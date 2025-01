GTA 5, Fortnite & Elden Ring: Drei Zocker im ultimativen Map-Battle

Wer kennt seine Spielewelt am besten? In einem spannenden Battle treten drei Gamer gegeneinander an und beweisen ihr Orientierungswissen in GTA 5, Fortnite und Elden Ring. Während der GTA-Veteran durch Los Santos stolpert, kämpft der Fortnite-OG mit längst vergessenen Locations. Das Ergebnis ist so überraschend wie unterhaltsam – schaut es euch gleich oben im Video an.

Wenn Profis ihre Maps verwechseln

Was passiert, wenn man einen selbsternannten GTA-Experten, einen Fortnite-Veteranen und einen Elden-Ring-Spieler ihre Gaming-Welten erkunden lässt? Genau das zeigt unsere Map-Challenge. Fabian, der „GTA-Experte“ (seine Worte), startet selbstbewusst in Los Santos – nur um kurz darauf festzustellen, dass sich die Stadt seit seiner letzten Touri-Tour vor 10 Jahren deutlich verändert hat. „Oh, ich bin auf einmal runter vom Dach“, kommentiert er einen seiner ungeplanten Abstürze.

Nostalgie trifft auf harte Realität

Marco, der Fortnite-OG, der „schon Fortnite spielte, bevor es Mainstream wurde“, kämpft mit ganz anderen Herausforderungen. Zwischen Chapter 1 Season 1 und heute liegen offenbar Welten: „Ich seh die Map vor lauter Bäumen nicht“, stöhnt er frustriert. Währenddessen navigiert Alex erstaunlich souverän durch die komplexe Welt von Elden Ring. Seine bescheidene Reaktion auf einen Volltreffer: „Joa, gar nicht schlecht.“

Das überraschende Finale

Am Ende zeigt sich, dass konzentrierte Bescheidenheit siegt. Während die selbsternannten Profis mit veralteten Erinnerungen kämpfen, überzeugt Alex mit präziser Navigation. Die Challenge beweist: Auch Gaming-Veteranen können sich in ihren liebsten Welten verlaufen. Wollt ihr selbst testen, wie gut ihr eure Lieblingsspiele kennt? Auf Lostgamer.io könnt ihr eure Freunde herausfordern und beweisen, dass ihr den besseren Orientierungssinn habt.

