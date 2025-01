95 % positiv auf Steam: Dieses geniale Fantasy-Rollenspiel ist zu Unrecht gefloppt

Nicht jedes geniale Spiel wird auch ein Erfolg. Manch eine Perle floppt sogar brutal. So zum Beispiel das JRPG Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Das Fantasy-Rollenspiel wird bereits verramscht, dabei ist es eines der besten Spiele 2024.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Ein Muss für JRPG-Fans: Romancing Saga 2

Als großer Fan von fernöstlichen Rollenspielen war 2024 ein wirkliches tolles Jahr für mich. Final Fantasy 7 Rebirth, Unicorn Overlord, Dragon's Dogma 2 oder Metaphor: ReFantazio (unser Review zum Spiel) haben mir viel Freude bereitet. Komplett untergegangen ist dagegen Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven.

Das Fantasy-Rollenspiel von Square Enix erschien Ende Oktober 2024 und wurde bereits zwei Monate später für die Hälfte auf Amazon und Co. verkauft. Ein klares Anzeichen dafür, dass das JRPG hinter den kommerziellen Erwartungen des Publishers zurückblieb.

Dabei ist Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven wirklich grandios und hat es nicht verdient so unterzugehen. Und das sehe nicht nur ich, sondern auch die Steam-Bewertungen spiegeln diese Meinung wider. Dort hält das JRPG nämlich einen beeindruckenden Score von 95 Prozent Zustimmung. In den Reviews auf Steam sprechen viele User von einem der besten Rollenspiele der letzten Jahre.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Square Enix

Und auch ich muss sagen: Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sollte jeder Fan von Dragon Quest, Tales of oder Final Fantasy unbedingt ausprobieren. Besonders da ihr das Spiel wie bereits erwähnt im Sale schon für schlappe 35 Euro bekommt. Und das ist Game auf jeden Fall wert!

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ist ein non-lineares Abenteuer mit einem ganz besonderen Twist. Die Geschichte des Spiels erstreckt sich nämlich über mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte. Anstatt also nur einem Helden zu folgen, spielt ihr gleich mehrere Generationen. Dabei vererbt ihr eure Skills stets an den nächsten Herrscher weiter. Ihr schlüpft nämlich recht früh in die Rolle des Königs, der die Welt mit seinem Gefolge vor sieben finsteren Gestalten retten muss.

Klassisches Gameplay mit tollen Features

Der besondere Clou: Es ist euch überlassen, in welcher Reihenfolge ihr die Aufgaben angeht. Jede Entscheidung hat allerdings Konsequenzen und formt euer Königreich. Dadurch entsteht ein tolles Spielgefühl, weil ihr wirklich den Eindruck bekommt, eine Nation über Generationen hinweg aufzubauen.

Einziger Wermutstropfen: Durch dieses Konzept haben eure Begleiter keine wirkliche Persönlichkeit, da ihr sie regelmäßig wechselt. Das gilt natürlich auch für euren jeweiligen Herrscher, den ihr vor allem nach Klasse und Aussehen auswählt. Das klingt vielleicht ernüchternd, hat mich aber während meines Durchgangs gar nicht gestört.

Dazu hat Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ein viel zu gutes Pacing. Ständig entdeckt ihr etwas Neues in der Welt, erhaltet eine neue Technik oder Klasse oder baut euer Königreich weiter aus.

Wenn ihr bis zu diesem Punkt noch nicht überzeugt seid, dann kann ich euch nur die kostenlose Demo empfehlen, die euch den Prolog spielen lässt.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven gibt es für den PC, die Nintendo Switch, sowie die PlayStation 4 und 5.

