Amazon auf den Fersen: Düstere Netflix-Serie erobert Streaming-Charts

Die Netflix-Serie Die Chemie des Todes erfreut sich großer Beliebtheit und gehört aktuell zu den gefragtesten Serien in der deutschen Streaming-Landschaft. Muss jetzt sogar Amazon bangen?

Die Chemie des Todes wird zum Netflix-Hit

Netflix hat eine neue Nummer 1: Die Chemie des Todes. Die düstere Thriller-Serie ist aber auch über die hauseigenen Charts hinweg stark gefragt. Laut JustWatch befindet sich die Serie derzeit auf dem zweiten Platz der beliebtesten Serien in Deutschland. Nur Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist noch gefragter (Quelle: JustWatch).

Dabei ist die Serie gar nicht neu. Ursprünglich erschien Die Chemie des Todes im Januar 2023 auf Paramount+. Dort wurde sie aber nach einem Jahr aus dem Programm entfernt und war infolgedessen nirgendwo mehr abrufbar. Der Release auf Netflix ist also ein willkommenes Comeback für Serienfans.

Die Serie selbst basiert auf dem gleichnamigen Roman von Simon Beckett, der erstmals 2006 erschien und schnell zum internationalen Bestseller avancierte. The Chemistry of Death, wie das Werk im Original heißt, handelt von einem forensischen Anthropologen, der einen Mordfall untersucht. Perfekter Stoff für Krimi- und Thriller-Fans also.

Anthropologe David Hunter untersucht in England einen Mordfall. (© Paramount Pictures)

Bekommt die Thriller-Serie eine Fortsetzung?

Obwohl Die Chemie des Todes ein großes Publikum anzieht, sind die Kritiken eher verhalten. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält die britische Serie einen bescheidenen User-Score von 56 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). Auf IMDb fallen die Wertungen dagegen besser aus. Dort steht die Thriller-Serie bei 6,6 von 10 möglichen Punkten (Quelle: IMDb).

Nach Die Chemie des Todes hat Simon Beckett übrigens noch sechs Fortsetzungen geschrieben. Das letzte Buch der Reihe, Die ewigen Toten, erschien 2019. Derzeit sieht es aber nicht so aus, als würde die Serie noch weitere Staffeln erhalten. Wer also wissen will, wie es weitergeht, der muss momentan zu den Büchern greifen.

