Ihr wollt das neue Google-Flaggschiff Pixel 7 Pro und dazu einen erstklassigen Handytarif zum Sparpreis? Dann hat Otelo gerade das passende Angebot für euch parat. Ihr bekommt das Smartphone mit 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz zum absoluten Knallerpreis. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich das Bundle-Angebot lohnt.

Otelo: Google Pixel 7 Pro mit 20-GB-Tarif für effektiv unter 2 € im Monat

Google hat mit dem Pixel 7 Pro ein absolutes Top-Smartphone mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis abgeliefert. Bei Otelo bekommt ihr es inklusive „Allnet Flat Classic“-Tarif gerade für nur 39,99 Euro im Monat. Dieser beinhaltet eine Allnet-/SMS-Flat mit satten 20 GB LTE-Datenvolumen (Angebot bei Otelo ansehen). Die einmaligen Kosten belaufen sich auf 10,99 Euro (Zuzahlung plus Anschlussgebühr und Versand). Zusätzlich bekommt ihr aktuell einen 100 Euro BestChoice-Gutschein mit dazu, wenn ihr eure E-Mail-Adresse auf der Angebotsseite vor der Bestellung eintragt und über den Link in der anschließend zugesendeten E‑Mail eure Bestellung tätigt. Dass es sich hierbei um ein sehr gutes Angebot handelt, zeigen wir euch in unserer Rechnung.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Tarif: Otelo Allnet Flat Classic

Netz: Vodafone

20 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

100 Euro BestChoice-Gutschein als Bonus

10 Euro Bonus bei Rufnummer-Mitnahme

Pixel-Bundle bei Otelo: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 39,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 9,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 970,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 826,89 Euro Bonus 100 Euro (BestChoice-Gutschein) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Boni) 33,86 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 1,41 Euro Zum Angebot bei Otelo

Das Google Pixel 7 Pro mit 128 GB und 12 GB RAM kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 826,89 Euro. Zieht man diesen Betrag und den 100-Euro-BestChoice-Gutschein sowie die 10 Euro Bonus für die erfolgreiche Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Mindestlaufzeit ab, bleiben 33,86 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 1,41 Euro im Monat – somit bekommt ihr hier die Allnet/SMS-Flat mit 20 GB Datenvolumen zum absoluten Sparpreis. Den BestChoice-Gutschein könnt ihr zum Einkaufen in über 100 Shops einsetzen.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Was das Pixel 7 Pro alles auf dem Kasten hat, seht ihr in unserem Test-Video:

Pixel 7 Pro im Test: An den richtigen Stellschrauben gedreht Abonniere uns

auf YouTube

Was bietet euch das Google Pixel 7 Pro?

Das Smartphone ist mit 120-Hz-AMOLED-Display, Tensor-G2-Prozessor, 50-MP-Kamera und 5.000-mAh-Akku, der mit 30 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann, auf dem neuesten Stand. Das Gerät ist mit IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und bietet euch neben der normalen Kamera auch ein Tele- und Weitwinkel-Objektiv sowie eine kabellose Ladefunktion – mehr dazu in unserem Test zum Pixel 7 Pro. Somit bekommt hier ein solides Smartphone zum absoluten Sparpreis.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.