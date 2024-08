Chappell Roan Tour: Neue Tickets für Berlin

Chappell Roan hat innerhalb weniger Minuten ihr einziges Konzert in Deutschland restlos ausverkauft. Der Schrei nach einer größeren Halle wurde immer größer. Jetzt gibt es für den europäischen Teil der Chappell Roan Tour neue Tickets in Berlin! Wann und wo ihr die Tickets ergattern könnt, erfahrt ihr hier.

Gute Nachrichten für die Fans von Chappell Roan: Die Sängerin hat ihre erste Europa-Tour angekündigt. Dafür musste sie jedoch zwei Festivals in Deutschland absagen. Fans der „HOT TO GO“-Sängerin kommen aber trotzdem hierzulande auf ihre Kosten, denn auch Deutschland steht auf der Tour-Liste.

Am 31. August 2024 sollte Chappell Roan in Berlin in der Columbiahalle spielen. Allerdings ist das, musste das Konzert aufgrund von Terminkonflikten verschoben werden. Das Gute dabei: die Venue wurde vergrößert und es gibt neue Tickets für Chappell Roan in Berlin.



Die Sängerin spielt demnach am Montag, dem 23. September 2024 im Velodrom ihr einziges Berlin- und Deutschlandkonzert. Tickets für Chappel Roan in Berlin am 23. September bekommt ihr ab dem 30. August um 10 Uhr.

Update am 30. August 2024 um 10:10: Alle Tickets für das Konzert in Berlin sind ausverkauft.

Chappell Roan Europa-Tour 2024: Paris und Amsterdam sind abgesagt

Wer es nicht nach Berlin schafft, hat innerhalb Europas noch andere Möglichkeiten, die amerikanische Künstlerin live zu erleben. Dabei müsst ihr nur rüber nach Großbritannien und Dublin gucken – vorausgesetzt ihr habt bereits Tickets ergattert. Die Shows in Amsterdam und Paris wurden nur wenige Tage vor Beginn gestrichen. Das teilte die Sängerin in ihrer Story auf Instagram mit.



Der Grund weshalb die Shows gestrichen worden sind, sind nicht transparent gemacht worden. Lediglich Terminkonflikte wurden genannt. Vermutlich wurden die Paris und Amsterdam Konzerte gestrichen, da Chappell Roan bei dem diesjährigen VMAs auftreten soll. Zusätzlich könnte die auch die Verlegung des Konzertes in Berlin darstellen.

Mittlerweile sind so gut wie alle Shows innerhalb Europas ausverkauft. Solltet ihr euch in den USA aufhalten, habt ihr deutlich mehr Möglichkeiten, Chapell Roan zu sehen. Auf ihrer offiziellen Website findet ihr alle weiteren Tourdaten.

