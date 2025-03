Die Switch 2 wird ein Hit – aber Nintendo braucht die Hilfe der Konkurrenz

SO wird die Nintendo Switch 2 ein ERFOLG!

Das Ende der Switch 1 naht – und damit auch das der einträglichen Wii-U-Aufgüsse. Aber wie will Nintendo den Erfolg der Switch 2 sichern? Andere Entwickler könnten einspringen – sogar große Konkurrenten wie Sony.

Ein Fehlschlag machte die Switch zum Erfolg

Die Nintendo Switch ist unter den Top 3 meistverkauften Konsolen ever. Warum eigentlich?

Klar, das clevere Hardware-Konzept ist ein Grund. Ein anderer sind die First-Party-Spiele. Nintendo konnte ab dem Switch-Release im Jahr 2017 aus dem Vollen schöpfen: Donkey Kong: Tropical Freeze, Pikmin 3, Captain Toad: Treasure Tracker, New Super Mario Bros U Deluxe (Test), Mario 3D World und natürlich Mario Kart 8 kamen ursprünglich für die Vorgängerkonsole raus. Weil aber kaum jemand eine Wii U hatte, galten die fast als „neue“ Spiele.

Nintendo hat also aus der Not eine Tugend gemacht und konnte dank der Wii-U-Bibliothek ohne großen Aufwand, neben echten Neuheiten, ständig „frisch aufgegossene“ Spiele für die Switch nachschieben. Die waren gut und hielten das Interesse an der Switch auch Jahre nach dem Launch aufrecht.

Der Wii-U-Tank ist leer – und jetzt?

Die Wii-U-Bibliothek ist heute einigermaßen abgegrast (auch wenn ich mir ein Re-Release von Yoshi’s Wooly World noch wünschen würde). Was ist jetzt mit der Switch 2 – wie will Nintendo die Versorgung mit Spielen sicherstellen, abgesehen von den paar echten Neuheiten?

Die Antwort: Müssen sie gar nicht! Dafür sorgen andere. Ich glaube, dass recycelte Spiele von anderen Entwicklern auf der Switch 2 diese Rolle einnehmen werden. GTA V, Halo, Gears, Call of Duty, Diablo 4, Elden Ring – all diese Games und weitere sind für mich auf der Switch 2 denkbar. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Sony ein paar „Kronjuwelen“ beisteuert, vielleicht ein Horizon: Zero Dawn oder Uncharted 4 – mit dem Lego-Horizon (Test) hat Sony ja sogar tatsächlich schon die Switch-Wasser getestet.

Flut von 3rd-Party-Spielen auf der Switch 2 wäre ein Gewinn für alle

Bei genauerem Nachdenken klingt das gar nicht mal so weit hergeholt. Aus meiner Sicht gibt es drei Gründe, warum 3rd Party-Spiele die Switch 2 tragen werden:

Nach allem, was man weiß, wird die Switch 2 leistungsmäßig grob im Bereich der PS4 sein. Portierungen werden so viel weniger aufwändig als noch bei der ersten Switch.

als noch bei der ersten Switch. Die Zielgruppe von Nintendo ist nicht die Gleiche wie die von Sony und Microsoft. Unter den zukünftigen Switch-2-Besitzern kennen viele die PS4-Klassiker mutmaßlich noch nicht . Und Sony und Microsoft haben in den letzten Jahren schon auf dem PC gezeigt, dass Konsolenexklusivität heute nicht mehr sein muss. Indirekt wären solche Portierungen vielleicht sogar Werbung fürs eigene Ökosystem.

. Und Sony und Microsoft haben in den letzten Jahren schon auf dem PC gezeigt, dass Konsolenexklusivität heute nicht mehr sein muss. Indirekt wären solche Portierungen vielleicht sogar Werbung fürs eigene Ökosystem. PlayStation und Xbox-Spiele werden schnell günstiger, landen im Sale oder in Abos wie dem Game Pass, die meisten Switch-Spiele sind dagegen ziemlich preisstabil. Bei einem Switch-Port kann man wieder einen höheren Preis für alte Games verlangen. So doof wir als Gamer das finden – das lohnt sich wirtschaftlich für die Publisher.

Ich glaube von einer 3rd-Party-Spieleschwemme würden alle profitieren: Entwickler könnten ihre „ollen Kamellen“ neu verwerten, Nintendo hätte mehr Kauf-Argumente für die Switch 2 und wir als Gamer bekommen mehr Auswahl an Klassikern, die wir in Zukunft auch unterwegs genießen können.