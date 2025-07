Besser als The Walking Dead: Zombie-Fans dürfen diese Netflix-Serie nicht verpassen

Auf der Suche nach einer Zombie-Serie der etwas anderen Art? Bei Netflix findet ihr einen blutigen Kracher mit einem einzigartigen Setting.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz.

Einige Zombie-Fans dürften das Problem kennen: Das Genre verlässt sich in vielen seiner Blockbuster zu sehr auf die immergleichen Locations, Szenarios und Charaktere. Zumeist spielen sich die Geschichten in den USA der Gegenwart ab, mit Polizisten, Shotguns und geplünderten Supermärkten als Standard-Klischees.

Zum Glück gibt es auf Netflix die südkoreanische Serie Kingdom, die auf diese Elemente verzichtet. Doch leider lässt der Streaming-Dienst Fans bereits seit 2021 auf eine Fortsetzung warten (Kingdom auf Netflix ansehen). Den Trailer zur ersten Staffel findet ihr über diesem Artikel.

Kingdom: Netflix-Kracher für Zombie-Fans

Kingdom hat einen einzigartigen Twist der mittlerweile altbekannten Zombie-Formel zu bieten: Die Geschichte spielt im Korea des 17. Jahrhunderts. Am Königshof ist eine merkwürdige Krankheit ausgebrochen, die nicht nur den König selbst in ein hungriges Monster verwandelt – und den ohnehin schon erbitterten Kampf um die Thronfolge noch deutlich blutiger gestaltet.

Allein wegen des ungewöhnlichen Settings ist Kingdom bereits ein ungewöhnlicher, aber willkommener Geheimtipp – doch auch in Sachen Spannung und Horror kann die Serie voll überzeugen.

Die Zombies bewegen sich wie in Train to Busan mit schnellen, abgehackten Bewegungen, die ebenso unnatürlich wie furchteinflößend wirken und wenn Massen von ihnen in einem Dorf einfallen, ist für echte Panikmomente gesorgt.

Kingdom Staffel 3: Kommt die Netflix-Serie nochmal zurück?

Auf Netflix ist Kingdom aktuell mit zwei Staffeln und einem Prequel-Film vertreten – doch das letzte Lebenszeichen liegt mittlerweile schon länger zurück, auch wenn die Serie ebenfalls nie offiziell abgesetzt wurde.

Eine fast perfekte Rotten-Tomatoes-Wertung sollte eigentlich ausreichen, dass Netflix Kingdom noch einmal zurückbringt, aber der Streaming-Dienst lässt sich diesbezüglich bislang nicht in die Karten schauen.

Zombie-Fans sollten sich die Serie aber so oder so nicht entgehen lassen: Selbst wenn am Ende noch ein paar Fragen offen bleiben, bieten die zwei Staffeln plus der Film von Kingdom eine faszinierende Variation von bekannten Genre-Gepflogenheiten.