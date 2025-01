GeoGuessr für Gaming-Fans: Beweist euch in GTA 5, Fortnite & mehr

Wie Geoguessr, aber in Videospielwelten!

Ihr glaubt, dass ihr jede Ecke eurer Lieblingsspiele im Schlaf kennt? Die Browser-Plattform namens Lost Gamer stellt euer Spielewissen dahingehend auf die Probe. Das kostenlose Spiel katapultiert euch in beliebte Spielwelten und belohnt euch dafür, wenn ihr euren genauen Standort erratet. Wie das Ganze aussieht, seht ihr oben bei uns im Video.

Wie Lost Gamer funktioniert und welche Spiele dabei sind

Lost Gamer überträgt das GeoGuessr-Prinzip clever auf Videospiele: Statt auf der echten Weltkarte müsst ihr hier in virtuellen Welten euren Standort bestimmen. Das Konzept ist dabei denkbar einfach: Das Spiel versetzt euch an einen zufälligen Ort in einer Spielwelt. Anhand der Umgebung müsst ihr dann auf einer Karte markieren, wo genau ihr euch befindet. Je präziser eure Schätzung, desto mehr Punkte sammelt ihr.

Aktuell könnt ihr euer Ortswissen in zehn beliebten Games unter Beweis stellen. Mit dabei sind Blockbuster wie GTA 5, Fortnite und The Legend of Zelda. Besonders spannend für Souls-Fans: Auch die weitläufige Welt von Elden Ring ist bereits spielbar. Die Entwickler versprechen zudem, dass weitere Spielewelten folgen sollen.

Multiplayer-Modus und kostenloser Zugang

Die Browser-Challenge macht nicht nur im Singleplayer Spaß. Um den kompetitiven Aspekt zu stärken, bietet Lost Gamer auch einen Multiplayer-Modus an. Hier könnt ihr eigene Lobbys erstellen und eure Freunde zu einem Kräftemessen einladen. Gemeinsam lässt sich dann herausfinden, wer sich in welcher Spielwelt am besten auskennt.

Lost Gamer ist komplett kostenlos im Browser spielbar. Ihr benötigt dafür weder einen Account noch müsst ihr etwas herunterladen. Einfach die Website lostgamer.io aufrufen und loslegen. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Beta-Phase. Kleinere Bugs sind also nicht ausgeschlossen – dafür könnt ihr die Entwicklung aber mitverfolgen.

