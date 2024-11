Amazon-Prime-Knaller: Beliebter Kinofilm ab sofort gratis im Stream

The Substance läuft zwar gerade noch im Kino, kann über einen Amazon-Prime-Channel aber bereits jetzt kostenlos im Stream geschaut werden. Den offiziellen Trailer zum Kritikerliebling könnt ihr euch oben ansehen.

The Substance: Gerade noch im Kino, jetzt kostenlos im Stream

Das gefeierte Horror-Drama The Substance ist zwar erst am 19. September in den deutschen Kinos gestartet, kann aber bereits jetzt im Stream geschaut werden – und zwar gratis.

Anzeige

Möglich macht das Mubi. Der Filmverleiher hat The Substance ins Programm aufgenommen. Interessierte Filmfans können den gefragten Body-Horrorfilm ab sofort kostenlos über die offizielle Webseite schauen – vorausgesetzt ihr seid Neukunde, denn Mubi bietet eine siebentägige Testphase an. Alternativ können Prime-Nutzer Mubi auch als Amazon-Channel abonnieren. Auch hier gibt es für Neukunden einen attraktiven Gratiszeitraum von einer Woche.

The Substance Hast du jemals davon geträumt, eine bessere Version von dir selbst zu sein? Du, nur in jeder Hinsicht besser. Dann solltest du dieses neue Produkt ausprobieren: The Substance. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.11.2024 11:08 Uhr

Regulär kostet Mubi 13,99 Euro pro Monat. Was unter Umständen immer noch billiger ist als ein einzelnes Kinoticket, denn wie gesagt: The Substance läuft nach wie vor im Kino. Ihr habt also die Wahl und wer noch kein Prime-Kunde ist, kann das direkt bei Amazon ändern. Dort lockt sogar ein 30-tägiger Testzeitraum.

Anzeige

Demi Moore spielt sich in The Substance die Seele aus dem Leib. (© Mubi)

Einer der ekligsten und besten Filme des Jahres

The Substance handelt von einer älteren Frau (gespielt von Demi Moore), die mithilfe eines neuen Produkts wieder jung und schön sein will. Die Nebeneffekte sind allerdings der pure Horror. Für ein besseres Bild, schaut euch am besten den Trailer an, den wir euch oben eingebettet haben.

Anzeige

Von der Fachpresse wird The Substance frenetisch gefeiert. 91 Prozent aller Reviews sind positiv, was das Horror-Drama zu einem der besten Filme des Jahres macht. Aber auch das Publikum ist überzeugt und bewertet den verstörenden Film zu 74 Prozent positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).

Der Filmkritiker David Ehrlich beschreibt den Film folgendermaßen:

The Substance eskaliert mit einer so selbstbewussten Dreistigkeit, dass man bei Anblicken, die einen sonst zum Kreischen bringen würden, laut lachen muss. (Quelle: indieWire

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.