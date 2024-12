84 % positiv: Für diese geniale Serie pausiere ich sogar mein Netflix-Abo

The Agency - Trailer Englisch

In einem Meer aus Serien übersieht man schnell mal die eine oder andere Perle. Dazu gehört auf The Agency, eine neue Spionage-Serie, die exklusiv auf Paramount+ läuft und für die ich aktuell alles andere ignoriere.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

The Agency ist ein Geheimtipp für Serienfans

Als leidenschaftlicher Serienfan ist 2024 ein wahres Schlaraffenland, besonders wenn man wie ich auf spannende Spionage-Serien und Thriller steht. Auf Apple TV+ gibt es Slow Horses, auf Netflix läuft Black Doves und auf WOW begeistert The Day of the Jackal.

Etwas kleiner und unscheinbarer ist dagegen The Agency. Die neue Thriller-Serie mit Michael Fassbender läuft exklusiv auf Paramount+ und liefert genau das, was ich sehen will: eine unterkühlte Atmosphäre, einen undurchschaubaren Protagonisten und Machtspielchen, die das Gleichgewicht der Welt gefährden.

Ich gebe zu, die Vorschusslorbeeren kommen vielleicht etwas verfrüht, denn immerhin sind aktuell nur drei Episoden der Serie abrufbar. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass wir es hier mit einem echten Geheimtipp zu tun haben und einem absoluten No-Brainer für Fans der oben genannten Serien.

Aber hey, das Publikum teilt meinen Eindruck. Und so sind derzeit 85 Prozent aller Reviews zu The Agency positiv. Die internationale Presse geht zwar etwas härter mit der Thriller-Serie ins Gericht, aber auch hier kann sich das Rating mit 69 Prozent Zufriedenheit durchaus sehen lassen (Quelle: Rotten Tomatoes).

So schaut ihr The Agency komplett kostenlos

Über die Story braucht ihr eigentlich nur Folgendes zu wissen: Ein Undercover-Agent der CIA kehrt nach London zurück, wo schon bald eine verbotene Liebe erneut entflammt. Wer noch mehr wissen oder besser gesagt sehen will, für denjenigen haben wir ganz oben den Trailer eingebunden.

Ganz ungeduldigen Serienfans würde ich an dieser Stelle übrigens raten, mit der Serie bis zum 24. Januar 2025 zu warten, dann könnt ihr alle 10 Folgen am Stück schauen. Neukunden bei Paramount+ profitieren darüber hinaus von einer siebentägigen kostenlosen Probezeit. Unter Umständen könnt ihr die Serie also auch komplett gratis sehen (auf Paramount+ ansehen).

Und ganz wichtig zu erwähnen: The Agency wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert.

