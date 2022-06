Wie hört sich aktive Geräuschunterdrückung bei ANC-Kopfhörern eigentlich an? Wir sind dieser Frage mit Hilfe eines speziellen Testaufbaus nachgegangen – jetzt könnt ihr mit eigenen Ohren bewerten, wie gut folgende, mit Noise Cancelling ausgestattete Bluetooth-Kopfhörer auf Flugreisen den Lärm ausblenden können.

Hier ist unser erstes Video (Dezember 2018) mit Bose QuietComfort 35 II, Sony WH-1000XM3, B&W PX, Motorola Escape 800 ANC und TaoTronics TT-BH047:

Noise-Cancelling-Test: Diese Bluetooth-Kopfhörer haben wir getestet

Wie klingt Noise Cancelling? Absolute Stille herbeizaubern können ANC-Kopfhörer zwar nicht – aber sie senken Umgebungslärm ein ganzes Stück weit ab, sodass man „in Ruhe“ seiner Musik lauschen kann. Technisch passiert das per „Gegenschall“, das Brummen der Flugzeugmotoren wird mit einem umgedrehten Signal in der Hörmuschel neutralisiert.

Es kommt also auf das (Software- und Hardware-)Know-how des Herstellers an, wie gut diese Technologie in der Praxis funktioniert. Unser Vergleich zeigt: Tatsächlich gibt es leichte, aber doch deutlich hörbare Unterschiede in der Effektivität der Geräuschdämmung. In unserem Video (oben) könnt ihr das selbst anhören, wenn ihr dazu beim Anschauen eure Kopfhörer aufsetzt.

Hier der Überblick der ausgewählten Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling sowie die Preise (UVP). Ausführliche GIGA-Testberichte sind in Klammern dahinter verlinkt:

Noise-Cancelling-Kopfhörer im Vergleich: So haben wir getestet

Damit ihr selbst erleben könnt, wie sich Noise Cancelling „anhört“, hat sich unser Redakteur das Sennheiser Ambeo Smart Headset in die Ohren gesteckt. Es nimmt mit winzigen Mikrofonen in den Ohrstücken exakt das auf, was unser Redakteur in diesem Moment hört. Dazu haben wir Flugzeuglärm mit 80 dB per Lautsprecher eingesetzt und dann die fünf unterschiedlichen Noise-Cancelling-Kopfhörer aufgesetzt.

Unser Ergebnis: Der Bluetooth-Kopfhörer Sony WH-1000XM3 liefert die beste Geräuschunterdrückung im Testfeld. Der günstige Motorola Escape 800 ANC landet zwar auf dem letzten Platz im Noise-Cancelling-Test, kann aber trotzdem noch überzeugen: Auch er nimmt nervigem Flugzeuglärm einiges an Kraft weg und sorgt für eine angenehmere Situation zum Musikhören.

Weitere ANC-Kopfhörer in unserer ausführlichen Kaufberatung:

