfalls 97 Punkten bei Metacritic befindet sich Super Mario Odyssey, ein neues 3D-Jump'n'Run mit Ninbtendos ikonischer Spielfigur. Clevere Neuerung: Die lebendige Schirmmütze Cappy, die Besitz von anderen Figuren und sogar Gegnern ergreift. Außerdem können diverse „Welten“ bereist werden, die jeweils mit einzigartigen Features überzeugen.

Hinzu kommt ein zur Switch passender lokaler Koop-Modus, bei dem ein Spieler Mario übernimmt und ein anderer die Figur Cappy. Letzterer stellt keine große Herausforderung dar, der Modus wendet sich also mehr an Eltern, die mit ihrem noch jungen Kind spielen wollen. Für zwei Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten ist der Koop eher weniger geeignet, hier besteht die Gefahr, dass dem zweiten Spieler recht schnell langweilig wird.

Die abwechslungsreiche Hauptgeschichte kann innerhalb von 12 Stunden durchgespielt werden. Wer alle Ecken durchleuchtet und kein Sammelobjekt verpassen will, kann bis zu 60 Stunden mit Super Mario Odyssey beschäftigt sein. Ein empfehlenswertes Spiel, in unserem Test zu Super Mario Odyssey werteten wir mit 9,5 von 10 möglichen Punkten.

Platz 3 – Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 im Nintendo eShop

Vorteile

Rollenspiel der alten Schule

Unendliche Möglichkeiten

Lange Spielzeit

Nachteile

Benötigt lange Einarbeitung

Nur für Erwachsene

Auf dem dritten Platz mit 93 Punkte bei Metacritic landet Divinity: Original Sin 2 in der Definitive Edition. Der reine Download-Titel ist erst im September 2019 für die Hybrid-Konsole erschienen. Erstmals veröffentlicht wurde das Spiel bereits 2017, damals jedoch nur für den PC. GIGA hat das Spiel ebenfalls getestet, bei uns hat Divinity: Original Sin 2 im Test sogar mit einer 9,5 von 10 möglichen Punkten abgeschnitten.

Das Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 fordert euch von Anfang an, die Spielmechaniken sind sehr komplex, selten werdet ihr an die Hand genommen. Das fängt schon bei der Charaktererstellung an: Für was ihr euch entscheidet, beeinflusst auch, welche Geschichten und Quests ihr erleben werdet. Dafür stehen euch im Spiel aber nahezu alle Wege offen. Ihr wollt einen Gegner besiegen, indem ihr ihn in ein selbstmörderisches Hühnchen verwandelt? Kein Problem! Für Anfänger oder Genre-Neulinge ist das Spiel jedoch weniger geeignet.

Der Umfang von Divinity: Original Sin 2 weiß zu überzeugen: Wem nur die Hauptgeschichte wichtig ist, verbringt trotzdem mehr als 50 Stunden in der Welt. Wer jede Ecke erkunden will, braucht sogar 140 Stunden. Und da verschiedene Charaktere auch unterschiedliche Geschichten bedeuten, ist sogar ein hoher Wiederspielwert vorhanden.

Platz 4 – Hades

Hades (Nintendo Switch)

Vorteile

Toll inszenierte Geschichte

Roguelike-Gameplay mit Suchtfaktor

Ideal für Zwischendurch

Hoher Wiederspielwert

Eingebauter „God Mode“ für weniger Frust

Crossplay zwischen PC und Nintendo Switch

Nachteile

Viele Aspekte der Story verstecken sich hinter zeitintensiven Quests

Anspruchsvolle Bosskämpfe erfordern Geduld

Mit dem immensen Erfolg von Hades hat 2020 wohl kaum jemand gerechnet. Auf sämtlichen Bestenlisten findet sich das Spiel inzwischen unter den Top 10 – und das völlig zu Recht! Das verantwortliche Entwicklerstudio Supergiant Games konnte bereits mit vorangegangenen Projekten wie Bastion oder Transistor erste Erfolge verbuchen. Das wunderschön inszenierte Roguelike-Abenteuer Hades setzt da aber nochmal gehörig einen drauf.

Im 2020 erschienenen Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Prinzen Zagreus, dessen Vater der namensgebende Herrscher der Unterwelt ist: Hades. Von dort versucht ihr jedoch mit Hilfe der Götter des Olymp zu entkommen, indem ihr euch durch zufällig generierte Areale kämpft. Das macht auch den hauptsächlichen Reiz des Spiels aus, da jeder Fluchtversuch anders ist. Die zahlreichen Verstärkungen seitens der Götter eröffnen euch außerdem zahlreiche spannenden Kombinationsmöglichkeiten von Fertigkeiten, was für umso mehr Abwechslung sorgt.

Was das Spiel aber wirklich besonders macht, ist der gelungene Spagat zwischen toll inszenierter Story und dem absolut süchtig machenden Gameplay. Während andere Genrevertreter schnell für Frust sorgen, freut man sich bei Hades hingegen über jeden Tod, weil sich so immer mehr Teile der Geschichte offenbaren. Der wirklich clever umgesetzte „God Mode“ kann außerdem jederzeit hinzugeschaltet werden, falls stellenweise doch mal Frust aufkommen sollte. Insbesondere für schnelle Sessions zwischendurch, ist das Spiel wärmstens zu empfehlen.

Platz 5 – Undertale

Undertale (Nintendo Switch)

Vorteile

Einzigartiges Spielerlebnis in einer interessanten Welt

Leicht zu erlernendes Spielprinzip

Hoher Wiederspielwert

Preiswert

Nachteile

Gewöhnungsbedürftiger Stil

Kurze Spieldauer pro Durchlauf

Undertale ist ein ganz besonderes Spiel: Es gibt zwar zahllose Monster, die ihr in dem dialogbasierten Adventure bekämpfen könnt. Ihr könnt aber auch komplett aufs Kämpfen verzichten. Dazu müsst ihr euch nicht etwa an den Gegnern vorbeischleichen, sondern könnt auch einfach mit ihnen Frieden schließen und euch anfreunden. Wie ihr euch entscheidet, beeinflusst den weiteren Verlauf von Undertale entscheidend. Das hat Spieler so fasziniert, dass das Indie-Spiel bis heute in zahlreichen Top-Listen erscheint. So auch auf Metacritic, wo das Spiel mit 93 Punkten Platz 4 belegt.

Da es sich bei Undertale um das Spiel eines einzelnen Entwicklers handelt, ist der Umfang nicht allzu groß. Zwischen sechs und zwanzig Stunden dauert ein Durchlauf. Dafür lohnt es sich, das Spiel anschließend noch einmal zu durchlaufen und sich dabei konträr zum ersten Durchlauf zu entscheiden. So bekommt ihr eine zweite, ganz andere Geschichte geboten.

Auch am Stil scheiden sich die Geister: Mit der Pixel-Optik und dem Fokus auf schwarz-weiß, der nur manchmal von Farbklecksen durchbrochen wird, werden längst nicht alle Spieler warm – man könnte meinen, es hier mizt einem Spiel aus der C64-Ära zu tun zu haben. Wer sich allerdings darauf einlässt, der bekommt eine Spielerfahrung sondergleichen geboten, die sich in teureren Produktionen nur selten finden lässt.

Platz 6 – Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps (Nintendo Switch)

Vorteile

Verbessertes Gameplay im Vergleich zum Vorgänger

Einzigartiger Look

Toller Soundtrack

Online-Bestenlisten

Nachteile

Stellenweise sorgen (Flucht-)Sequenzen immer noch für Frust

Wenig Langzeitmotivation

Mit Ori and the Will of the Wisps knüpfen die Entwickler an den Erfolg des Vorgängers an und bessern genau an den richtigen Stellen nach. Außerdem scheint es so als hätte man sich von weiteren Vertretern des Genres inspirieren lassen, was hier allenfalls als positive Kritik zu verstehen ist.

Was sich (zum Glück) nicht geändert hat: Die atemberaubend schöne Grafik des Spiels sowie die großartige Musik. Das Kampfsystem hingegen hat durch diverse Anpassungen deutlich an Tiefe gewonnen und bietet euch nun noch mehr Möglichkeiten, euch auf kreative Weise durch die verschlungenen Level zu kämpfen.

Einer der größten Kritikpunkte des Vorgängers waren wohl die zahlreichen Fluchtsequenzen, die den Spielern einiges an Geduld abverlangt haben. Der neueste Ableger sorgt in dieser Hinsicht durch zahlreiche Bosskämpfe endlich für mehr Abwechslung. Komplett wurde auf die Abschnitte dennoch nicht verzichtet. Immerhin können die entsprechenden Herausforderungen nun jederzeit unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Insgesamt hat uns das Spiel in unserem Test trotzdem mehr als überzeugt und deshalb satte 9 von 10 Punkten erhalten.

Platz 7 – Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)

Vorteile

Leicht zu lernen, schwer zu meistern

Party-Spaß für bis zu acht Spieler lokal & vier Spieler online

72 spielbare Kämpfer

Nachteile

Unübersichtlich

Hoher Glücksfaktor

Auch der Multiplayer-Klassiker Smash Bros. von Nintendo bekam eine Neuauflage für die Nintendo Switch. Das Grundprinzip bleibt das alte: Auf Plattformen vermöbeln sich Charaktere aus Nintendo-Games und Spielen anderer Hersteller gegenseitig und versuchen sich dabei in den Abgrund zu stoßen. Das ist total chaotisch und enorm spaßig. Super Smash Bros. Ultimate bietet das bislang umfangreichste Charakter-Line-Up der Serie. Zu den 72 spielbaren Kämpfern des Hauptspiels gesellen sich zahlreiche Helfer, Pokémon und Items hinzu. Wer den Season Pass besitzt, bekommt weitere sechs Charaktere dazu. Bei Metacritic hat das Spiel 93 Punkte bekommen.

Wie von der Serie gewohnt ist der Bildschirm in den Kämpfen bis oben hin vollgepackt und dadurch recht unübersichtlich. Seid ihr nicht gerade ein Pro-Spieler, ist zum Gewinnen mehr Glück als Können nötig – dadurch ist das Spiel aber auch für Anfänger motivierend.

Wollt ihr tiefer ins Gameplay einsteigen, müsst ihr euch auf komplexere Gameplay-Mechaniken gefasst machen. Gerade im Online-Modus kommt ihr daran nicht vorbei. Für Super Smash Bros. Ultimate gilt wie für viele andere Spiele: Leicht zu lernen, schwer zu meistern. Das macht das Spiel aber auch so motivierend. Die Hauptgeschichte habt ihr in 22 Stunden durch, prinzipiell kann im lokalen Koop oder Online-Multiplayer unendlich viel Zeit verbracht werden. Sein Geld ist das Spiel also auf jeden Fall wert. Von uns hat Super Smash Bros. Ultimate im Test 9 von 10 Punkten bekommen.

Platz 8 – Celeste

Celeste (Nintendo Switch Download)

Vorteile

Geringer Preis

Schwierigkeitsgrad hart, aber fair

Emotionale Geschichte

Nachteile

Relativ kurze Spielzeit

Nicht für Kinder geeignet

Äußerlich mag das Indie-Spiel Celeste vielleicht niedlich aussehen. Unterschätzen solltet ihr den Download-Titel allerdings nicht. Das Gameplay erinnert an das Genre-verwandte Spiel Super Meat Boy. Bei Celeste handelt es sich um ein sehr forderndes Jump'n'Run. An jeder Ecke lauern tödliche Gefahren, könnt ihr sie nicht überwinden, stirbt eure Figur und ihr müsst erneut am Anfang des Gebiets starten.

Die Gebiete sind allerdings nicht sonderlich groß, ihr verliert also nicht viel an Fortschritt. Und so bleibt Celeste trotz des knackigen Schwierigkeitsgrades stets motivierend. Das hat auch uns gut gefallen, sodass es Celeste in unsere Top-Liste mit den Geheimtipps des Jahres 2018 geschafft hat. Und auch bei Metacritic wird das Spiel mit 92 Punkten bewertet.

Relativ ernst und erwachsen ist die Geschichte des Spiels, Celeste ist nicht unbedingt für Kinder gedacht. Es geht um Selbstzweifel und Ängste, die Hauptfigur Madeline beschäftigen, während sie den namensgebenden Berg Celeste besteigt. Die Spielzeit ist mit acht Stunden nicht gerade umfangreich. Das ist aber nicht weiter schlimm, handelt es sich bei Celeste doch um ein Indie-Spiel, das nicht allzu viel kostet.

Platz 9 – Bayonetta 2

Bayonetta 2 + Bayonetta 1 (Nintendo Switch)

Vorteile

Spaßiges Action-Spektakel

Verrückte Spielwelt

Vorgänger enthalten

Nachteile

Teil 2 mit Schwächen gegenüber Vorgänger

Nur für Erwachsene geeignet

Bayonetta 2 erschien erstmals 2014 für die Wii U. 2018 folgte dann der Port für die Nintendo Switch. Nett: Bayonetta 1 ist hier ebenfalls enthalten. In dem Action-Feuerwerk übernehmt ihr die Kontrolle über die Umbra-Hexe Bayonetta, die Gegner mit ihren diversen Waffen möglichst stilvoll zur Strecke bringt. Das Hack-and-Slay-Actionspiel ist aufgrund der stilisierten Fantasy-Gewalt nur für Volljährige geeignet.

Wie schon der Vorgänger weiß auch Bayonetta 2 mit dem verrückten, kreativen Design und gelungenen Spielprinzip überzeugen. Teilweise ist die Handlung etwas dünn. Wer einfach ein spaßiges Gameplay mit unglaublich viel Action wünscht, kann hingegen beherzt zugreifen. Bayonetta 1 ist rund 11 Stunden lang, Bayonetta 2 etwas kürzer.

Mit 92 Punkten landet das Spiel bei Metacritic auf Platz 7. Wir haben Bayonetta 2 damals für die Wii U getestet und mit 8 von 10 möglichen Punkten bewertet.

Platz 10 – Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

Vorteile

Zugängliches Arcade-Rennspiel

Mordsgaudi im Multiplayer

Hoher Dauerspaß

Auch für Kinder

Nachteile

Kaum Veränderungen zu vergangenen Teilen

Nintendo entschied sich 2017 dazu, Mario Kart 8 als Deluxe-Version nach der Wii U auch für die Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Action-Rennspiel erschien nur zwei Monate nach der Konsole, nutzt alle Vorteile der Nintendo Switch optimal. Mario Kart 8 Deluxe lässt sich gleichermaßen am Fernseher und im Handheld-Modus genießen. Verbindet man mehrere Konsolen kabellos miteinander, können zwölf Spieler miteinander um die Wette fahren. Am Fernseher steht lokal ein Vier-Spieler-Koop-Modus zu Verfügung.

In Mario Kart 8 Deluxe sind alle Inhalte des Originals samt der damaligen DLCs verfügbar, alle Charaktere und Strecken sind von vornherein freigeschaltet – nur die Teile fürs Auto erhält man nach und nach. Damit stehen euch 36 Charaktere und 12 Cups mit insgesamt 48 Rennstrecken zu Verfügung. Neben dem klassischen Cup-Fahren gibt es auch wieder einige Battlemodi, in denen es nicht darum geht, so schnell wie möglich durch die Rennstrecken zu kommen. Stattdessen gilt es, am längsten zu überleben oder so viele Münzen wie möglich einzusammeln. Kern des Spiels ist aber wie immer der Mehrspieler-Modus, der nahezu perfekt ist – egal ob auf der Couch, mit lokal gekoppelten Konsolen oder per Online-Multiplayer.

Spielerisch und grafisch hat sich nur wenig gegenüber der Wii U geändert. Das ist auch gut so, denn die irrwitzigen und abwechslungsreichen Strecken mit beliebten Nintendo-Charakteren zu befahren und sich mit allerlei Spaßwaffen zu beharken macht auf der Switch genauso viel Spaß wie auf der Wii U und sieht immer noch sehr ansehnlich aus. Mario Kart 8 Deluxe ist auch für Kinder geeignet, hat aber einen gewissen taktischen Unterbau und erfordert in höheren Stufen genug Geschicklichkeit, um auch erfahrene Spieler nachhaltig zu motivieren. Aus unserer Sicht ist Mario Kart 8 ein Pflichtkauf für die Switch.

Auf Metacritic wurde Mario Kart 8 Deluxe mit 92 Punkten bewertet. Wir haben die neue Switch-Version nicht getestet, das Spiel für die Wii U erhielt von uns im Test 8 von 10 möglichen Punkten.

Die beliebtesten Nintendo-Switch-Games laut Amazon

Die Liste der beliebtesten Switch-Spiele von Amazon gibt dafür eher die aktuelle Popularität von Switch-Spielen wieder als eine „ewige Bestenliste“. Das ist aus unserer Sicht aber genauso betrachtenswert, weil diese Liste volatiler ist und Trends abbildet. Ein Blick auf die aktuelle Nintendo-Switch-Bestseller-Liste lohnt sich also definitiv. Vielleicht entdeckt ihr so ja euer nächstes Lieblingsspiel?

Gute Unterhaltung muss nicht immer teuer sein. Hier gibt's viel Spielspaß für wenig Geld:

Nintendo Switch: Auf diese Spiele warten wir

Wenn uns 2020 etwas gelehrt hat, dann dass auf Release-Daten nicht immer Verlass ist. Dennoch sind wir optimistisch und haben deshalb eine Liste mit einigen Titeln zusammengestellt, die uns in diesem Jahr voraussichtlich erwarten. Gerade bei den langersehnten Nachfolgern zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Metroid Prime geben wir die Hoffnung nicht auf, auch wenn ein Release 2021 eher unwahrscheinlich ist. In dem Fall lassen wir uns aber gerne vom Gegenteil überzeugen.

Nintendo Switch: Was man vor dem Kauf beachten sollte

Für wen eignet sich die Konsole und welche Alternativen gibt es?

Die Nintendo Switch ist sicherlich die zugänglichste aller Konsolen, die sich aktuell auf dem Markt befinden. Sie bietet Spiele für jede Altersgruppe: Eltern können mit ihren Kindern zusammen Koop-Spielen wie Super Mario Odyssey spielen, für erwachsene Gamer gibt es Spiele wie Dark Souls und The Witcher 3. Und sogar Zielgruppen ohne Gaming-Kontext werden etwa mit Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging und Ring Fit Adventure angesprochen.

Die Nintendo Switch kann sowohl an den Fernseher angeschlossen werden als auch mobil im Handheld-Modus genutzt werden. Insofern ist die Konsole fürs Zocken im heimischen Wohnzimmer genauso gut geeignet wie unterwegs in Bahn, Flugzeug und als Mitfahrer im Auto. Dank der Multiplayer-Funktion und den Spielmodi für bis zu zwölf Spieler ist die Konsole perfekt für kleine und große Familien und der Kracher für jede Party.

Alternativ gibt es auf dem Markt aktuell die PlayStation 5, die den bislang erfolgreichsten Verkaufsstart aller bisherigen Konsolen hingelegt hat. Von Microsoft gibt es derzeit die Xbox Series X und S. Bei ersterer handelt es sich dabei um das leistungsstärkere Modell, was vor allem für 4K-Gaming mit bis zu 120 FPS ausgelegt ist. Alle genannten Konsolen lassen sich jedoch nur stationär benutzen. Als Handheld-Alternative bieten sich die Konsolen der Nintendo-3DS-Familie an. Aktuellstes Modell ist hier der New Nintendo 2DS XL. Und natürlich kann auch auf PC und Laptop gespielt werden. Hierzu ist bei den meisten Spielen jedoch ein neues Modell mit leistungsstarker Grafikkarte gefragt.

Nintendo Switch (Lite): Preise und Unterschiede beider Handhelds

Inzwischen sind drei verschiedene Modelle der Nintendo Switch auf dem Markt. Die klassische Version aus dem Jahr 2017, deren Modell-Nummer immer mit „HAC“ beginnt, kann am TV, als Handheld oder im Tisch-Modus gespielt werden. Auf ihr funktioniert sämtliche Nintendo-Switch-Software, außerdem ist ein Joy-Con-Set bestehend aus zwei Joy-Cons enthalten. Die Joy-Cons verfügen über HD-Vibration und eine IR-Bewegungskamera. Die Nintendo Switch ist in zwei Farben erhältlich. Zur Auswahl stehen die komplett graue Konsole sowie die Konsole mit Joy-Cons in Neon-Blau und Neon-Rot. Zusätzliche Joy-Cons können inzwischen auch in anderen Farben erworben werden. Besonders beliebt ist die Kombination Neon-Pink und Neon-Grün.

Nintendo Switch: Neues und altes Modell im Vergleich

Der Bildschirm ist ein 6,2-Zoll-LCD, die Auflösung im Handheld-Modus beträgt 1.280 x 720. Mit angeschlossenen Joy-Cons ist die Konsole 102 × 239 × 13,9 mm groß und wiegt 398 Gramm. Ohne Joy-Cons verringert sich ihr Gewicht auf 297 Gramm. Manko an der alten Version war vor allem die Akku-Laufzeit. Inzwischen wurde die Konsole im Handel durch eine neue Version ersetzt, die alte Version ist nur noch gebraucht zu kaufen.

Die neue Version der Nintendo Switch, die Mitte August 2019 veröffentlicht wurde sieht genausoi aus wie die alte Version. Lieferumfang und Funktionen sind dieselben, lediglich kleine Anpassungen wurden vorgenommen. Die Konsole, deren Modell-Nummer immer mit „HAD“ beginnt, zeichnet sich vor allem durch eine verbesserte Akku-Laufzeit aus. Außerdem ist sie stromsparender und zeichnet sich durch weniger Hitzeentwicklung aus. Aktuell kostet die Nintendo Switch laut idealo.de zwischen 280 und 320 Euro.

Neben der klassischen Nintendo Switch gibt es inzwischen auch eine Nintendo Switch Lite. Sie kann ausschließlich im Handheld-Modus gespielt werden. Joy-Cons sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden. Die Joy-Cons sind für bestimmte Software nötig, auf der Switch Lite kann also nicht ohne weiteres jede Software gespielt werden. Welche Spiele mit der Nintendo Switch Lite kompatibel sind und zu welchen du Zusatz-Hardware benötigst, erfahrt ihr auf der offiziellen Homepage von Nintendo.

Die Nintendo Switch Lite verfügt über einen 5,5-Zoll-LCD-Bildschirm, ist also etwas kleiner als die klassische Konsole. Die Auflösung bleibt trotzdem dieselbe. Die Maße der Nintendo Switch Lite betragen 91,1 Millimeter x 208 Millimeter x 13,9 Millimeter, mit 275 Gramm ist sie um einiges leichter als ihr großer Bruder. Die Akkulaufzeit lässt auch hier leider zu Wünschen übrig. Bedauerlich, ist die Konsole doch eigentlich zum unterwegs Spielen gedacht. Dafür ist sie mit 193 bis 206 Euro jedoch deutlich günstiger als die klassische Nintendo Switch. Die Nintendo Switch Lite gibt es aktuell in den Farben Grau, Gelb und Blau, außerdem gibt es ein weißes Modell mit pinken und blauen Elementen passend zu den Spielen Pokémon Schwert und Schild.

Was gehört zum Lieferumfang der Nintendo Switch?

Im Lieferumfang der klassischen Nintendo Switch ist neben der Konsole folgendes enthalten:

Nintendo Switch Docking Station (zum Aufladen & an den Fernseher anschließen)

2 Joy-Con-Controller (entweder in Grau oder in Neon-Blau / Neon-Rot)

2 Joy-Con-Halterungen für den Tisch-Modus + Handgelenkschlaufen

HDMI-Kabel mit 1,5 Meter Länge

Netzteil / Ladekabel

Separat erhältlich sind der Nintendo Switch Pro Controller und natürlich die einzelnen Spiele-Softwares.

Dahingegend ist der Lieferumfang der sehr überschaubar. Neben der Konsole ist lediglich ein Ladekabel enthalten.

Stromverbrauch, Akkulaufzeit und Speicherkapazität der Konsole

Die Nintendo Switch ist eine sehr stromsparende Konsole. Ist sie nicht ans Netzteil angeschlossen, verbraucht sie im Standby-Modus gerade einmal 0,2 Watt, im Menü 7 Watt und beim Spielen 11 Watt. Lädst du die Konsole parallel auf, steigt der Verbrauch auf maximal 18 Watt an. Zum Vergleich: Die Konkurrenz-Konsolen von Sony und Microsoft kommen immerhin auf einen Stromverbrauch von 80 bis 90 Watt. Auch die Temperatur-Entwicklung der Konsole hält sich glücklicherweise im Rahmen. Normalerweise wird sie auf der Rückseite bis zu 40 Grad warm, wenn du im Handheld-Modus spielst.

Die Akkulaufzeit hängt ganz vom Modell ab, das ihr besitzt. Die Nintendo Switch in der alten Version (Modell-Nummer mit „HAC“) kommt gerade einmal auf 2,5 bis 6,5 Stunden, das verbesserte Modell (Nummer mit „HAD“) hält zumindest 4,5 bis 9 Stunden aus, bis sie leer ist. Die Akku-Leistung der Nintendo Switch Lite ähnelt jener der alten Switch: Nach 3 bis 7 Stunden ist Schluss. Wie lange die Konsole durchhält, hängt neben der Bildschirmhelligkeit auch vom Spiel ab – je aufwändiger die Grafik, desto kürzer die Laufzeit.

Während die PlayStation 5 mit einer Festplattenkapazität von 825 GB daherkommt, umfasst der interne Speicher der Nintendo Switch gerade einmal 32 GB. Das reicht kaum für 4-5 Vollpreistitel aus. Schon alleine Zelda: Breath of the Wild frisst 13 GB. Zum Glück kann der Speicher der Nintendo Switch ganz leicht mit Micro-SD-Karten erweitert werden, das Limit hier beträgt 2 TB – damit kommt man weit. Schon 128 GB gibt es für günstig Geld, damit reicht der Speicher für gleich mehrere Switch-Titel. Der Arbeitsspeicher der Konsole beträgt 4 GB.

Nintendo Switch mit dem Fernseher verbinden

Um eure Nintendo Switch auch am Fernseher nutzen zu können, sind folgende Schritte zu beachten:

Deckel Rückseite der Docking-Station für die Nintendo Switch öffnen. Netzteil und HDMI-Kabel in die entsprechenden Plätze im Inneren der Docking-Station einstecken und Deckel wieder schließen. Netzteil in eine Steckdose einstecken. HDMI-Kabel in den entsprechenden Platz am Fernseher einstecken. Joy-Con-Controller von der Konsole entfernen (dazu gibt es auf der Rückseite der Controller einen kleinen runden Knopf, der beim Entfernen gehalten werden muss). Konsole in die Docking-Station stecken. Ist sie richtig platziert, leuchtet der Bildschirm kurz auf und zeigt das Lade-Icon an. Kontrollieren, ob am TV der entsprechende HDMI-Eingang ausgewählt ist.

Nintendo Switch Online – braucht man das zum Spielen?

Der Abo-Service Nintendo Switch Online ermöglicht euch vor allem den Zugang zum Online-Multiplayer sowie zur Smartphone-App des Services, über die ihr Zugang zum Voice-Chat bekommt. Zum lokalen Spielen braucht ihr die App nicht. Momentan kostet der Service im Jahr 19,99 Euro, die Familienmitgliedschaft für bis zu acht Accounts gibt es schon für 34,99 Euro. Dafür bekommt ihr aber auch folgende Service-exklusive Features geboten: