„AHS“ Staffel 12: Start im Stream, Handlung und Cast

Alle Episoden von „American Horror Story“ Staffel 12 sind jetzt im Stream verfügbar. Was ihr über die Season wissen müsst, wer alles dabei ist und wo ihr die Serie streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Am 12. September 2023 erschienen die ersten fünf Episoden der zwölften Staffel von „American Horror Story“ – die erste Staffel, die auf einem Buch basiert. Das Finale von Teil 1 hatte seine Premiere am 18. Oktober und seitdem sitzen Fans auf heißen Kohlen, um herauszufinden, wie es mit Anna, Siobhan und dem Kult weitergeht.

Das Warten hat jedoch ein Ende: „American Horror Story“ Staffel 12 Teil 2 erschien im April – allerdings nur in den USA. Wollt ihr die Serie auf Disney+ verfolgen, mussten sich Fans bis Ende Juni gedulden.

„American Horror Story“ Staffel 12: Alle Folgen im Stream

Ein Grund, weshalb sich der Dreh von „AHS: Delicate“ Teil 2 verzögerte, war, wie bei vielen Produktionen, der Hollywood-Streik. Nachdem jedoch Kim Kardashian (Siobhan) im Dezember letzten Jahres wieder am Set gesichtet wurde, war es klar, dass der Dreh wieder aufgenommen wurde.

Die Dreharbeiten zu dem zweiten Teil der Staffel sind schon kurze Zeit später abgeschlossen worden. Erst im Januar hat Darstellerin Emma Roberts über ihren Instagram-Kanal bekannt gegeben, dass alle Szenen der zwölften Staffel nun im Kasten sind.

Episode 6 von „AHS: Delicate“ hat am 26. Juni 2024 ihre Premiere auf Disney+ gefeiert. Auf ProSieben Fun habt ihr seit dem 31. Mai 2024 die Möglichkeit die Episoden im wöchentlichen Turnus zu sehen. Hier erschien die letzte Episode am 22. Juni. Den Pay-TV-Sender empfangt ihr unter anderem mit Joyn PLUS+ oder waipu.tv.

Alle Episoden von „AHS“ Staffel 12

Der erste Part der zwölften Staffel der Horror-Serie umfasst fünf Episoden gefolgt von vier in Part 2. Damit ist diese Season, mit neun Episoden, eine der kürzesten in der Seriengeschichte von „American Horror Story“. Die Episoden der heißen:

Fühle deinen Schmerz

Rockabye

Wenn der Ast bricht

Das Reel

Ms. Preecher

Opening Night

Ave Hestia

Der kleine Mann aus Gold

Der Auteur

Der Cast von „AHS“ Staffel 12

„American Horror Story“ ist dafür bekannt, gerne die gleichen Schauspieler in neuen Staffeln, aber anderen Rollen zu verwenden. Dennis O'Hare, Lily Rabe, Sarah Paulson, Emma Roberts und Evan Peters sind nur wenige der Darsteller, die in mehr als nur einer Season zu sehen waren.



Auch „American Horror Story“ Staffel 12 hat bei der Suche nach dem Cast einfach einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Das sind alle Schauspieler, die in den Episoden der zwölften Season zu sehen sind:

Emma Roberts als Anna Victoria Alcott

Matt Czuchry als Dexter Harding Jr.

Kim Kardashian als Siobhan Corbyn

Annabelle Dexter-Jones als Sonia Shawcross und Adeline Harding

Michaela Jaé Rodriguez als Nicolette

Denis O'Hare als Dr. Andrew Hill

Cara Delevingne als Ivy Ehrenreich

Julie White als Ms. Mavis Preecher

Maaz Ali als Kamal

Juliaa Canfield als Talia Thompson

Tavi Gevinson als Cora

Zo Tipp als Theo Thompson

Taylor Richardson als Babette Eno

Dominic Burgess als Hamish Moss

Ashlie Atkinson als Susan

Ryan Spahn als Derek

Billie Lourd als Ashley

Leslie Grossman als Ashleigh

Debra Monk als Virginia Harding

Grace Gummer als Margaret Alcott

Reed Birney als Dexter Harding Sr.

Andy Cohen als er selbst

Zachary Quinto als er selbst

Erin Murray als Elizabeth I.

Sophie von Haselberg als Mary I.

Taylor Schilling als sie selbst

Carter Hudson als Ned Alcott

Hamish Linklater als er selbst

