Der beste Pro-Controller ohne Drift: Nur einer ist überlegen (für Nintendo Switch & Co.)

Ich habe über die letzten 5 Jahre viele Pro-Controller ausprobiert und die meisten hatten nach kurzer Zeit einen Drift, wodurch sie unbrauchbar wurden. Welcher Pro-Controller in meinen Augen der beste ist, zeige ich euch hier. Das hier ist kein Test, sondern ein Erfahrungsbericht über viele Monate und Controller hinweg.

Ich nutze meine Nintendo Switch seit 5 Jahren fast täglich. Meine Controller müssen also einiges aushalten. Welcher meine Favoriten sind und welche bei mir versagt haben, seht ihr hier. Ich habe nur Controller beurteilt, die ich auch selbst gekauft und getestet habe. Ich habe sie alle nur an der Switch getestet, die meisten könnt ihr aber auch mit anderen Konsolen wie Xbox oder Playstation nutzen. Unter Umständen ist dafür dann aber ein Adapter nötig.

Fazit: „8BitDo Ultimate Bluetooth Controller“ ist der Beste

Besser als alle anderen: Der „Ultimate Bluetooth Controller“ von 8BitDo (Bildquelle: GIGA)

Dieser Controller habe ich im November 2023 in Blau gekauft und er funktioniert immer noch einwandfrei: Kein Drift, kein Defekt von Tasten. Verbaut sind hier die neueren „Hall-Effect-Sensing“-Joysticks, die sich nicht abnutzen, weil sie magnetisch funktionieren. Dadurch soll es zu keinem Drift kommen. Bislang kann ich das bestätigen und dieser Controller ist mein absoluter Favorit. Er lässt sich in den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Blau bestellen und funktioniert per Bluetooth oder 2,4-Ghz-WLAN. Geladen wird der interne Akku per modernem USB-C-Anschluss. Dazu gibt es ein praktisches Lade-Dock und darin integriert einen Adapter. Auf der Rückseite sind zudem zwei weitere programmierbare Tasten angebracht. Ich selbst nutze diese für R3 und L3, also wenn man üblicherweise die Sticks selbst drückt. Wenn ich den Controller nicht benutze, gleitet er sanft ins eigene Dock und wird wieder aufgeladen. Wenn man ihn nicht sofort wieder auflädt, hält der Akku lange genug (offiziell sind es 22 Stunden laut Hersteller). Bis auf zwei Funktionen kann der Controller alles, was der offizielle Nintendo-Switch-Pro-Controller kann: Er hat kein NFC und kein HD-Rumble (nur die übliche Vibrationsfunktion). Hinzu kommt, dass er zwar 10 Euro teurer ist als der Nintendo-Pro-Controller, aber das gebe ich gerne aus, wenn der er dafür keinen Drift bekommt und die Tasten zuverlässig funktionieren. Ihr könnt mit dem Controller übrigens auch die Switch aus dem Standby-Modus aufwecken, indem ihr ihn per Home-Taste einschaltet und dann kurz schüttelt. Die LED blinkt dann schneller und weckt nach einigen Sekunden die Switch auf. Allerdings funktioniert das bei mir nur etwa 80 Prozent der Zeit zuverlässig.

8bitdo Ultimate Bluetooth & 2.4g Controller - mit Ladestation - für Nintendo Switch & Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2024 13:52 Uhr

Pro:

Kompatibel mit Switch, Windows 10/11 und ab SteamOS Holo 3,4

mit Switch, Windows 10/11 und ab SteamOS Holo 3,4 Verbindung : Bluetooth, 2.4-GHz-WLAN, USB-C

: Bluetooth, 2.4-GHz-WLAN, USB-C Ladestation mit integriertem Adapter

mit integriertem Adapter 2,4-GHz-Adapter in der Ladestation: Lässt sich entnehmen, um den Controller beispielsweise an anderen Konsolen per WLAN zu nutzen.

in der Ladestation: Lässt sich entnehmen, um den Controller beispielsweise an anderen Konsolen per WLAN zu nutzen. 2 zusätzliche Tasten auf der Rückseite

auf der Rückseite Programmierbar : Tasten und Funktionen lassen sich per App (Android | iOS) einstellen

: Tasten und Funktionen lassen sich per App (Android | iOS) einstellen Bewegungssteuerung (Motion-Control) & Rumble

Aufweckfunktion : Kann die Switch aus dem Standby aufwecken.

: Kann die Switch aus dem Standby aufwecken. Vergleichsweise gutes D-Pad.

Contra:

Kein NFC

Kein HD-Rumble (nur normale Vibrationsfunktion)

Controller lässt sich nur über App programmieren

Zwei Varianten:

Achtung: Es gibt zwei Controller-Varianten für dieses Modell! Einmal der „8BitDo Ultimate Bluetooth & 2.4g Controller“, wie von mir gemeint und dann noch den „8BitDo Ultimate 2.4G Wireless Controller“. Letzterer hat bunte Knöpfe und kein Bluetooth integriert. Achtet also darauf, den richtigen Controller zu kaufen.

Falls euer Nintendo-Controller oder -Joycons driften, könnt ihr sie übrigens bei Nintendo zur Reparatur einschicken:

Meine Zweit-Controller-Empfehlung, wenn es gut und günstig sein soll

Gut und günstig: Der Olimoxi Switch Controller. (Bildquelle: GIGA)

Ich wollte bald einen zweiten Pro-Controller haben für Familie oder Freunde. Da dieser nicht so oft eingesetzt wird, sollte er aber nicht zu teuer sein. Der meiner Erfahrung nach beste Budget-Pro-Controller (ohne Hall-Effect-Sensor-Sticks) ist der „Olimoxi Switch Controller“. Er lässt sich glücklicherweise auch per USB-C aufladen. Ich habe ihn seit Oktober 2023 und bislang funktioniert er zuverlässig. Auch er kann die Switch aus dem Standby aufwecken, wenn man ihn per Home-Taste einschaltet und dann schnell hintereinander gleichzeitig auf die R1- und L1-Tasten drückt. Der Akku hält zwar „nur“ 6 bis 8 Stunden durch, aber das ist völlig ausreichend für mich. Motion-Control und eine Turbo-Funktion hat er ebenfalls. Für knapp 20 Euro ist er definitiv seinen Preis wert:

Olimoxi Switch Controller - Bluetooth - für Nintendo Switch & Co. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2024 14:30 Uhr

Pro:

Günstiger und guter Controller mit allen gängigen Funktionen ( Rumble , Bewegungssteuerung , Turbo ).

mit allen gängigen Funktionen ( , , ). Kann die Switch aus dem Standby aufwecken.

aufwecken. D-Pad ist „weicher“, aber ausreichend.

Contra

Für den Preis gibt es kein Contra.

Meine beste Joycon-Alternative: NYXI Joy-Pads

NYXI Joy-Pads: Gut durchdachter Joycon-Ersatz. (Bildquelle: GIGA)

Die NYXI Joy-Pads wurden mittlerweile überarbeitet (mit LED-Streifen links und rechts). Ich kann hier nur über das ursprüngliche Modell berichten, das ich für rund 50 US-Dollar gekauft hatte. Ich habe die sogenannten Joy-Pads etwa im April 2022 gekauft und standardmäßig statt der Nintendo-Joycons genutzt. Sie funktionieren prima und haben weiterhin keinen Drift. Um die Analog-Sticks kann man auch einen LED-Ring aktivieren, der in verschiedenen Farben konfigurierbar ist. Der Controller hat außerdem zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite. Die Tasten lassen sich im freien Spiel ohne Zusatz-Software programmieren und auch Tastenabfolgen und Turbo sind möglich. Netter Bonus: Man kann die NYXI-Joy-Pads auch mit dem mitgelieferten „Zwischenstück“ als Pro-Controller-Ersatz nutzen. Zusätzlich können sie sogar die Switch aus dem Standby-Modus aufwecken (langes Drücken auf die Home- und Screenshot-Taste). Auf Amazon habe ich die Joy-Pads nicht gefunden. Ihr findet sie hier auf der Hersteller-Webseite. Wer also gute „handfestere“ Joycons sucht, sollte sich die von NYXI mal anschauen.

Pro:

Guter Joycon-Ersatz ohne Drift

ohne Drift Angenehme Passform für die Hände

für die Hände 2 zusätzliche Tasten auf der Rückseite

auf der Rückseite Tasten sind programmierbar (ohne Zusatz-Software)

(ohne Zusatz-Software) Bewegungssteuerung (Motion-Control) & Rumble

Aufweckfunktion : Kann die Switch aus dem Standby aufwecken.

: Kann die Switch aus dem Standby aufwecken. D-Pad ist in Ordnung.

ist in Ordnung. LED-Farb-Variationen

Kann als Ersatz-Pro-Controller genutzt werden.

Contra:

Mir ist nichts eingefallen.

Der offizielle Nintendo Switch Pro Controller versagt: Teuer mit Drift

Im Jahr 2019 hatte ich mir den offiziellen Pro-Controller von Nintendo zusammen mit der Switch gekauft und war damit sehr zufrieden. Nach einiger Zeit bemerkte ich aber, dass sich die Sticks, dort wo sie am Gehäuse entlang schaben, einen Abrieb bilden. Ich weiß nicht, ob das die Ursache war, allerdings fing mein Pro-Controller nach knapp einem halben Jahr an, zu driften. Ich hatte ihn zunächst aufgeschraubt und erstmal nur gereinigt und mit Kontaktspray gearbeitet – wie viele YouTube-Videos zeigen. Allerdings hatte das nichts gebracht. Als ich versucht habe, die Sticks selbst auf dem Mainboard des Controllers auszutauschen, hatte ich ihn versehentlich zerstört. Da ich für einen Preis von rund 60 Euro etwas besseres von Nintendo erwarte, hatte ich mich ab da nach besseren Alternativen umgeschaut. Ich kannte auch damals zwar schon Leute, die beim Pro-Controller von Nintendo keinen Drift erlebt hatten, aber ich wollte dann doch etwas Zuverlässigeres für mich, weil so etwas von vornherein nicht passieren sollte.

Nintendo Switch Pro Controller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.07.2024 13:46 Uhr

Der Billig-Klon „N-Switch“ aus China: Günstig mit Drift

Nach dem Versagen des Nintendo-Switch-Pro-Controllers habe ich auf der Webseite AliExpress einen China-Klon gekauft. Er wurde als „N-Switch“ verkauft. und sah optisch genauso aus, nur der Nintendo-Switch-Schriftzug fehlte und die kleinen vier Tasten auf der Frontseite hatten einen anderen Druckpunkt, als ich es vom offiziellen Pro-Controller gewöhnt war. Ansonsten hielt auch dieser Controller nur wenige Monate bis er driftete. Wenigstens bezahlte ich hierfür nur knapp 25 Euro. Der Verlust war dieses Mal also nicht so groß. Ich habe den Controller übrigens nicht mehr und ich finde ihn auch nicht mehr online, daher gibt es auch kein Foto.

BIGBIG WON Elitist-S Controller für Switch: Drift nach 6 Monaten

Anfangs gut, aber dann doch mit Drift: Der „BIGBIG WON Elitist S“

Der Controller hat mich im September 2021 rund 50 Euro gekostet und suggeriert dadurch definitiv Pro-Charakter. Die üblichen Funktionen wie Motion-Control, Turbo und die Programmierfunktion, die man sogar ohne Zusatzprogramme wie Apps nutzen kann, funktionierten auch tadellos. Alles in allem war ich mit ihm anfangs sehr zufrieden, auch wenn er in meinen Händen nicht so „anschmiegsam“ war, wie der offizielle Nintendo-Pro-Controller. Vor allem das Programmieren von Tastenabfolgen im freien Spielen ist sehr praktisch. Allerdings bemerkte ich auch hier nach gut 6 Monaten einen leichten Drift des linken Analog-Sticks, den ich nicht auch nach Firmware-Updates beheben konnte. Außerdem wird er mit einem (veralteten) Micro-USB-Kabel aufgeladen, was man auch nicht verlieren darf, weil die Buchse so seltsam geformt ist, das kaum ein anderes Kabel passt, um den Controller zu laden. Mittlerweile wurde er durch andere Controller-Modelle vom Hersteller wie den „BIGBIG WON Blitz“ aktualisiert. Ob diese auch das gleiche Drift-Problem haben, weiß ich nicht, da ich mich danach nach einem anderen Controller-Hersteller umgesehen hatte.

Guilkit King Kong 2 Pro: Kein Drift, dafür defektes D-Pad

Guilkit King Kong 2 Pro: Bei der Spitzen-Disziplin gewonnen, in den Basics versagt. (Bildquelle: GIGA)

Ich habe den Controller im April 2023 gekauft und er hat mich rund 85 Euro gekostet. Ja so langsam war ich verzweifelt und dachte, Gutes muss heutzutage teuer sein. Er war der erste Controller, der mich auf die „Hall-Effect-Sensor-Sticks“ aufmerksam machte, die ja angeblich nicht driften sollen. Also war das mir den Preis wert. Der Controller liegt gut in der Hand, hat ein gutes Gewicht und erinnert an den typischen Xbox-Controller. Ich war anfangs begeistert. Zwar hat er keine extra Tasten zum Programmieren, aber das ist für mich nicht ausschlaggebend. Kein Drift ist für mich ausschlaggebend. Nun, Drift hatte er auch nie. Dafür funktionierte das D-Pad aber nach knapp 1 Jahr nicht mehr richtig. Die Oben-Taste reagierte einfach nicht mehr und aktivierte dafür eine andere D-Pad-Richtung. Da ich mittlerweile schon mehrere Controller aufgeschraubt hatte, habe ich auch hier reingeschaut. Der Controller ist meiner Meinung nach eine Zumutung, wenn man ihn reparieren will, weil man sich von hinten nach vorne durch mehrere Platinen durcharbeiten muss, um endlich an die Tasten zu kommen. Der Nintendo-Switch-Pro-Controller ist da deutlich reparier-freundlicher aufgebaut. Auch das richtige Zusammensetzen war bei mir eine Mischung aus Hoffen und Aufgeben. Zwar hatte ich den Controller nach viel Angstschwitzen wieder zusammengeschraubt, aber egal was ich tat, das D-Pad wollte nicht mehr funktionieren. Nach Absprache mit dem Support (Übersee) wurde mir zwar ein Ersatzteil zugeschickt, was ich einbauen sollte, aber bislang habe ich das nicht getan. Denn für 85 Euro sollte das einem Controller nicht geschehen. Auch fand ich es nicht gut, dass man mir keinen Ersatz anbot, vermutlich weil die Versandkosten (Übersee) zu teuer gewesen wären. Letztlich sehr schade, dass ein verhältnismäßig guter Controller bei den Grundlagen wie dem D-Pad versagt hat.

PowerA Nano Controller: Zu kleines Gehäuse für die Tasten

PowerA Nano Controller: Das Gehäuse ist rechts zu schmal, wodurch ich die Tasten nicht richtig bedienen konnte. (Bildquelle: PowerA)

Den Controller hatte ich nur kurze Zeit. Ich weiß also nicht, ob er irgendwann driftet. Ich hatte ihn im Juli 2021 gekauft. Mir ist früh aufgefallen, dass ich insbesondere die A-Taste nicht vernünftig drücken kann. Das liegt aber nicht an einem Defekt, sondern weil der Rand des Controllers rechts sehr schmal ausgefallen ist, wodurch zu wenig Gehäuse da ist, um die Tasten vernünftig drücken zu können. Oft bin ich abgerutscht oder habe falsche oder ungenaue Tastenabfolgen ausgelöst, die so von mir nicht beabsichtigt waren. Den Controller schickte ich deshalb schnell wieder zurück. Ich habe für einen Mann relativ durchschnittliche Hände. Falls ihr also „Riesen-Pranken“ habt, würde ich von diesem Controller abraten. Das obige Farb-Modell finde ich derzeit auch nicht mehr auf Amazon. Es gibt aber andere Farbvarianten.

Diverse Katzen-Controller von Amazon und Co: Drift oder andere Defekte

Die Katzen- und anderen Tier-Controller für Kinder hielten bei mir nicht lange durch. (Bildquelle: GIGA)

Auf Amazon gibt es relativ viele Kinder-Controller, die für die Nintendo-Switch angeboten werden. Ich habe bislang zwei dieser Controller gekauft (verschiedene Hersteller) und bin zum Entschluss gekommen: Für die ersten Monate funktionieren sie, danach gibt es entweder Drift und/oder Tastenaussetzer. Des Weiteren werden viele baugleiche Controller auch unter anderem Namen vermarktet. Letztlich sind diese Controller von der Passform her gut für Kinder-Hände geeignet. Leider habe ich noch keinen gefunden, der auch qualitativ langlebig ist.

Warum gingen bei mir so viele Controller kaputt?

Ich weiß es nicht. Ich gehe pfleglich mit meiner Technik um. Sticks und Tasten betätige ich mit so viel Kraft wie nötig, aber nicht übertrieben. Ich schmeiße meine Controller auch nicht in der Gegend herum. Ich spiele um die 1 bis 4 Stunden am Abend. Je nachdem, ob ein neues Spiel da ist, das ich gerne spiele. Vielleicht habe ich auch einfach Pech gehabt, ich denke aber eher, dass heutige Controller qualitativ schlechter sind als früher. Deshalb habe nach einem Controller gesucht, der hält (was er verspricht). Ob das bei dem „8BitDo Ultimate Bluetooth Controller“ auch zukünftig der Fall ist, bleibt abzuwarten. Aber ich gehe einfach mal vom Guten aus. Wer mehr von meiner Erfahrung will, schaut sich hier meine Meinung zur Nintendo Switch an:

