Gratis in der ARD-Mediathek: Ohne diesen Kultfilm hätte es „Metal Gear“ so nie gegeben

Die Klapperschlange (Escape from New York) – Trailer

Die Klapperschlange (Escape from New York) – Trailer

Einer der coolsten Antihelden der Filmgeschichte – und ihr könnt ihn heute Nacht kostenlos streamen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Die Klapperschlange“ in der ARD-Mediathek

Wer braucht schon Netflix, Prime Video oder Disney+? Kultverdächtige Filmunterhaltung gibt es auch ohne zusätzliche Kosten in den Mediatheken von ARD und ZDF. Derzeit ist dort ein Film verfügbar, der als einer der Wegbereiter des Cyberpunk-Genres gilt und Hauptdarsteller Kurt Russell zum Weltstar machte.

Anzeige

Wer „Die Klapperschlange“ (im Original: „Escape from New York“) kostenlos sehen möchte, kann dies noch bis zum 17. Juni 2025 um 22:30 Uhr in der ARD-Mediathek tun. Achtung: Da der Film eine Altersfreigabe ab 16 Jahren hat, lässt er sich in Deutschland erst ab 22 Uhr abspielen. Diese Einschränkung kann jedoch durch eine kostenlose Registrierung in der Mediathek umgangen werden (bei der ARD ansehen).

Der dystopische Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1981 inspirierte nicht nur zahlreiche spätere Filme, sondern hinterließ auch in der Spieleindustrie deutliche Spuren. Fakt ist: Der bekannte Videospielentwickler Hideo Kojima ließ sich in mehreren Aspekten von diesem Film inspirieren und übernahm zentrale Elemente für seine „Metal Gear“-Reihe. Die Figur Solid Snake ähnelt stark dem Filmcharakter Snake Plissken. In „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“ verwendet Snake sogar das Alias „Pliskin“, um seine wahre Identität über weite Strecken des Spiels zu verbergen.

Anzeige

Der Film ist ein düsterer Sci-Fi-Actionklassiker von Regisseur John Carpenter. Die Handlung spielt im Jahr 1997 – in einer Zukunft, in der ganz Manhattan zu einem Hochsicherheitsgefängnis umfunktioniert wurde. Als der US-Präsident nach einem Flugzeugabsturz dort strandet, wird der ehemalige Elitesoldat und verurteilte Verbrecher Snake Plissken beauftragt, ihn zu retten – unter Zeitdruck und extrem gefährlichen Bedingungen.

Stilprägendes Action-Kino

„Die Klapperschlange“ gilt heute als Kultklassiker des Science-Fiction-Genres. Mit seinem düsteren Ton, der zynischen Gesellschaftskritik und einer ikonischen Hauptfigur prägte der Film das Bild des Antihelden der 1980er-Jahre maßgeblich. John Carpenter schuf ein atmosphärisch dichtes Werk, das nicht nur stilbildend war, sondern auch in anderen Medien – insbesondere in Videospielen – Spuren hinterließ.

Anzeige

Bei IMDb wird „Die Klapperschlange“ solide bewertet, mit etwa 7,1 von 10 Punkten (Stand: Mai 2025). Wer diesen Klassiker bisher verpasst hat oder ihn erneut sehen möchte, hat nun die Gelegenheit – ganz ohne zusätzliche Kosten, denn dank des Rundfunkbeitrags ist der Film in der ARD-Mediathek frei verfügbar.