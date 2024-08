Amazon hat genug: Prime-Kunden müssen sich jetzt entscheiden

Amazon Prime Video verabschiedet sich vom Horror-Hit Nope. Filmfans haben nur wenige Tage Zeit, den beliebten Streifen ohne zusätzliche Kosten zu sehen. Den offiziellen Trailer zum Film seht ihr oben.

Nur noch kurze Zeit auf Prime: Horrorfilm Nope

Horrorfans rennt die Zeit weg: Der beliebte Horrorfilm Nope verlässt am 10. September den Katalog von Amazon Prime Video. Im Anschluss müssen interessierte Filmfans entweder 3,99 Euro für die Ausleihgebühr zahlen oder den Film für 9,99 Euro kaufen.



Insofern sollten Prime-Kunden jetzt schnell sein und die verbleibenden Tage nutzen, um Nope gratis im Stream zu sehen:

Nope [dt./OV] Mit NOPE präsentiert Jordan Peele seine neueste Schreckensvision und beweist einmal mehr, dass er ein Meister des spektakulär abgründigen Genrefilms ist. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.08.2024 12:16 Uhr

Nope handelt von einem jungen Geschwisterpaar, das mitten im Nirgendwo Pferde züchtet. Das beschauliche Leben nimmt eine schreckliche Wendung als die Beiden langsam begreifen, dass etwas am Himmel sie beobachtet.



Und vielmehr solltet ihr über den Horrorfilm auch nicht wissen. Das unheimliche Mysterium macht einen großen Teil der Faszination von Nope aus. Aber keine Sorge: Der oben eingebettete Trailer ist nahezu spoilerfrei und deswegen bedenkenlos zu empfehlen. Ihr solltet es allerdings vermeiden, Nope zu googeln, da euch ansonsten die Spoiler regelrecht ins Gesicht springen könnten.

In einer Nebenrolle: Steven Yeun. Bekannt aus The Walking Dead. (© Universal Pictures)

Hat Nope das Zeug zum modernen Klassiker?

Nope wurde von Jordan Peele geschrieben und inszeniert. Peele konnte in der Vergangenheit mit Get Out (2017) und Wir (2019) große Erfolge feiern. Besonders Get Out gilt unter Horrorfans als moderner Klassiker und konnte bei der Oscarverleihung 2018 den Preis für das beste Originaldrehbuch für sich beanspruchen.



Nope schlägt in eine ähnliche Kerbe und begeistert im Schnitt 83 Prozent aller Kritiker. Die User gehen zwar strenger mit dem Horrorfilm ins Gericht, aber auch hier sind 69 Prozent mit dem Erlebnis zufrieden (Quelle: Rotten Tomatoes).



Die Times schreibt in einem Review:

Nope ist eine aufregend ambitionierte Mischung aus UFO-Film, Horror, Western und schwarzer Komödie, die voller herausragender Momente ist und durch eine aufregende Fremdartigkeit zusammengehalten wird. (Quelle: Times

