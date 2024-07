Dreamlight Valley: "Training-Spiele" lösen & Mini-Flaggen finden

In Disney Dreamlight Valley überträgt euch Mulan die Aufgabe „Training-Spiele“. Hierfür müsst ihr Mini-Flaggen herstellen und sie dann im Tal finden. Damit euer Team die Herausforderung gewinnt, helfen wir euch, „Training-Spiele“ abzuschließen.

Mini-Flaggen herstellen

Nachdem ihr Mulan und Mushu freischalten und ihre Freundschaft leveln konntet, erhaltet ihr verschiedene Aufgaben. „Training-Spiele“ ist die letzte Quest, die ihr von Mulan erhalten werdet. Sprecht sie an, sobald ihr Freundschaftslevel 10 erreicht habt. Mulan wird euch bitten, mit Mutter Gohtel zu sprechen und schon geht „Training-Spiele“ los. Folgende Materialien benötigt ihr für die Mini-Flaggen:

3x Stoff, wird aus Baumwolle hergestellt (Fundorte von Samen)

4x blaue Sternlilie und 4x rote Bromelie (Fundorte der Blumen)

8x trockenes Holz (Holz finden und farmen)

Habt ihr alle Materialien zusammen, dann begebt euch zu eurer Werkbank und darin zum Reiter „Funktionelle Gegenstände“. Ihr müsst die Mini-Flaggen lediglich einmal herstellen. Mit den Fahnen im Inventar begebt ihr euch zur guten Fee und übergebt ihr die Gegenstände. Habt ihr die Flaggen abgegeben, kehrt zurück zu Mulan und sprecht mit ihr, um den Wettkampf der „Training-Spiele“ zu starten. Folgende Nebenaufgaben müsst ihr abschließen:

„Trainigs-Spiele: Die Löwin“ mit Nala

„Trainigs-Spiele: Der Space-Ranger“ mit Buzz

„Trainigs-Spiele: Der Formwandler“ mit Maui

„Trainigs-Spiele: Die Löwin“

Sprecht mit Nala und sie wird euch den Hinweis auf den Fundort ihrer Mini-Flaggen verraten. Dieser lautet:

„Ich war gerade dabei, meinem Hinweis nachzugehen ... Schnüffel, schnüffel. Hm ... Nach Salz, Fisch und Sand ...“

Dieser Hinweis führt euch zu einem Strand am Meer – dem schillernden Strand. Begebt euch also zu dem Fundort, den wir euch in folgendem Bild markiert haben und schnappt euch die Mini-Flaggen mit eurer Angelrute.

An dieser Stelle am schillernden Strand haben wir Nalas Mini-Flaggen gefunden. Bedenkt, dass der Fundort wegen der individuellen Gestaltung des Dorfes bei jedem leicht variieren kann. Schaut euch also in der Nähe dieses Fundortes um. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr Nalas Flagge aus dem Meer geangelt habt, sprecht mit der Löwin, um sie ihr zu übergeben. Damit ist „Trainigs-Spiele: Die Löwin“ abgeschlossen.

„Trainigs-Spiele: Der Space-Ranger“

Buzz muss eine weitere Mini-Flagge finden, also sprecht mit ihm, um seine Hinweise zu erfahren. Folgendes erfahrt ihr:

„Ein sonniger Ort mit Bäumen und Knochen? ... Vergiss nicht, dass ich unseren Hinweis ausgraben musste, also musst du vielleicht auch die Flagge ausgraben.“

Die Antwort ist ganz leicht: Ihr müsst auf der sonnigen Ebene nach vergrabenen Mini-Flaggen suchen. Das folgende Bild zeigt euch, wo wir unsere Fahne gefunden haben:

An dieser Stelle auf der sonnigen Ebene haben wir Buzz‘ Mini-Flaggen gefunden. Bedenkt, dass der Fundort wegen der individuellen Gestaltung des Dorfes bei jedem leicht variieren kann. Schaut euch also in der Nähe dieses Fundortes um. (Bildquelle: Screenshots und Bearbeitung GIGA)

Nachdem ihr Buzz‘ Fahne ausgegraben habt, sprecht mit dem Space-Ranger, um sie ihm zu übergeben. Damit ist „Trainigs-Spiele: Der Space-Ranger“ abgeschlossen.

„Trainigs-Spiele: Der Formwandler“

Jetzt müsst ihr noch Mauis Flagge finden. Sprecht mit dem Halbgott und er wird euch seinen Hinweis verraten. Er übergibt euch seine Flagge, die in einem Eiswürfel feststeckt. Wenn ihr sie euch im Inventar genauer anschaut, bekommt ihr den Hinweis:

„Mauis geforene Flagge: Dazu gab es ein seltsames Rezept ... mit der Flagge als Zutat ...“

Falls ihr kein Rezept bekommen habt, sollte es euch nicht wundern. Es kann sein, dass ihr alle Zutaten in Kisten verstaut habt, dann wird dieser Part von „Trainigs-Spiele: Der Formwandler“ übersprungen. Folgende Zutaten benötigt ihr:

1x Mauis gefrorene Flagge

1x Minze: Sammelt sie auf den eisigen Höhen sammeln.

Sammelt sie auf den eisigen Höhen sammeln. 1x Ingwer: Sammelt sie im vergessenen Land.

Sammelt sie im vergessenen Land. 2x Karotte: Kauft die Gemüse-Samen zum Anbauen oder einfach direkt die Karotten auf der friedlichen Wiese.

Begebt euch zu einem Herd oder einer anderen Kochstelle und wählt dort die Liste mit den Rezepten aus (entsprechende Taste wird oben links im Bildschirm angezeigt – Dreieck auf der PS5). Der Reiter ganz unten, der mit dem Stern, beinhaltet alle Quest-Gerichte. Bei uns wurde aber „Mauis Flagge“ gleich oben angezeigt.

Nachdem ihr alle Zutaten vermengt habt, sprecht mit Maui und übergebt ihm seine Fahne. Damit ist die Aufgabe „Trainigs-Spiele: Der Formwandler“ abgeschlossen und ihr könnt euch Mauis Freundschaftsaufgabe „Trainig-Spiele“ zuwenden.

„Training-Spiele“ beenden

Sprecht mit Mulan und ihr erfahrt, dass der Wettkampf in der mystischen Grotte am schillernden Strand ausgetragen wird. Wo genau diese Höhle zu finden ist, zeigen wir euch im verlinkten Artikel. Betretet die Grotte und sprecht mit Mulan. Sie wird von Eis sprechen, das den Weg versperrt. Es gibt aber kein Eis und in der englischen Version der Quest wird das auch nicht erwähnt. Folgt einfach dem Weg ganz nach unten, wo ihr die gute Fee treffen werdet.

Sprecht die Fee an und übergebt ihr die Mini-Flaggen, um euren Sieg zu sichern. Hört euch jetzt noch das Gespräch zwischen Mutter Gothel und Mulan an, sprecht mit Mulan und nachdem ihr ein Foto von dem Siegerteam gemacht und ein letztes Gespräch mit Mulan geführt habt, ist die Aufgabe „Training-Spiele“ beendet.