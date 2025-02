20 Stunden in Elden Ring Nightreign: Erst Desaster, dann Megaspaß – und ich bin hart gestresst

Nach 20 Stunden in Preview und Netzwerktest kann Josua ein erstes Fazit zu Elden Ring Nightreign geben.

Am vergangenen Wochenende konnten wir uns endlich ein Bild zu From Softwares neuem Koop-Spiel machen. Ich habe jede mögliche Session des Netzwerktests mitgenommen und erzähle euch im Video von meinem Urteil nach 20 Stunden Spielzeit.

Desaströser Start

Wer Freitagmittag in den Startlöchern stand, wurde böse überrascht, denn die Server waren komplett überfordert. Dass eine solche Überforderung so früh eintrat, obwohl die Zugänge zum Test begrenzt waren, war zunächst kein gutes Zeichen. Mein Kollege Martin hat darüber bereits berichtet.

From Software haben diesen Fehler immerhin wieder gutgemacht, indem sie eine zusätzliche Session freigaben. Allerdings verliefen alle Sessions bis Sonntag eher problematisch: Das Passwort-System zur gezielten Teamerstellung blieb deaktiviert und Verbindungsabbrüche und lange Wartezeit waren an der Tagesordnung. Trotz allem kamen einige Runden zustande.

Der Inbegriff von positivem Stress

Egal ob im festgelegten Team oder mit zufälligen Mitspielern: Elden Ring Nightreign schenkt euch keine Atempause. Sobald ihr die Lobby verlasst, steht ihr dauerhaft unter Strom. Erst sitzt euch die Zeit im Nacken und sobald ihr den Boss erreicht, müsst ihr sehr darauf achten, nicht von ihm pulverisiert zu werden. Und nach dem Sieg geht sofort die Planung wieder los.

Dieses Dauer-Adrenalin macht gerade mit Freunden riesigen Spaß. Und wenn ihr alleine ins Matchmaking gestartet seid, fühlt sich ein Sieg gleich doppelt belohnend an. Das fehlende Kommunikationssystem trägt auch seinen Teil dazu bei. So bekommt jeder Spieler das Gefühl, selbst die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben.

Allerdings ist das Dauer-Adrenalin auch ein starker Kontrast zu den zwar spannenden, aber doch auch ruhigen Passagen der anderen From-Software-Titel. Während ich in Elden Ring oder Dark Souls 3 mal eben 8-10 Stunden am Stück versenken kann, ist in Nightreign nach ein paar Stunden die Luft raus. Nicht wegen des fehlenden Inhalts, sondern vor allem wegen der konstanten Aufregung.

Elden Ring Nightreign ist ein Spin-Off, wie es im Buche steht. Kein Spiel mit packender Atmosphäre, tiefer Story und für lange Sessions, sondern für ein paar Runden zwischendurch. Und der Inhalt des Netzwerktests hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.