In der Online-Sprache findet man immer wieder neue Begriffe, die man nicht versteht. So stößt man bei Twitter, TikTok oder Instagram auch in deutschsprachigen Beiträgen auf den Begriff „salty“. Bei TikTok ist zudem der Ausdruck „Salty Ice Cream“ weit verbreitet. Was bedeutet dieses „salty“?

Netzkultur Facts

Bei TikTok gibt es viele Videos, die einen davor warnen, nach der Bedeutung von „salty ice cream“ zu suchen. Was ist daran so gefährlich?

Bilderstrecke starten (22 Bilder) 21 beängstigende Bilder, die wir ohne Drohnen nie gesehen hätten

„Salty“: Bedeutung des Ausdrucks auf Deutsch

Wie so viele Begriffe aus der Netz- und Jugendsprache hat auch „salty“ seinen Ursprung im Englischen.

Auf Deutsch übersetzt heißt das „salzig“. Das trifft aber natürlich nicht die Bedeutung in der Jugendsprache.

Es handelt sich zudem um einen umgangssprachlichen Ausdruck für „schlüpfrig“ oder „derb“.

Im deutschsprachigen Bereich bei TikTok, Twitter und Co. hat sich vor allem eine Bedeutung etabliert.

So wird jemand als „salty“ bezeichnet, der sich über etwas ärgert oder gereizt ist . Meist ist „salty“ eine Bezeichnung für eine Reaktion, wenn man geärgert wurde oder etwas geschehen ist, das einen aufregt .

. Meist ist „salty“ eine Bezeichnung für eine Reaktion, wenn man geärgert wurde oder etwas geschehen ist, das einen . Man handelt also in etwa so, als wenn man etwas Versalzenes zu Essen vorgesetzt bekommen hat.

Jemand ist auch „salty“, wenn er verbittert und nachtragend ist.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt Abonniere uns

auf YouTube

Allgemein beschreibt „salty“ also einen negativen Gemütszustand, bei dem man sich ärgert, beleidigt ist oder sich angegriffen fühlt. Einige Beispiele für die Verwendung des Ausdrucks im deutschsprachigen Bereich bei Twitter:

„Salty Ice Cream“ bei TikTok: Das steckt dahinter

Bei TikTok gibt es viele Videos, in denen der Begriff „Salty Ice Cream“ auftaucht. In den meisten Clips wird davor gewarnt, sich auf die Suche nach der Bedeutung zu machen. Schaut man sich die Videos mit dem Hashtag #salty an, gibt es kaum einen Inhalt, der tatsächlich auf die Bedeutung von „Salty Ice Cream“ eingeht, sondern nur die entsprechenden Warnungen. Tatsächlich handelt es sich um einen Ausdruck für etwas Unangenehmes. Wer einen schwachen Magen hat oder negative Gedanken vermeiden will, sollte nicht weiterlesen und kann sich stattdessen diese lustigen Gadgets für Katzen anschauen. Wer abgehärtet genug ist, erfährt die Bedeutung nach dem Video. Vorsicht, NSFW.

Ihr wolltet es so: Laut Urban Dictionary ist „Salty Ice Cream“ die Bezeichnung für mindestens zwei Tage alte Samenflüssigkeit. Kein Wunder also, dass TikTok voll ist mit Videos, die davor warnen, sich auf die Suche nach der Bedeutung zu machen.

Die Erklärung für den Begriff wurde bereits 2007 von einem Nutzer im Online-Wörterbuch eingetragen. Warum TikTok jetzt erst auf diesen Begriff abgeht, ist nicht bekannt. Das ist aber vermutlich bei den meisten TikTok-Challenges der Fall. Das Lied, das bei den meisten „Salty Ice Cream“-Videos zu hören ist, heißt „You're Fucked“ und stammt von Ylvis. Ihr könnt es euch hier anhören:

Ylvis sind zwei Comedians aus Norwegen. Berühmt wurden sie 2013 durch ihren viralen Kult-Song „What does the fox say?“.

Weißt du, wofür diese alltäglichen Dinge gedacht sind?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.