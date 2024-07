Disney Dreamlight Valley: Fragmente der Zeitveränderung finden

Findet ihr in Disney Dreamlight Valley Fragmente, dann sammelt sie brav in eurer Truhe, denn aus mehreren Fragmenten könnt ihr ein neues Ganzes zusammenbauen. Was das bedeutet, welche Fragmente es gibt und wo ihr sie in Dreamlight Valley finden könnt, erklären wir euch in Folgendem.

Was sind Fragmente in DDV?

Seit der Veröffentlichung des ersten DLCs von Disney Dreamlight Valley, „A Rift in Time“, könnt ihr mit dem herrschaftlichen Werkzeug „Sanduhr“ nach Ressourcen suchen, die in der Zeit verloren gegangen sind. Dazu zählen Nebel, Geschenke, Teile zur Zeitveränderung, aber auch Fragmente. Hierbei handelt es sich um Materialien, aus denen ihr Gegenstände herstellen könnt.

Wie bekomme ich Fragmente?

Um Fragmente finden zu können, müsst ihr eure Sanduhr leveln. In der Tabelle unten seht ihr, welche Stufe der Sanduhr ihr für welches Fragment erreichen müsst. Begebt euch dafür an den Tisch der Zeit, den ihr im oberen Artikelbild sehen könnt und wählt dort „Verbessere die Sanduhr“. Dafür benötigt ihr Nebel, den ihr wiederum mit der Sanduhr oder beim Entfernen von Kristallen, Steinen etc. auf der Insel bekommt.

Ihr könnt nicht jeden Tag alle Fragmente finden. Je nachdem, welcher Wochentag gerade ist, sind andere Fragmente verfügbar. Welche dieser Materialien gerade zu finden sind, seht ihr immer in eurem Menü. Geht hierfür zu „Sammlung“ und wählt dann „Zeitveränderung“ aus. Begebt euch zu den Fragmenten und schaut unten in der Leiste nach. Steht bei „Verfügbarkeit“ „Heute verfügbar“, dann könnt ihr euch nach dem entsprechenden Teil auf die Suche begeben.

Hier seht ihr, wie ihr überprüfen könnt, welche Fragmente in dem Moment, in dem ihr spielt, in DDV gefunden werden können. (Bildquelle: Screenshot & Bearbeitung GIGA)

Fragmente findet ihr überall. Das bedeutet, dass ihr sowohl auf der Insel, als auch im Dreamlight Valley suchen könnt. Zudem könnt ihr auch in den freigeschalteten Reichen, wie zum Beispiel „Mulan“ oder „Die Schöne und das Biest“ suchen. Rüstet dafür eure Sanduhr aus und benutzt sie genau so, wie ihr auch eure anderen Werkzeuge verwendet. Folgt dem Strahl in die Richtung, in die er zeigt, um ein Fragment zu finden.

Fragmente Stufe der Sanduhr Buntglasfragment 4. Stufe Cartoon-Kanister 4. Stufe Geschnitztes grünes Steinstück 4. Stufe Klavierbein 2. Stufe Kopf der Laute 2. Stufe Mythischer Vasengriff 3. Stufe Rahmen des Scherzer des Monats 2. Stufe Rissiger Palastturm 2. Stufe Rosa Blumenkissen 4. Stufe Sockelbrocken 3. Stufe Stück eines Wandteppichs 3. Stufe V8 Dekoration 3. Stufe Wagenrad 3. Stufe Zerbrochener Lolli 4. Stufe Zerbrochenes Metallschild 4. Stufe Zerbrochenes Schwert 2. Stufe

Alle Rezepte, für die ihr Fragmente benötigt

Am Tisch der Zeit könnt ihr dann mit den Fragmenten und weiteren Materialien Teppiche, Dekorationen und Möbel herstellen. In der Regel haben sie thematisch mit dem Fragment an sich zu tun. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch alle Rezepte, für die ihr Fragmente benötigt.

Ganze Fragmente Materialien Modell des Agrabah Palastes 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x rissiger Palastturm Das Palettenbett des Eislieferanten 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Kopf der Laute Klavier des Gasthauses 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Klavierbein „Witzbold des Monats“-Rahmen 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Rahmen des Scherzer des Monats Das Schwer im Stein 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x zerbrochenes Schwert Das V8-Café 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x V8 Dekoration Bing Bongs Bollerwagen 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Wagenrad Wandteppich der Highlander Familie 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Stück eines Wandteppichs Dagoberts erster Glückstaler 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Sockelbrocken Mythische Vase 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x mythischer Vasengriff Metro-Eingang „Ratatouille“ 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x zerbrochenes Metallschild Thron von König Triton 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x geschnitztes grünes Steinstück Isabelas Blumenbett 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x rosa Blumenkissen Toontown-Feuerwehrauto 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Cartoon-Kanister Starlinie „Sugar Rush“ 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x zerbrochener Lolli Verzaubertes Buntglasfenster 5.000x Nebel, 25x Schimmer, 10x Buntglasfragment

