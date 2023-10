Samsung Galaxy Ring: Was ist das & welche Funktionen soll es geben?

Bereits seit längerer Zeit gibt es Gerüchte über einen „Samsung Galaxy Ring“. Was soll der Ring können und welche Funktionen sind in Planung?

Offiziell wurde der „Galaxy Ring“ noch nicht, es gibt aber mittlerweile diverse Leaks, die auf einen Release der neuen Hardware hindeuten. Wie der Name bereits vermuten lässt, soll der „Galaxy Ring“ ein Ring mit smarten Funktionen sein. Er könnte vor allem eine Smartwatch am Handgelenk ersetzen, wenn man das Gadget in erster Linie gar nicht zum Ablesen der Uhrzeit benutzt.

Samsung Galaxy Ring: Diese Funktionen könnte er haben

Der smarte Ring wird wie ein normaler Schmuckring an einem Finger an der Hand getragen. Der Samsung Galaxy Ring soll vor allem Gesundheitsfunktionen beherrschen und Daten zum körperlichen Wohlbefinden sammeln. Damit sollen sich also zum Beispiel Schrittdaten, die Körpertemperatur und die Herzfrequenz erfassen lassen.

Daneben könnte das Gerät viele weitere smarte Funktionen übernehmen, die man bereits von der Smartwatch oder dem Smartphone kennt. Schon jetzt gibt es Ringe anderer Hersteller, mit denen man bezahlen kann. Der Galaxy-Ring könnte also als „Geldkarte“ am Finger genutzt werden und Zahlungen über „Samsung Pay“ ermöglichen. Der Ring ließe sich auch als Ersatz für Schlüsselkarten nutzen, um damit Türen zu öffnen.

Samsung Galaxy Ring: Wann ist der Release?

Bis zum Release des Galaxy Rings dürfte es noch einige Monate dauern. Mit einem Start wird nicht vor dem dritten Quartal 2024 gerechnet. Zunächst wurde bereits ein Veröffentlichungstermin im Frühjahr 2024 für möglich gehalten, allerdings soll die Technik für die verschiedenen Funktionen noch dafür gesorgt haben, dass der Ring zu groß sei.

Erste Hinweise auf den Ring finden sich bereits versteckt im Programm-Code der Samsung-Wearable-App. Dort wurden Grafiken zu einem Ring-Gadget sowie mehrere Vorkommen des Begriffs „Galaxy Ring“ entdeckt (Quelle: 9to5google). Auch in einer Beta-Version der Health-App verstecken sich Hinweise zum Ring. Bereits im März 2023 soll sich Samsung die Bezeichnung als Marke gesichert haben. Mit einer ersten offiziellen Vorstellung wird im Rahmen der Präsentation des Samsung-Galaxy-S24-Smartphones Anfang 2024 gerechnet.

