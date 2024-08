Dreamlight Valley: "Eine alchemistische Revolution" gelöst

In "Eine alchemistische Revolution" müsst ihr für Dschafar einige Rätsel lösen und dabei Essenzen herstellen. Wir helfen euch durch diese komplexere Aufgabe in Disney Dreamlight Valley.

Anzeige

"Eine alchemistische Revolution" starten

Habt ihr Ursula und die gute Fee freigeschaltet sowie Fortschritte bei der Freundschaft zu Jack Skellington erzielt, braucht ihr nur noch die Freundschaft zu Dschafar auf Level 4 zu erhöhen. Anschließend könnt ihr mit der Mission "Eine alchemistische Revolution" beginnen.

Sprecht Dschafar an und er wird euch von der Alchemie und dem vergoldeten Stein berichten. Ihr sollt Eisenstaub besorgen, um ihm bei der Herstellung des Steins zu helfen.

Anzeige

Bringt dafür 3x Eisenerz zu EVE und lasst sie es zu Eisenstaub verarbeiten. Bringt den Staub anschließend zu Dschafar ins Labor.

Stein, Buch und Feiertagsbaum besorgen

Jetzt müsst ihr den Eisenstaub in Gold verwandeln. Begebt euch also zum Alchemietisch neben Dschafar und wählt bei den Zutaten das Quest-Symbol, das ihr direkt über dem Apfel-Symbol findet. Werft 3x alchemistisches Eisenstaub in den Topf und kocht es.

Anzeige

Gebt Dschafar den Goldklumpen und sprecht danach mit Ursula, Jack Skellington und der guten Fee über Alchemie. Ihr erfahrt dabei viel über Essenzen. Alle drei geben euch die Teile ihrer Formeln als Notiz, die ihr jederzeit im Inventar einsehen könnt.

Als Nächstes müsst ihr einen Stein, ein Buch und einen Feiertagsbaum besorgen. Die folgenden Bilder zeigen euch die Fundorte des Steins und des Buches.

An dieser Stelle im Grenzland könnt ihr den uralten sandpolierten Stein aus goldenen Blubberblasen herausfischen. (© Screenshot GIGA)

An der Stelle mit dem Punkt haben wir das fliegende Buch zuerst entdeckt und es flog hin und her über die Brücke bei den Docks. (© Screenshot GIGA)

Um den Feiertagsbaum zu bekommen, müsst ihr lediglich den Feiertagssamen von Jack irgendwo auf der Insel einpflanzen und gießen. Verwendet vorher das Wachstumselixier auf die Schaufel, damit ihr nicht warten müsst, bis der Feiertagsbaum gewachsen ist.

Anzeige

Essenz des Willens, der Wunder & der Wünsche

Mit allen drei Gegenständen im Inventar kehrt ihr zurück ins Labor und sprecht mit Dschafar. Der Alchemist hat verschiedene Arten von Nebenessenzen vorbereitet, aus denen ihr drei Hauptessenzen mischen sollt. Nachfolgend listen wir euch die richtigen Zutaten für die jeweiligen Essenzen auf.

Deckt euch am Tisch links neben dem Alchemietisch ordentlich mit Essenzen ein. Sollten sie zunächst nicht zu sehen sein, ist es nur ein optischer Bug. Ihr könnt die Fläschchen trotzdem auswählen. (© Screenshot GIGA)

Essenz des Willens

Essenz der Entschlossenheit

Essenz der Geduld

Essenz des Verlangens

Essenz der Wunder

Essenz der Aufregung

Essenz der Hoffnung

Essenz der Ehrlichkeit

Essenz der Wünsche

Essenz der Fantasie

Essen des Verlangens

Essenz der Hoffnung

Anzeige

Sprecht mit Dschafar und als Nächstes müsst ihr alle drei Hauptessenzen am Alchemietisch zusammenbringen. Dadurch stellt ihr den mysteriösen Stein, den Stein der Kreativität, her. Sprecht erneut mit Dschafar, um zur nächsten Aufgabe der Quest "Eine alchemistische Revolution" zu gelangen.

Gefühlsessenzen: Essenz der Güte und Weisheit

Im nächsten Schritt müsst ihr die beiden Gefühlsessenzen, die der Güte und der Weisheit, bekommen. Dafür müsst ihr Folgendes tun:

Verschenkt ein Lieblingsgeschenk an fünf verschiedene Charaktere. Mehrere Lieblingsgeschenke an einen Bewohner zählen nicht.

an fünf verschiedene Charaktere. Mehrere Lieblingsgeschenke an einen Bewohner zählen nicht. Erledigt fünf Dreamlight-Pflichten. Sucht euch dabei die einfachsten und schnellsten heraus.

Begebt euch im Anschluss zum zentralen Wunschbrunnen der Insel. Das ist der bei den Docks. Schaut euch um und ihr werdet schnell zwei Essenzen in Form von schwebenden Kugeln entdecken.

Sammelt die blaue und die gelbe Kugel ein und übergebt die Gefühlsessenzen Dschafar. Nach dem folgenden Gespräch ist die Mission "Eine alchemistische Revolution" abgeschlossen. Jetzt könnt ihr euch unserem Quiz widmen und euer Wissen über Disney Dreamlight Valley beweisen:

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.